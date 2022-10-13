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İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı

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#Michelin Yıldızı#Michelin#Michelin Rehberi
İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 08:58

Dünyaca ünlü Michelin Rehberi, listesine Türkiye’yi de aldı. Değerlendirme sonucunda İstanbul’daki 53 restoran listeye girdi. 5 restorana da Michelin yıldızı verildi.

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Uluslararası gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip Michelin Rehberi, 1 yıl kadar önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla İstanbul’u değerlendirme listesine alacağını duyurmuştu. Son 1 yıl da rehberin gizli müfettişleri İstanbul’u dolaşıyordu.

Sonuçlar, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen törende açıklandı.

Michelin Rehberi İstanbul 2023’ün ilk seçkisinde toplam 53 restorana yer verildi. Biri iki, diğerleri bir yıldız olmak üzere 5 restoran yıldız aldı.
Fatih Tutak’ın 2019’da açtığı Turk, 2 Michelin yıldızına layık görüldü. Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranlarına da birer yıldız verildi.
39 restoran “Önerilenler”, 10 restoran da “Bib Gourmand” listesine girdi.

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, yaptığı konuşmada “Michelin Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an” dedi.

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İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı
Şef Fatih Tutak’ın sahibi olduğu Turk Restoran iki yıldızla ödüllendirildi.Tutak, törene şef Ogün Koca ile katıldı.
İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - ‘Önerilenler’ listesinde olan Beyti’nin ödülünü 77 yaşındaki Beyti Güler aldı. - Şans Restoran’ın ödülü şef Rudolf van Nunen’e takdim edildi.
İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı

Gwendal Poullennec - ‘Michelin genç şef ödülü’, Mürver Restoran’dan Mevlüt Özkaya’nın oldu. - Oylum Talu
İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı

İŞTE O LİSTE

◊ 2 Michelin yıldızı
Turk

◊ 1 Michelin yıldızı
Nicole, Araka, Mikla, Neolokal

◊ 1 yeşil yıldız
Neolokal

◊ Önerilenler
1924Istanbul, Ulus 29, Aila, Aqua, Atölye, Azur, Balıkçı Kahraman, Banyan, Beyti, Çok Çok Thai, Deraliye, Eleos Beyoğlu, Feriye, Glens, Inari Omakase Kuruçeşme, Khorasani, Kiss the Frog, Koço, Kubbeli, Kıyı, Lokanta 1741, Matbah, Mürver, Nobu, Ocak, Octo, Park Fora, Rumelihisari İskele, Şans, Seraf, Sofyalı 9, Spago, St. Regis Brasserie, Sunset Grill & Bar, Tatbak, Topaz, Tuğra, Yeni Lokanta, Zuma

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◊ BIB Gourmand listesi
Karaköy Lokantası, Pandeli, Aheste, Cuma, Sade Beş Denizler, Giritli, Alaf, Aman da Bravo, Calipso, Tershane

◊ Michelin genç şef ödülü
Mevlüt Özkaya-Mürver

◊ En iyi servis ödülü
Sunset Grill & Bar

 

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#Michelin Yıldızı#Michelin#Michelin Rehberi

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