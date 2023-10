Bir Derdim Var ile ekrana dönmeye hazırlanan Birce Akalay ve Mert Fırat yeni dizileri ve yeni karakterlerini anlattı

Haberin Devamı

Yer aldığı projelerle adlarından her daim söz ettiren Birce Akalay ve Mert Fırat, uzun bir aranın ardından ‘Bir Derdim Var’ ile ekrana dönüyor. Başarılı oyuncular yeni projeleri ve karakterleriyle ilgili duygularını paylaştı.



Dört yıl aradan sonra Doktor Nilüfer karakteri ile kamera karşısına geçen Birce Akalay yeni projesi ve karakteriyle ilgili şunları söyledi: “4 yıl sonra televizyona yeniden geri dönmek ilk başta birazcık ürkütücü gibi gelse de senaryoyu okuduğum an fikrim değişti. Bu hikaye bana çok dokundu ve çok heyecanlandım. 1. Bölüm senaryosunu bitirdim heyecandan yerimde duramadım bütün gece evin salonunda yürüdüm durdum ve içimdeki ses dedi ki “tamam budur”. Travması olan gençlerimize yardımcı olan, onları iyileştiren, tedavi eden değişik bir kadın Doktor Nilüfer... Çocuk- ergen psikiyatri servisinde gençlerimizin hikayelerini ekrana getirmeye çalışacağız.” dedi.Savcı Ömer karakteri ile dönecek Mert Fırat, ‘Bir Derdim Var’ı kabul etme sebebini ve dizi ile ilgili düşüncelerini şu cümlelerle paylaştı: “Bir Derdim Var’ dizisinin gerçekten bir derdi var diyebiliriz. Aslında her dizinin bir derdi ve çatışması var. Fakat böyle toplumsal bir yere de dokunan çok azı oluyor maalesef. Dünyanın her tarafında ergen psikolojisinin bozukluklara sebep olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Gençlerin üzerine sosyal medya alanından, çevresel etkiden birçok şey geliyor. Şu anda dünyanın her tarafına gençlere özel klinikler açılmaya başladı. Çünkü yeni dünya düzeninde uyaran çok fazla şey var. Değişimin gençler üzerinde yarattığı hatta ebeveynler üzerinde yarattığı çok ciddi ağır hasarlar var. O yüzden bunları dert edinen bir iş yapmak bu dönemde çok anlamlı geliyor. Dizinin ayrıca dramatik altyapısı çok kuvvetli. Böyle hikayeler seyretmek ve oynamak bizleri çok mutlu ediyor. Bu anlamda ben de bu projenin içinde olmaktan dolayı çok memnunum.” dedi.

Yayınlanan tanıtımlardan sonra çok güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Birce Akalay duygularını şöyle ifade etti: “İlk tanıtımımız yayınlanır yayınlanmaz harika tepkiler aldık, halâ da alıyoruz. İzleyicinin beklentisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda beklenti yüksek olduğunda insan biraz korkuyor ama bu proje özelinde beklentiyi yüksek tutmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu kadromuz ve hikayemiz var. Yönetmenimiz Burak Müjdeci bence harikalar yaratıyor. Genç oyuncu arkadaşlarımız da çok yetenekli, istekli ve projeyi çok önemsiyorlar. Bu arada kamera arkası ekiplerimiz, senaristlerimiz aylardır bu projeyi var etmek için çalışıyor. mor ve ötesi tarihinde belki de bir ilki gerçekleştirdi, hem projeye ismini veren şarkısını bizimle paylaştı, hem de projemizin müzik süpervizörlüğünü üstlendi. Dolayısıyla çok ciddi bir emek var. Sadece seyircinin beklentisi değil, bizim de kendimizden beklentimiz yüksek.” dedi.

Geniş bir genç oyuncu kadrosuna sahip olan ‘Bir Derdim Var’da böyle bir ekiple çalışmanın mutluluğunu paylaşan Mert Fırat bu konudaki görüşlerini şöyle anlattı: “Gençlerin bu yaşlarda böyle sorumluluk aldıkları, altı dolu rolleri oynamaları çok heyecan verici. Genç, donanımlı ve istekli oyuncularla bu yola çıkmak ve aynı ekipte olmak büyük bir şans bizim için. Ayrıca Birce ile sette olmak çok keyifli.” dedi.



Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner eşlik ederken başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu’da kadroda yer alıyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

‘Bir Derdim Var’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!