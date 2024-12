ArtÄ±k dudaklarÄ±nda hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir gÃ¼lÃ¼mseme var... Eski halini kendisi de mumla arÄ±yor

Haberin Devamı

Ama elbette hayatta üzüntüler de var hastalıklar da... Yine de böyle durumlarda insan gözlerini geleceği diker ve sevdiğini yine eskisi gibi görmeyi bekler.

İşte bu yılın başlarından beri sadece ailesinin ve yakınlarının değil bütün dünyanın eski sağlıklı günlerine dönmesini beklediği biri var: İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton.

ZOR GÜNLERİ DAHA TAM OLARAK BİTMEDİ

Prens William'ın tahta geçmesiyle birlikte kendisi de kraliçe unvanını alacak olan Kate Middleton, bu yılın başından bu yana çok zor günler geçiriyor... Önce karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçirdi, sonra da kanser tedavisi göreceğini açıkladı. Tabii ki ailesi kadar hayranları da büyük bir endişeye kapıldı.

Aylar sonra ise usul usul bazı görevlerine dönmeye başladı. Hatta geçtiğimiz hafta birkaç yıldır ev sahipliğini üstlendiği Noel konserinde bile yer aldı.

Zaten ondan önce de eylül ayında kanser tedavisinin tamamlandığını açıklamıştı... Durum böyle olunca da hayranları artık onun eskisi gibi görevlerinin başına döneceğini düşündü. En azından önümüzdeki yıl.

Ama bunu bekleyenlere kötü haber....

ARTIK ONUN İÇİN UZUN SÜRE NORMAL DİYE BİR DURUM YOK

Çünkü Kate için hayatı daha uzun bir süre eskisi gibi olmayacak. Her ne kadar tünelin ucunda ışık görünmüş olsa da daha uzun süre eski Kate'in yerinde yeller esecek.

Bu konuda People dergisine konuşan Galler Prensesi'ne yakın bir kaynak, "Kate daha uzun bir süre görevlerine ve normal hayatına dönmeyecek" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir süreliğine kendisine ve ailesine odaklanacak."

Kate'in daha geçen hafta ev sahipliğini yaptığı konserde konuklarını ağırlayıp onlarla sohbet etmesinden sonra gelen bu açıklama hayranlarını da üzdü doğal olarak.

Kate Middleton kırmızılar içinde katıldığı o konserde ünlü şarkıcı Faith Hill ile konuşurken 2024 yılının nasıl geçtiğinin farkına bile varmadığını söylemişti. Hatta gözleri dolarak "Böyle olacağını bilmiyordum" bile demişti.

BU KADAR ERKEN BEKLENTİYE GİRMEK DOĞRU DEĞİL

Yine de onu o gece gülümserken ve gayet sağlıklı, mutlu biçimde gören hayranları eski haline dönmesi konusunda umutlarına sarıldı. Ama görünüşe göre durum pek öyle değil.

Kate her ne kadar eskisi gibi gülüyor olsa da daha önünde yürümesi gereken uzun ve görünüşe göre çok da kolay olmayan bir yol var.

Daha önce de Kate'in hemen eski günlerine dönmeyeceğiyle ilgili bir yorum Kral Charles'ın biyografisini kaleme aldığı The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy ile konuşulan Robert Hardman'dan gelmişti.

Tecrübeli kraliyet uzmanı Hardman "Kate'in çok uzun bir süre eski normaline dönmesini beklememek gerek" diye konuştu.

Bu konuda People dergisine konuşan Hardman "Bir dönem sona ermiş ve her şey normale dönmüş gibi görmek istiyoruz. Ama kanser böyle bir hastalık değil. Bir anda bu kadar çabuk normalleşmeyi bekleyerek bu hastalıkla ilgili bazı gerçekleri görmezden gelmek istiyoruz" dedi.

DAHA DÜŞÜK TEMPODA ÇALIŞACAK

Aslına bakılırsa her ne kadar bazı görevlerinin başında olsa da Kate Middleton'ın daha hastalık öncesi dönemi gibi yaşamayacağının ipuçları da geliyor sık sık.

Söz gelimi bu ayın başında Londra'ya resmi bir ziyarette bulunan Katar Emiri ile eşini kocası William ile birlikte karşılayan Kate, aynı gün Buckingham'da verilen resmi resepsiyonda yerini almadı. Bu da aslında güler yüzüyle kamuoyu karşısına çıkmaya başlamasına rağmen Kate'in hala eski günlerine dönmediğinin bir göstergesi oldu.

Geçen mart ayında kanser tedavisi göreceğini açıklayan Middleton, haziran ayındaki Trooping The Colour törenine kadar tam altı ay gözlerden uzak kaldı. O törende tüm aileyle birlikte halkın karşısına çıktı. Hayranlarını büyük bir sevince boğan Kate'in eskisinden de zayıf olması dikkatlerden kaçmadı.