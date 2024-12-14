ArtÄ±k dudaklarÄ±nda hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ bir gÃ¼lÃ¼mseme var... Eski halini kendisi de mumla arÄ±yor

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Ama elbette hayatta Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler de var hastalÄ±klar da... Yine de bÃ¶yle durumlarda insan gÃ¶zlerini geleceÄŸi diker ve sevdiÄŸini yine eskisi gibi gÃ¶rmeyi bekler.

Ä°ÅŸte bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±ndan beri sadece ailesinin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n deÄŸil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n eski saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nmesini beklediÄŸi biri var: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Kate Middleton.

ZOR GÃœNLERÄ° DAHA TAM OLARAK BÄ°TMEDÄ°

Prens William'Ä±n tahta geÃ§mesiyle birlikte kendisi de kraliÃ§e unvanÄ±nÄ± alacak olan Kate Middleton, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ã§ok zor gÃ¼nler geÃ§iriyor... Ã–nce karÄ±n bÃ¶lgesinden bÃ¼yÃ¼k bir ameliyat geÃ§irdi, sonra da kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Tabii ki ailesi kadar hayranlarÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeye kapÄ±ldÄ±.

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Aylar sonra ise usul usul bazÄ± gÃ¶revlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Hatta geÃ§tiÄŸimiz hafta birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r ev sahipliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi Noel konserinde bile yer aldÄ±.

Zaten ondan Ã¶nce de eylÃ¼l ayÄ±nda kanser tedavisinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±... Durum bÃ¶yle olunca da hayranlarÄ± artÄ±k onun eskisi gibi gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶neceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. En azÄ±ndan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l.

Ama bunu bekleyenlere kÃ¶tÃ¼ haber....

ARTIK ONUN Ä°Ã‡Ä°N UZUN SÃœRE NORMAL DÄ°YE BÄ°R DURUM YOK

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate iÃ§in hayatÄ± daha uzun bir sÃ¼re eskisi gibi olmayacak. Her ne kadar tÃ¼nelin ucunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nmÃ¼ÅŸ olsa da daha uzun sÃ¼re eski Kate'in yerinde yeller esecek.

Bu konuda People dergisine konuÅŸan Galler Prensesi'ne yakÄ±n bir kaynak, "Kate daha uzun bir sÃ¼re gÃ¶revlerine ve normal hayatÄ±na dÃ¶nmeyecek" dedi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bir sÃ¼reliÄŸine kendisine ve ailesine odaklanacak."

Kate'in daha geÃ§en hafta ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± konserde konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayÄ±p onlarla sohbet etmesinden sonra gelen bu aÃ§Ä±klama hayranlarÄ±nÄ± da Ã¼zdÃ¼ doÄŸal olarak.

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Kate Middleton kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§inde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o konserde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Faith Hill ile konuÅŸurken 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n nasÄ±l geÃ§tiÄŸinin farkÄ±na bile varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta gÃ¶zleri dolarak "BÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum" bile demiÅŸti.

BU KADAR ERKEN BEKLENTÄ°YE GÄ°RMEK DOÄžRU DEÄžÄ°L

Yine de onu o gece gÃ¼lÃ¼mserken ve gayet saÄŸlÄ±klÄ±, mutlu biÃ§imde gÃ¶ren hayranlarÄ± eski haline dÃ¶nmesi konusunda umutlarÄ±na sarÄ±ldÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re durum pek Ã¶yle deÄŸil.

Kate her ne kadar eskisi gibi gÃ¼lÃ¼yor olsa da daha Ã¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼mesi gereken uzun ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok da kolay olmayan bir yol var.

Daha Ã¶nce de Kate'in hemen eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyeceÄŸiyle ilgili bir yorum Kral Charles'Ä±n biyografisini kaleme aldÄ±ÄŸÄ± The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy ile konuÅŸulan Robert Hardman'dan gelmiÅŸti.

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TecrÃ¼beli kraliyet uzmanÄ± Hardman "Kate'in Ã§ok uzun bir sÃ¼re eski normaline dÃ¶nmesini beklememek gerek" diye konuÅŸtu.

Bu konuda People dergisine konuÅŸan Hardman "Bir dÃ¶nem sona ermiÅŸ ve her ÅŸey normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gibi gÃ¶rmek istiyoruz. Ama kanser bÃ¶yle bir hastalÄ±k deÄŸil. Bir anda bu kadar Ã§abuk normalleÅŸmeyi bekleyerek bu hastalÄ±kla ilgili bazÄ± gerÃ§ekleri gÃ¶rmezden gelmek istiyoruz" dedi.

DAHA DÃœÅžÃœK TEMPODA Ã‡ALIÅžACAK

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa her ne kadar bazÄ± gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±nda olsa da Kate Middleton'Ä±n daha hastalÄ±k Ã¶ncesi dÃ¶nemi gibi yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±n ipuÃ§larÄ± da geliyor sÄ±k sÄ±k.

SÃ¶z gelimi bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda Londra'ya resmi bir ziyarette bulunan Katar Emiri ile eÅŸini kocasÄ± William ile birlikte karÅŸÄ±layan Kate, aynÄ± gÃ¼n Buckingham'da verilen resmi resepsiyonda yerini almadÄ±. Bu da aslÄ±nda gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼yle kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen Kate'in hala eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmediÄŸinin bir gÃ¶stergesi oldu.

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GeÃ§en mart ayÄ±nda kanser tedavisi gÃ¶receÄŸini aÃ§Ä±klayan Middleton, haziran ayÄ±ndaki Trooping The Colour tÃ¶renine kadar tam altÄ± ay gÃ¶zlerden uzak kaldÄ±. O tÃ¶rende tÃ¼m aileyle birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. HayranlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir sevince boÄŸan Kate'in eskisinden de zayÄ±f olmasÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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