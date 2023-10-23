Bir Derdim Var’ın afiş çekiminden kamera arkası görüntüler...

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Hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merakla beklenen dizinin afiş çekiminden backstage videosu yayınlandı. Birce Akalay ve Mert Fırat’ın başrollerinde yer aldığı, kadrosunda Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner ile onlara eşlik eden genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu’nun yer aldığı dizi, izleyicileri bambaşka açılardan yakalayacak.

Afiş çekiminde tüm ekibin birbiriyle uyumları dikkat çekerken, yayınlanan backstage videosunda Birce Akalay ve Mert Fırat oynadıkları ‘Nilüfer’ ve ‘Ömer’ karakterlerine dair ipuçları veriyor. Mor ve Ötesi’nin müzik süpervizörlüğünü yaptığı dizi konusu kadar müzikleriyle de dikkat çekiyor.

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