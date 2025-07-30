Müzik dünyasının acı günü... Kıyamadığı 43 yıllık kocasına böyle veda etti... Arkasından hem ağladı hem ağlattı

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Heavy metal müzikte çığır açan Black Sabbath grubunun solisti, bir zamanların sahnede yerinde duramayan delikanlısı Ozzy Osbourne son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü, 76 yaşında çok istediği gibi İngiltere'nin Birmingham kentindeki evinde hayata veda eden Osbourne için bugün bir anma ve veda töreni düzenlendi.

Black Sabbath'ın ve Ozzy Osbourne'un binlerce hayranı, sanatçının dünyaya geldiği ve aynı zamanda son nefesini de verdiği Birmingham'ın sokaklarını saatler öncesinden doldurdu.

BİR KENT ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Cenaze alayının geçeceği yollarda kamp kuran hayranları, Osbourne için veda çiçeklerini ve veda sözlerini de hazır etti.

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Osbourne için düzenlenen törene 43 yıllık karısı Sharon Osbourne'un yanı sıra onunla evliliğinden dünyaya gelen çocukları, Aimee, Kelly ve Jack de katıldı.

Gençlik yıllarında yıllarca ihanetine uğradığı halde kocasını bırakmayan karısı Sharon Osbourne'un ise ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Acı içinde gözyaşları döken Sharon'a yürümesi için çocukları destek oldu.

Osbourne'un 43 yıllık karısı Sharon, çocuklarının desteğiyle ayakta durabildi.

BİNLERCE KİŞİ ONU UĞURLAMAK İÇİN KENTİN SOKAKLARINI DOLDURDU

Ozzy Osbourne'un eski karısı Thelma Riley ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Louis de kardeşlerinin acısını paylaştı.

Osbourne'un cenaze korteji Broad Street boyunca ilerledi. O sırada Bostin' Brass adlı grup Black Sabbath'ın unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Black Sabbath grubunun adını taşıyan köprü ise sabahın erken saatlerinden itibaren çiçeklerle süslendi.

Trafiğe kapatılan köprü kelimenin tam anlamıyla Osbourne'un yakınlarının ve hayranlarının akınına uğradı. Köprü, sonradan trafiğe açıldı.

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YARIN EVİNİN ARAZİSİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Ozzy Osbourne, doğum yeri olan Birmingham kentinde Black Sabbath ile verdiği veda konserinin üzerinden sadece iki hafta geçtikten sonra 22 Temmuz'da hayata veda etmişti.

Osbourne, karısı Sharon'ın da isteği üzerine yarınki dini törenin ardından Birmingham'daki evinin arazisinde toprağa verilecek.

SON ARZULARI BİRER BİRER YERİNE GELDİ

Hayatını uzun yıllar ABD'de sürdüren Ozzy Osbourne, iki yıl kadar önce, sağlığı iyice bozulduğunda "Artık evime gitmek istiyorum. Burada ölmek istemiyorum" diyerek memleketi İngiltere'ye dönmek istediğini ifade etmişti.

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Osbourne'un ailesi bu isteğini yerine getirdi... Ozzy Osbourne, ölümünden önce bir son arzusunu daha yerine getirdi... 5 Temmuz'da Birmingham'da Black Sabbath ile bir veda konserine çıktı. Zaten onun üzerinden çok geçmeden de hayata veda etti.

KOCASININ ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Sharon Osbourne, uzun süredir Parkinson başta olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla mücadele eden Ozzy Osbourne'un ölümünden önce onun bakımını üstlenmişti. Bir röportajında da kocasına mecbur olduğundan değil isteyerek baktığını söyledi Sharon.

Hatta "Onu bir Çin vazosu gibi pamuklara sarmak gerekir" bile dedi.

Osbourne'un ölümü de en çok 43 yıllık karısını yıktı.