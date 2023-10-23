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Bir Derdim Var’ın afiş çekiminden kamera arkası görüntüler...

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#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 13:45

Kanal D’nin, başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı bir araya getiren, AyNA Yapım imzalı yeni dizi ‘Bir Derdim Var’ çok yakında başlıyor. Farklı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyecek dizinin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen afiş çekiminden backstage videosu yayınlandı.

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Hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merakla beklenen dizinin afiş çekiminden backstage videosu yayınlandı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrollerinde yer aldığı, kadrosunda Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner ile onlara eşlik eden genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu’nun yer aldığı dizi, izleyicileri bambaşka açılardan yakalayacak.

Afiş çekiminde tüm ekibin birbiriyle uyumları dikkat çekerken, yayınlanan backstage videosunda Birce Akalay ve Mert Fırat oynadıkları ‘Nilüfer’ ve ‘Ömer’ karakterlerine dair ipuçları veriyor. Mor ve Ötesi’nin müzik süpervizörlüğünü yaptığı dizi konusu kadar müzikleriyle de dikkat çekiyor.

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Bir Derdim Var’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!

 

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#Bir Derdim Var#Birce Akalay#Mert Fırat

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