Aylardır beklenen haber sonunda geldi: Yeni Superman’i canlandıracak oyuncu açıklandı!

Aslen DC Comics çizgi romanı olan Superman, sinemaya en çok uyarlanmış, sayısız kez televizyon ekranlarında da dizi halinde karşımıza çıkmış en ikonik popüler kültür ögelerinden. İngiliz yıldız Henry Cavill, beyaz perdede Superman’i canlandıran son oyuncu olmuştu.

2013’te Man of Steel, 2016’da Batman v Superman: Dawn of Justice, 2017’de 2017's Justice League ve2021's Zack Snyder's Justice League filmlerinde rol alan Cavill hayranlar tarafından çok sevildi ve benimsendi; uluslararası çapta ünlenmeyi başardı.

Neredeyse 10 yıla yakın bir süre boyunca Superman'i canlandıran İngiliz oyuncu Henry Cavill, rolü yeniden oynayacağını düşünürken seriden çıkarıldığını öğrenerek büyü kbir şok yaşamıştı

Son olarak yine bir başka DC evreni filmi Black Adam’ın jenerik sonrası sahnesinde de aynı rolde görünen Henry Cavill, sosyal medya hesabından role devam edeceğini ve DC tarafından yeniden başlatılacak Superman serisinde de rolü oynamaya devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bunun için çok sevilen The Witcher dizisindeki Geralt karakterini de bırakan ve diziden ayrılan Cavill, yeniden Superman olacağını söyledikten çok kısa bir süre sonra projeden çıkarılacağını öğrenmişti.

Henry Cavill rolde beğenilse ve hayranlar tarafından çok benimsense de stüdyo yoluna daha genç bir oyuncuyla gitmye karar verdi

Henry Cavill, bir kez daha Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "DC’nin başına geçen James Gunn ve Peter Safran ile görüştüm ve bu kötü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim. Ekim ayında stüdyo tarafından geri döneceğimin açıklanmasının ardından bu haberi vermek kolay değil ama hayat bu” ifadelerini kullanarak Superman olarak dönmeyeceğini duyurmuştu.

Yeni Superman David Corenswet, Henry Cavill'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor

James Gunn ve Peter Safran, her ne kadar Henry Cavill hayranlar tarafından çok sevilmiş olsa da yeniden başlatılacak seride daha genç bir kahraman istediklerini ve bu yüzden Superman için yeni bir yüz arayışına girdiklerini açıkladılar. Bu süreçte birçok ünlü ismin adı rol için anılsa da son olarak stüdyonun David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult üçlüsü arasından bir oyuncunun seçileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Ve Deadline’ın haberine göre bu üç isim arasından ipi göğüsleyen 29 yaşındaki ABD’li aktör David Corenswet oldu. Daha önce hiçbir büyük stüdyonun yapımında başrol oynamayan isim The Politician ve Hollywood adında iki dizi ve Look Both Ways ve Pearl adındaki filmlerde canlandırdığı karakterlerle tanınıyor.

David Corenswet, Superman rolünü aylarca süren oyuncu arayışları ve günlerce devam eden zorlu kostümlü seçmelerin ardından kapmış

Yeni başlayacak Superman serisinin ilk filminin adı Superman: Legacy olarak açıklanmıştı. Filmde David Corenswet’e The Marvelous Mrs. Maisel dizisiyle tanınan 32 yaşındaki oyuncu Rachel Brosnahan eşlik edecek. Rachel Brosnahan, bir önceki seride Amy Adams tarafından canlandırılan Clark Kent yani Superman’in kız arkadaşı Lois Lane’e hayat verecek.

Superman'in kız arkadaşı Lois Lane rolü de Rachel Brosnahan'a gitti

11 Temmuz 2025’te gösterime girmesi beklenen Superman: Legacy filminin, Superman’in Kriptonlu kökleri ve dünyada yetişmesi arasında bocalayıp, denge kurmaya çalışmasını anlatacak bir hikâyeye sahip olacağı belirtiliyor.