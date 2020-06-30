Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri belli oldu - Bay Yanlış'ta kim kimdir? İşte Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Ekran macerasına 26 Haziran Cuma günü başlayan Bay Yanlış dizisi gerek oyuncuları gerekse konusuyla adından söz ettirdi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış dizisinde son dönemin popüler isimleri Özge Gürel ve Can Yaman başrolü üstleniyor. İkiliye kadroda ise Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor. İşte Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri ile ilgili detaylı bilgi

Bay Yanlış dizisinin oyuncuları ve karakterleri





Can Yaman - Özgür Atasoy



Özgür Atasoy

Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.

Can Yaman Kimdir?

08 Kasım 1989 İstanbul doğumludur... 2012 yılında Yeditepe üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

2014 yılında avukat olarak çalışırken aynı zamanda Cüneyt Sayıl Atölyesinde oyunculuk dersi de almıştır.

Özge Gürel - Ezgi İnal



Ezgi İnal

Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.

Özge Gürel Kimdir?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Fatma Toptaş - Cansu Akman



Ezgi’nin kuzenidir. 35 yaşlarında bakımlı, dış görünüşüne önem veren hoş bir kadındır. Bir hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusudur. İşinde başarılı, iletişimi güçlü, sosyal biridir. Çalıştığı hastanenin ortaklarından doktor Levent ile birliktedir. Koç burcudur.

Fatma Toptaş Kimdir?

Fatma Toptaş 25.11.1981 yılında Mersin‘de doğdu… Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. 2007 yılında MSM’den mezun oldu. Aynı yıl Plato Film Okulu’nda kamera arkası ve oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli oyunluk atölyelerinde eğitimler aldı.Tiyatro sahnesine ilk çıkışı 2007 yılında Haldun Dormen’in yönetiminde ki ANFİTRİYON adlı müzikal de rol alarak oldu. Duru tiyatroda ŞAHMAT adlı doğaçlama tiyatrosu ile 2 sezon oyunlar oynadı.

Fatma Toptaş, bir çok kısa metraj sinema filminde de oynadı. Bunlardan bir tanesi kendi yazıp yönetip oynadığı kısa metraj film Altın Portakal’da yarıştı ve ödüle layık görüldü.







Cemre Gümeli - Deniz Koparan



Ezgi’nin çocukluk arkadaşıdır. 30’lu yaşlarının başında olan Deniz, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmasında avukat olarak çalışmaktadır. Amacı işinde yükselmektir ve bunun için çok çalışmaktadır. Başından geçen kötü evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kendini aşka kapamıştır. Akrep burcudur. Hırslı biridir. Yakın çevresi dışındaki insanlara soğuk ve mesafelidir. Özellikle erkeklere karşı ketumdur.

Cemre Gümeli Kimdir?

24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.







Gürgen Öz -Levent Yazman



Levent Yazman

Cansu’nun erkek arkadaşıdır. 40’lı yaşlarında işinde son derece başarılı bir estetik cerrahıdır. Çalıştığı hastanenin aynı zamanda ortağıdır. Bakımlı, titiz ve mükemmelliyetçi biridir. İlk evliliğinden 9 yaşında Zeynep adında bir kızı vardır. İlk evliliğinde yaşadığı olumsuzluklar ve kızına olan düşkünlüğü tekrar evlenmesine engeldir. Aslan burcudur.

Gürgen Öz Kimdir?

Gürgen Öz 1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Zonguldak Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesinde bir yıl Sanat Tarihi okudu. Daha sonra bu bölümden ayrılıp Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünün Oyunculuk Ana Sanat Dalı sınavlarına girdi ve 4 yıllık eğitimini burda tamamladı. 2001 yılında mezuniyet sonrası bir süre yüksek lisansa devam etti ve Davranış Psikolojisi ile Farkındalık Teknikleri üzerine çalıştı.Devlet Tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrolarında görev aldı. Bağımsız ekiplerle, Yurtiçi ve Yurtdışında çeşitli Uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. 2005-2007 yılları arasında, 'Makina' Programında, aralıksız olarak Türk Televizyonlarında ilk kez, canlı yayında doğaçlama performansları gerçekleştirdi. Ardından birçok projede yer aldı. 2008 yılında mimari ve çarpık kentleşme üstüne 'Neden Böyle?' isimli kısa bir belgesel çekti. 2009 yılından itibaren, birçok konsept kitap projesinde öykü ve yazılarıyla yer almaya başladı. 2013 yılında ilk kitabı 'Nevrotik' yayımlandı. İstanbul'da yaşayan oyuncu, sinema tiyatro ve yazı kariyerine devam etmektedir.







Serkay Tütüncü- Ozan Dinçer



Ozan Dinçer

30’lu yaşlarının başında yakışıklı, güler yüzlü pozitif biridir. Özgür’ün sahibi olduğu restaurantın başarılı şefidir aynı zamanda Özgür’ün yakın dostudur. Özel hayatında şanssız ilişkiler Ozan, aşka inancını kaybetmez. Güvenilir, eğlenceli, sosyal ve duygusal biridir. Yengeç burcudur.

Serkay Tütüncü Kimdir?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun olarak tamamladı.

2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.2019 yılında da Afili Aşk dizisindeki Volkan karakterine hayat verdi.



Sarp Can Köroğlu - Serdar Öztürk



Serdar Öztürk

30’lu yaşların başında yakışıklı, başarılı bir kadın doğum uzmanıdır. Kariyer sahibi ve zengin bir ailenin oğludur. Hırslı, kafasına koyduğunu yapan, rekabetçi biridir. Detaylara takılan ve her zaman her konuda en iyisine sahip olmak isteyen, zaman zaman da kibirli olabilen ve gerekirse yalan söyleyen biridir. Aşka inansa da mantığını her zaman önde tutan, çıkarlarını gözeten bir karaktere sahiptir. Oğlak burcudur. Önceliği her zaman kendi olan, rahatına düşkün, eli sıkı biridir.

Sarp Can Köroğlu Kimdir?

14 Temmuz 1990’da Şişli'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanmasının ardından, “Elde Var Hayat”, “Adını Feriha Koydum”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Güneşin Kızları”, “Paramparça” gibi birçok dizi projesinde yer aldı. 2017 yılında “Damat Takımı” sinema filminde yer almıştır. Son olarak, “Yasak Elma” dizisinde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.



Taygun Sungar - Soner Seçkin

Ezgi’nin eski sevgilisidir. Bir ilaç firmasında mümessil olarak çalışmaktadır. Ön planda olmaktan hoşlanan, narsist, kendini olduğundan farklı gösteren ve çıkarlarına göre karakter değiştirebilen ve buna göre davranan iki yüzlü biridir. Başak burcudur.

Taygun Sungar Kimdir?

2 Temmuz 1989 Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. Daha sonra babasının işi nedeniyle lise hayatını Kayseri’de geçirdi.

2000 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Burak Sergen’in yönettiği “Serseri Gönül” adlı oyunda çocuk oyuncu olarak oyunculuk hayatı başladı.

Kendisi de oyuncu olan abisi Kutay Sungar’ın desteğiyle 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdi. 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılında Çoban Yıldızı adlı dizide Ali Karakaya rolünü üstlendi.



Feri Baycu Güler - Nevin Yılmaz



Nevin Yılmaz

Ezgi’nin annesidir. Boşandıktan sonra talihsiz ilişkiler yaşayan Nevin sonunda mutluluğu Ünal’da bulmuş ve evlenmiştir. Tam bir aşk kadını, eğlenceli, modern biridir. Eşi Ünal ile Bursa’da bir kahvaltı evi işletmektedir. Yay burcudur. Eğlenmeyi ve seyahat etmeyi çok sever.

Feri Baycu Güler Kimdir?

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro’nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe’dür.



Suat Sungur - Ünal Yılmaz



Ünal Yılmaz

Nevin’in eşidir. İlk evliliğini Nevin ile yapmıştır. Çocuğu yoktur ama Ezgi’yi kendi öz kızı gibi sevmektedir. Yıllarca cruise gemilerinde aşçı olarak çalışmıştır. Nevin’e aşık olunca daha düzenli bir hayat seçer, işini bırakır ve Nevin’le bir kahvaltı evi açarlar. Esprili, romantik, pozitif, hayatının her anından zevk alan bir adamdır. İkizler burcudur.

Suat Sungur Kimdir?

1961 yılında Denizli’de doğmuştur. İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında da yer alan Suat Sungur, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konsertvatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. 1984 ‘te Devekuşu Kabare Tiyatro Topluluğuna katıldı, 1988 yılında Dormen Tiyatrosu’na girdi ve 2001 yılında kapanana kadar Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı. 2001 yılı sonrasında bir çok tiyatro topluluğunda tiyatro oyunculuğuna devam etti.Suat Sungur, 1984 yılından itibaren çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde yer aldı. Ahu Sungur’la evli olan sanatçının evliklerinden Ege isimli oğulları vardır.



Lale Başar- Sevim Atasoy



Sevim Atasoy

Özgür’ün ve Ebru’nun annesidir. Eşi Nevzat öldükten sonra kendini çocuklara adamıştır. Gayrimenkul zenginidir aynı zamanda kocasından kalan bağ bahçeleri vardır. Onların işletilmelerini sağlar. Geleneklerine bağlı, anaç, pozitif, detaylara önem veren ve aynı zamanda takıntılı bir kadındır. Başak burcudur.

Lale Başar Kimdir?

27 Ocak 1964’te Ordu’da doğan Lale Başar, 1986 yılında Hacettepe ÜniversitesiDevlet Konservatuarı’n dan mezun olup, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. 1994 – 2009 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam etmiştir. İlk olarak 1986 yılında ‘’Dudaktan Kalbe’’ dizisi ile kamera karşısına geçmiş, daha sonrasında ‘’Ablam Böyle İstedi’’, ‘’Başkomiser Nevzat’’, ‘’Deniz Yıldızı’’, ‘’Aşk Yeniden’’ , ‘’Hayat Bazen Tatlıdır’’ , ''Yeni Gelin'' , ''Leke'' gibi bir çok dizide yer almıştır. Son olarak yönetmenliğini Ersoy Güler'e Tülay Kocatürk’ün üstlendiği ‘’Yeni Gelin’’ dizisinde Kamilla karakterine hayat vermiştir. Bunların yanısıra; ‘’Aşk Uykusu’’, ‘’Sen Sağ Ben Selamet’’, ‘’Her Şey Aşk’tan’’, ‘’Unutursam Fısılda’’, ‘’Göl Zamanı’’, ‘’Köksüz’’ ve ‘’Sanatçının Ölümü’’ sinema filmlerinde yer almıştır.

‘’Köksüz’’ filmindeki performansıyla 2014’te Nürnberg Uluslararası Film Festivali’nde ve 2013’te Altın Koza Film Festivali’nde ,‘’En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’’nü almıştır.''KAN'' adlı orta metraj filmindeki performansıyla ''Vegas Film Festivalinde'' En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.