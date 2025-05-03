Efsane şarkıcı son vedaya hazır... Artık vaktim doldu...Bir otel odasında ölmek istemiyorum

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Bu sözler, yıllarını sahnede geçiren, hareketli özel hayatıyla da gündemden hiç düşmeyen bir ünlü şarkıcıya ait... Konserden konsere, turneden turneye gezen, gençlik yıllarında kimi zaman evine çok nadir uğrayan bir ünlü şarkıcı bu.

Ama artık yaşı kemale erdi. Daha da ötesi sağlığı da bozuldu ve giderek de bir gün öncesini bile arar hale geliyor.

Şimdi amacı yıllarca birlikte sahne tozu yuttuğu grup arkadaşlarıyla son bir konser daha vermek ve sonra da emekliye ayrılmak.

EFSANE GRUBUN SON BULUŞMASI TEMMUZ AYINDA

Bu anlattığımız ünlü şarkıcı Ozzy Osbourne…

76 yaşındaki Osbourne, bir süredir hareket yeteneğini kısıtlayan ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ama bir yandan da büyük ve son bir buluşmaya hazırlanıyor.

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Osbourne, üne kavuştuğu Black Sabbath grubunun veda konserinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ondan sonra da söylediğine göre artık emekli olacak.

Ozzy Osbourne, Black Sabbath grubuyla birlikte 5 Temmuz'da İngiltere'nin Birmingham kentinde son bir konser verecek.

Bu, aynı zamanda grubun da veda konseri olacak. Yıllarca müzik dünyasına yön veren, satış rekorları kıran albümlere ve unutulmaz konserlere imza atan grup bu konserin ardından kendi kendini tarih sayfalarına yazmış olacak bu şekilde.

'ARTIK BİR ROCK YILDIZI GİBİ YAŞAMIYORUM'

Ozzy Osbourne da bu veda konserinin ardından artık tam olarak emekliye ayrılacağını açıkladı.

Ünlü şarnkıcı The Guardian'a verdiği röportajda hayatının 50 yılını turnelerde, otobüsle oradan oraya gezerek geçirdiğini anlattı.

Artık gençlik yıllarındaki hayat tarzının ve alışkanlıklarının geride kaldığını söyleyen Osbourne "Artık bir rock yıldızı gibi yaşamıyorum. Bir tür ev insanı oldum asla dışarı çıkmıyorum. Barlara gitmiyorum" diye konuştu.

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Ünlü şarkıcı sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık benim için torunlarımla birlikte olma zamanı geldi. Herhangi bir yerde bir otel odasında ölmek istemiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle birlikte geçirmek istiyorum."

Ozzy Osbourne'un aynı zamanda menajeri de olan karısı Sharon da onun bu kararını desteklediğini belirtti.

Sharon da yine The Guardian'a "Artık 'yeter' demenin zamanı geldi. Bir işe her şeyinizi verdiğiniz de artık arkanıza yaslanıp 'Ben bu işi yaptım' diyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Ozzy Osbourne'un yıllarını birlikte geçirdiği Black Sabbath grubunun "Back to the Beginning" adını verdiği bu özel buluşmada grup üyeleri 20 yıl sonra ilk kez bir araya gelecek. Heavy metal müziğin eski tüfeklerine sahnede Guns N'Roses, Aerosmith, Judas Priest, Smashing Pumpkins gibi zaman içinde kendilerinden etkilenen grupların üyeleri de eşlik edecek. Konserden elde edilecek gelir de Parkinson konusundaki çalışmalarıyla tanınan Cure Parkinson's ve Birmingham Çocuk Hastanesi'ne aktarılacak.





BİR ZAMANLAR KOŞTURDUĞU ARTIK SAHNEDE AYAKTA BİLE DURAMAYACAK

Aslına bakılırsa Ozzy Osbourne, meslek hayatına devam etmek istese de bunu yapabilecek sağlık durumuna sahip değil uzun süredir. Çünkü artık rahatça adım bile atamaz halde.

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Geçen yılın son aylarında karısı Sharon Osbourne, bir dönem 'Karanlıklar Prensi' olarak anılan Ozzy Osbourne'un Black Sabbath buluşması için çok heyecanlı olduğunu ama o gün sahnede ayakta duramayacağını söyledi.

Onun bu durumu da yakalandığı Parkinson hastalığıyla ilgili.

Sharon Osbourne kocası Ozzy'nin durumunu da şöyle anlattı: "Parkinson ilerleyen bir hastalık. Durağan hale getirebileceğiniz türden bir şey değil. Vücudun farklı bölümlerimi etkiliyor. Ve Ozzie'nin de bacaklarını etkiledi."

Sharon'ın söylediğine göre kocası Ozzy'nin bedeni artık eskisi gibi hareketli olmasa da yine de sesi hala yerinde.

Hatta onun söylediğine göre "Sesi her zaman olduğu gibi güzel."

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Ozzy Osbourne'a 2003 yılında Parkinson teşhisi konuldu. Müzisyen, bu teşhisi aldığını 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Ozzy Osbourne 2019 yılında evinde tuvalete giderken düştü, boynunda ve sırtında hasar oluştu. Bu durum 18 yıl önce yaşadığı bir ATV kazasında sakatlandığı bölgeyi etkilediği için birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı.





EN BÜYÜK DESTEĞİ KARISI... 'BENİM KOCAM BİR ÇİN VAZOSU GİBİ'

Bütün bu hastalık sürecinde Ozzy Osbourne'un en büyük desteği ise 42 yıldır evli olduğu Sharon Osbourne.

Sharon bir röportajında kocasının bakımını kimseye bırakmayacağını söyledi. Sharon "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

Sharon ve Ozzy Osbourne 1982 yılında evlendi ve çiftin üç tane çocuğu var. Ama sanmayın ki Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne'un ilişkisi kusursuz... Tam tersine, Ozzy Osbourne yıllar boyunca karısını Michelle Pugh ile aldattı. Sharon da bunu okuduğu elektronik postalardan öğrendi. 2012 ile 2016 yılları arasında yaşanan bu ilişkiyi öğrendikten sonra hayatına son vermek istediğini bile söyledi Sharon. Kısa bir süre kocasıyla ayrılsa da yine de onu bırakmadı.

Black Sabbath, 1968 yılında Birmingham'da kuruldu. Gitarda Tony Iommi, vokalde Ozzy Osbourne, bas gitarda Geezer Butler ve davulda Bill Ward'dan oluşan grup heavy metal müziğin öncüsü sayılıyor. Grup, 1970'te Black Sabbath yine aynı yıl Paranoid ve 1971'de Master of Reality albümleriyle heavy metal tarzının ortaya çıkmasını ve tanımlanmasına öncülük etti.





Osbourne bir dönem 'Karanlıklar Prensi' olarak tanınıyordu. Hem sahnede hem de özel hayatında çok hareketliydi. Ama geçen yıllar onda epey iz bıraktı.