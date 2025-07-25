Yıllar süren ihanetini affetmişti... 43 yıllık kocası öldü ama son vedaya hazır değil... Onu evimizin arazisine gömeceğim!

Haberin Devamı

Bu ölüm elbette Osbourne'un bütün ailesini çok sarstı... Ama onun yokluğuna alışmak en çok karısı Sharon Osbourne'a zor gelecek kuşkusuz...

1982 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Sharon, 1982 yılında evlendiği ve dört çocuk sahibi olduğu kocası Ozzy Osbourne'a hayatının son yıllarında kelimenin tam anlamıyla kendini adamıştı... Bir yandan aşırı zayıflığıyla mücadele eden Sharon diğer yandan da kendi deyimiyle "Çin vazosu gibi pamuklara sarıp sarmalayıp" kocasına bakmıştı.

Şimdi artık kocasını kaybetti ama ondan bir türlü tam olarak ayrılamıyor. Sharon Osbourne'un, kocası Ozzy Osbourne ile ilgili bir arzusu var: Onu İngiltere'nin Birmingham kentindeki evlerinin arazisinde toprağa vermek!

Haberin Devamı

EVLERİNİN ARAZİSİNDE TOPRAĞA VERMEK İSTİYOR

Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Sharon, kocası Ozzy için gösterişli bir cenaze töreni yerine aile üyelerinin katılımıyla daha sade bir tören düzenlemek istiyor. Ozzy'nin de evlerinin 350 dönümlük arazisinde son uykusuna yatırılması arzusunda.

Söylenenlere göre Sharon Osbourne bu konuda ilhamı 2023'te hayata veda eden rock yıldızı Jeff Beck'in eşi Sandra Cash'ten aldı... O da kocasını evlerinin arazisinde son yolculuğuna uğurlamıştı.

Diğer yandan Ozzy Osbourne'un cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor. Ama bir yandan 43 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Sharon'ın hem fiziksel zayıflığı hem de bu toprağa verme konusundaki ısrarı ailesini de endişelendiriyor.

Sharon Osbourne yıllar önce kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu. Ancak son zamanlarda ilaçla kilo vererek aşırı zayıflayan Sharon, bir de üstüne kocasını kaybetmenin sarsıntısını yaşadığı için sevdiklerinin de kaygıya kapılmasına neden oluyor.

Haberin Devamı

BU ONA EN BÜYÜK DARBE

Sharon'un bir arkadaşı İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada "Sharon çok ama çok kırılgan... O hiç iyi değil. Bu noktada onun sağlığından da endişe ediyoruz. Ozzy, onun bütün hayatıydı ve onun ölümü onun için en ağır darbeydi" diye konuştu...

Aslına bakılırsa Ozzy Osbourne ile Sharon Osbourne'un uzun evliliği son derece iniş çıkışlıydı...

Ozzy Osbourne'un son anına kadar yanında olan karısı Sharon Osbourne ile evliliği 1982 yılında başladı. Birlikte dört çocuk büyüttüler...

Ama evlilikleri öyle kusursuz değildi. Çünkü Osbourne karısını Michelle Pugh ile aldattı. Hem de yıllar boyunca....

Haberin Devamı

YILLARCA İHANETE UĞRAMIŞTI

Yasak ilişki 2012 ile 2016 arasında sürdü. Sharon kocasının ihanetini, okuduğu elektronik postalardan öğrendi. O kadar üzüldü ki canına kıymak istedi.

Bir süreliğine Osbourne çifti ayrıldı ama sonra yine bir araya geldiler.

Hatta Sharon, kocasının sağlığı bozulduktan sonra kendini onun bakımına adadı.

MECBUR OLDUĞUNDAN DEĞİL, İSTEDİĞİ İÇİN ONA BAKTI

Üstelik de bunu mecbur olduğu için yapmadığını söyledi... Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.



"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

Haberin Devamı

Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

Gerçekten de Sharon dediğini yaptı. Kocasına bir Çin vazosu gibi baktı. Son nefesinde de yanında yer aldı.

Sharon Osbourne'un aşırı kilo kaybı sevenlerini de endişelendiriyor.