"Beni evime götürün" demişti... Veda konserinden 17 gün sonra son nefesini verdi... Yıllarca aldattığı karısı da yanı başındaydı!

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Bu sözler heavy metal müziğe yön veren gruplardan Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne'a ait... 76 yaşındaki Osbourne önce uzun süredir yaşadığı ABD'den İngiltere, Birmingham'a yani "evine" taşındı...

SON ARZULARI BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİ

Sonrasında bir amacı vardı... Black Sabbath grubuyla birlikte son bir kez hayranlarının karşısına çıkmak ve onu bugün bulunduğu yere getirdikleri için hayranlarına teşekkür etmek. Aslına bakılırsa sahneye çıkıp çıkamayacağı da ayakta durup duramayacağı da belli değildi.

Ama bunu da başardı... 10 yıl aradan sonra ilk ve son kez Black Sabbath grubuyla buluştu ve hayranlarının karşısına çıktı...

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Bu son arzusunu da gerçekleştirdi Osbourne… Hatta o veda konseri öncesinde küçük kızı Kelly de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle gözlerinin önünde nişanlandı.

O KONSERDEN 17 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ

İhanetini bile bağışlayan, sağlığı bozulduğundan bu yana kendi deyimiyle "Porselen bir Çin vazosu gibi" kendisine bakan karısı Sharon da yanındaydı elbette.

Osbourne, bütün bunlar olup bittikten tam 17 gün sonra da hayata veda etti .

Çok şanslı bir insanmış ki uzun yıllardır Parkinson başta bir dizi sağlık sorunuyla mücadele eden Osbourne, son arzularını birer birer gerçekleştirdikten sonra bu dünyadaki serüvenini tamamladı.

Doğum adıyla John Michael "Ozzy" Osbourne'un hayata veda ettiğini ailesi duyurdu. Ünlü müzisyen son nefesini verdiğinde karısı Sharon başta olmak üzere çocukları Jack, Kelly, Aimee ve Louis de yanı başındaydı.

'NE HİSSETTİĞİM HAKKINDA BİR FİKRİNİZ YOK'

Ozzy Osbourne, ölümünden sadece 17 gün önce Black Sabbath grubundan arkadaşları Tonny Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward ile 2005'ten sonra ilk kez buluştu ve aynı sahneyi paylaştı.

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Zaten o da tam da Osbourne'un istediği gibi "son veda "oldu.

Osbourne, o konserde yaptığı son konuşmada "Nasıl hissettiğim konusunda hiçbir fikriniz yok. Kalbimin en derininden teşekkür ediyorum" diye seslendi Birmingham'daki konser salonunu dolduran binlerce kişiye.

BAŞKASI OLSA KARİYERİ ÇOKTAN BİTERDİ

Bir zamanlar sahnede kelimenin tam anlamıyla fırtınalar gibi esen Ozzy Osbourne başarılı müzik çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda başkası olsa kariyerini bitirecek tartışmaların da merkezinde yer aldı.

Osbourne bir keresinde bir solo performansı sırasında sahneye fırlatılan bir yarasanın kafasını ısırıp kopararak hafızalarda korkunç bir şekilde yer etti. Ama sonradan yarasanın aslında gerçek olmadığını kauçuktan yapıldığını ileri sürdü.

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Ozzy Osbourne, 1979'da uyuşturucunun etkisiyle yaptığı çılgınlıklar nedeniyle grubundan atıldı. Kariyerini solo olarak sürdürdü. Crazy Train ve Hellraiser gibi hit şarkılarla büyük bir başarıya imza attı.

ÖZEL HAYATINDAKİ ÇALKANTILAR BİTMEK BİLMEDİ

Ancak sahne arkasındaki yani özel hayatındaki çakantılar devam etti. 1989'da uyuşturucu etkisindeyken karısı Sharon'ı öldürmeye teşebbüs etti. Teksas'taki değerli Alamo Anıt Mezarı'na tuvaletini yaptı. Hatta bu nedenle 10 yıl boyunca San Antonio'ya girmesi yasaklandı.

Osbourne, 2003 yılında İngiltere'deki evinde geçirdiği bir ATV kazasında yaralandı ve bu olay, sağlığı üzerinde ciddi bir etki yarattı.

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Zaten 2000'lerin ilk yarısında durulup oturmaya başladı. Karısı Sharon'un desteğiyle kötü alışkanlıklarından kurtuldu... Ailesiyle birlikte bir reality şov hazırlayıp sunmaya başladı.

Ama o süreçte sağlığı da giderek bozulmaya başladı.

PARKINSON TEŞHİSİNİ YILLARCA KAMUOYUNDAN GİZLEDİ

Ozzy Osbuorne 2003 yılında Parkinson hastalığına yakalandı. Ama bunu 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Osbourne bu hastalıkla birlikte yaşamayı "kurşun çizmelerle dolaşmaya" benzetti.

Ünlü müzisyen 2019 yılında evinde tuvalete giderken düştü, boynunda ve sırtında hasar oluştu. Bu durum 16 yıl önce yaşadığı bir ATV kazasında sakatlandığı bölgeyi etkilediği için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.

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Osbourne, katıldığı bir TV programında artık ameliyat olmak istemediğini çünkü bunun hem kendisinin hem ailesinin hayatını cehenneme çevirdiğini söylemişti.

YILLARCA KARISINI ALDATTI... AMA SON NEFESİNDE YANINDA YİNE O VARDI

Ozzy Osbourne'un son anına kadar yanında olan karısı Sharon osbourne ile evliliği 1982 yılında başladı. Birlikte dört çocuk büyüttüler...

Ama evlilikleri öyle kusursuz değildi. Çüntü Osbourne karısını Michelle Pugh ile aldattı. Hem de yıllar boyunca.... İlişki 2012 ile 2016 arasında sürdü. Sharon kocasının ihanetini, okuduğu elektronik postalardan öğrendi. O kadar üzüldü ki canına kıymak istedi.

Bir süreliğine Osbourne çifti ayrıldı ama sonra yine bir araya geldiler.

Hatta Sharon, kocasının sağlığı bozulduktan sonra kendini onun bakımına adadı.

Üstelik de bunu mecbur olduğu için yapmadığını söyledi... Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

Gerçekten de Sharon dediğini yaptı. Kocasına bir Çin vazosu gibi baktı. Son nefesinde de yanında yer aldı.