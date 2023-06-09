YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

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Yaş aldıkça cildimizde oluşan lekeler, sivilceler, tüyler çoğumuzun canını sıkıyor ve bunun için çareler arıyoruz. Kimi kimyasal işlem uygulatıyor kimi de doğal maskelerle bu sorundan kurtulmaya çalışıyor.

Kimyasal işlem yaptırmak istemeyenlerin tercih ettiği en moda güzellik trendlerinden biri de dermaplaning...

İlk olarak 2019 yılında popülerlik kazanmaya başlayan bu uygulamada yüzde birikmiş ölü hücreler ve tüyler, ustura tarzı bir peeling bıçağı kullanılarak kuru tıraş yöntemiyle arındırılıyor ve bebek cildi gibi pürüzsüz bir cilde kavuşuluyor. Ancak dermaplaning çok basit gibi görünse de kesinlikle evde kendi başına uygulanmaması gereken bir işlem.

Dermaplaning, yüzdeki ölü deri hücrelerini ve tüyleri keskin cerrahi bıçakla nazikçe kazıyarak temizlemeyi amaçlayan bir güzellik uygulamasıdır. Genellikle yüzün üst tabakasındaki ölü deri hücrelerini ve tüyleri almak için yapılır. Bu işlem, daha pürüzsüz, taze ve parlak bir cilt elde etmek için yapılan bir peeling yöntemidir. Dermatolog Yasemin Fatih Amato

Dermaplaning uygulamasını evde kendi başına deneyen Regina Quaye'nin yaşadıkları sizin de başına gelsin istemiyorsanız bu haberi pür dikkat okumanızı tavsiye ederiz.

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TIKTOK TRENDİNİ DENEDİ, YÜZÜNÜ MAHVETTİ

Zararsız gibi görünen bir TikTok güzellik trendini deneyerek yüzünü mahvettiğini iddia eden Regina Quaye, geçtiğimiz kasım ayında yüzündeki ayva tüylerinden kurtulmak için evde kendisi dermaplaning uyguladı.

24 yaşındaki Ganalı kadının yüzünde işlemden üç gün sonra sivilceler çıktı, şişkinlik ve ağrı oluştu. Quaye, yüzü bu hale gelince soluğu hastanede aldı. Doktorlar genç kadına cildini yatıştırmak için hidrokortizonlu krem verdi ve sonunda cildi normale döndü.

Quaye yaşadığı bu deneyimi TikTok'taki 37 bin takipçisiyle paylaştı.

Yüzünün durumunu öncesi ve sonrası fotoğrafları ile ortaya koyan Quaye, aslında 2021 yılında da aynı işlemi uyguladığını ama o zaman yaşadığı problemi o dönemde kullandığı yeni cilt bakım ürünlerine bağladığını belirtti.

Quaye, Daily Mail’e son denemesinde bu tıraş işlemini uyguladıktan sonra cildinin alevlenmeye başladığını, yüzünün şiştiğini ve korkunç bir ağrı hissettiğini söyledi.

Kendisi, cildinin artık sivilceye eğilimli ve çok yağlı olduğunu, yani yalnızca yağsız cilt bakım ürünleri kullanabileceğini iddia etse de uzmanlar, dermaplaning işleminin sivilceye neden olamayacağı konusunda ısrar ediyor.

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Konunun uzmanları halihazırda sivilce ve lekelerle mücadele eden kişilerde bu işlemin bu cilt alevlenmelerini tetikleyebileceğini, bunun nedeninin de 'aktif sivilce' varken tıraş olmanın bu sivilcelere neden olan bakterileri yayabilmesi ve durumu daha kötü hale getirebilmesi olduğunu belirtiyor.





'BEN BİR CANAVARIM; YÜZÜMÜ HER GÜN TIRAŞ ETMEM GEREKİYOR'

Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe ve Kleopatra gibi ünlü güzellerin bakım rutinlerinin bir parçası olarak yüzlerini tıraş ettikleri söylense de cilt uzmanları, yüzdeki ince 'vellus' kıllarının kesinlikle normal olduğunu ve dermaplaning'in yalnızca bir profesyonel tarafından yapılması gerektiğini önemle vurguluyor.

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Küba asıllı Amerikalı aktris Eva Mendes de bu hafta sosyal medya hesabından kusursuz cildinin sırrının dermaplaning olduğunu açıkladı. Takipçilerinden biri "Dermaplaning ne sıklıkla yapılmalı? Ayda bir mi, iki haftada bir mi?” diye sorunca Mendes, “Ben bir canavarım, bu yüzden muhtemelen her gün yüzümü tıraş etmem gerekiyor” sözleri ile yanıt verdi.

Dermaplaning işleminin bilinenin aksine yüzdeki tüylerin daha gür çıkmasını sağlamadığını, bunun yaygın bir yanlış inanış olduğunu söyleyen Dermatolog Yasemin Fatih Amato, dermaplaning işlemi esnasında ayva tüylerini alırken, tüy köklerine müdahale edilmediğini, yüzdeki tüylerin tekrar çıkması ve büyümesinin genellikle genetik faktörlere ve hormonlara bağlı olduğunu, işlem ile tüylerin kalınlığının veya büyüme hızının değişmediğini vurguladı.

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Amato dermaplaning'in tüylere etkisini şöyle açıkladı:

“Dermaplaning, tüylerin uçlarını keserek, cildi daha pürüzsüz ve aydınlık hale getirir. İşlem sadece yüzdeki ölü deri hücrelerini ve tüyleri temizlemek için kullanılır. Tüylerin tekrar çıkması durumunda, yeni tüyler normal kalınlıklarında ve büyüme hızlarında çıkar. Hiçbir bilimsel kanıt, dermaplaning'in tüylerin daha gür çıkmasına neden olduğunu göstermez."

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Dermaplaning'in profesyonel bir estetisyen veya cilt bakım uzmanı tarafından uygulanması gerektiğini belirten Amato, bu işlemin uygulanış aşamalarını şöyle sıraladı:

Temizleme: Cilt, makyaj ve kirlerden arındırılmak için bir temizleyici kullanılarak iyice temizlenir.

Hazırlık: Cilt bakım uzmanı, cildi dermaplaning işlemine hazırlamak için bir tonik veya ön işlem ürünü kullanabilir.

Uygulama: Estetisyen, keskin cerrahi bıçak kullanarak cildi nazikçe tarama hareketleriyle kazır. Bu işlem, yüzün farklı bölgelerinde, özellikle çene, yanaklar, alın ve burun üzerinde gerçekleştirilebilir.

Nemlendirme: İşlem tamamlandıktan sonra, cilt nemlendirici bir ürünle yatıştırılır ve beslenir.

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Dermaplaning işleminin genellikle ağrısız olduğunu ve herhangi bir anestezi gerektirmediğini, işlem süresinin genellikle 30 ila 60 dakika arasında değiştiğini belirten Amato, sonuçların hemen fark edilebildiğini de sözlerine ekledi.

Dermaplaning'in ciltteki ölü deri hücrelerini ve tüyleri arındırması, cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca, makyajın daha pürüzsüz bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur ve cilt bakım ürünlerinin emilimini artırabilir. Dermatolog Yasemin Fatih Amato

Daily Mail'e konuşan British Skin Foundation sözcüsü Dermatolog Dr. Mary Sommerlad son yıllarda evde dermaplaning uygulamasının popülaritesinin arttığını, sosyal medya genellikle olumlu sonuçlar gösterse de bunun gibi evde yapılan işlemler konusunda çok dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

“Dermaplaning, akne veya egzama gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olanlar için uygun değildir. Ayrıca, dermaplaning ile elde edilmek istenen faydalar, cildinizin ihtiyaçlarına yönelik daha az riskli bir şekilde düzenli bir cilt bakım rutini izleyerek de elde edilebilir."

Dermaplaning, genellikle düzenli olarak tekrarlanması gereken bir işlemdir. İşlemi uygulamadan önce bir uzmana danışmanız ve cilt tipinize uygun bir plan oluşturmanız önemlidir. Ayrıca, dermaplaning işlemi bazı cilt koşulları, aktif sivilceler veya hassas ciltler için uygun olmayabilir, bu yüzden bir uzmana danışmanız önemlidir. Dermatolog Yasemin Fatih Amato

ALTTAKİ SAĞLIKLI VE TAZE CİLDE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Dermaplaning uygulamasının, cildin üst yüzeyindeki ölü deri hücrelerini ve tüyleri nazikçe kazıyarak temizlediğini ifade eden Amato, bu işlemin cildin alt katmanlarına daha kolay erişim sağlamadığını ama cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri uzaklaştırarak alttaki sağlıklı ve taze cilde erişimi kolaylaştırdığını belirtti ve ekledi: “Dermaplaning, ciltteki ölü deri hücrelerini ve tüyleri arındırdığı için cilt bakım ürünlerinin ve tedavilerin daha etkili bir şekilde emilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda makyaj uygulamasını da kolaylaştırabilir, çünkü cilt daha pürüzsüz bir yüzey oluşturur."

Bu işlemin, cilt dokusunu değiştirmediğinin altını çizen Amato, cildin üst tabakasını temizlemek ve cildi daha parlak, pürüzsüz bir görünüme kavuşturmak için etkili yöntemin dermaplaning olduğunu ama cildin alt katmanlarına ulaşma amacı taşımadığını söyledi.

Özetle bu işlem cilt yüzeyindeki pürüzleri azaltabilir, ince çizgileri ve lekeleri hafifletebilir ve genel olarak cildin daha düzgün bir görünüme sahip olmasını sağlayabilir. Ancak, dermaplaning işlemi, daha derin kırışıklıkları veya derin izleri etkileyebilecek derinlemesine bir tedavi yöntemi değildir.

Amato, işlemin cildin üst tabakasını temizlediği için, cilt bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini sağlayabildiğini, nemlendiriciler, serumlar ve diğer cilt bakım ürünlerinin, dermaplaning sonrasında cilt tarafından daha etkili bir şekilde kullanılabildiğini ancak herkesin cilt tepkisinin farklı olabileceğini ve herkes üzerinde aynı etkiyi yaratmayabileceğinin farkında olunması gerektiğini hatırlattı.

Amato sözlerine şöyle devam etti: “Bazı kişilerde dermaplaning sonrası cilt daha parlak, pürüzsüz ve canlı görünebilirken, bazıları için etkiler daha hafif olabilir. Ayrıca, dermaplaning sonrası cilt bakım rutini ve güneş koruması gibi diğer faktörler de sonuçları etkileyebilir."

Dermaplaning işlemi, genellikle düzenli olarak tekrarlanması gereken bir işlemdir. İşlemin etkilerini ve pürüzsüz cilt görünümünü sürekli olarak korumak için düzenli olarak tekrarlanması gerekir ancak bu sıklık, kişinin cilt tipine, cilt durumuna ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. İşlem 3 ila 4 haftada bir tekrarlanabilir. Bu süre, cilt hücrelerinin doğal olarak yenilenme döngüsüne uyum sağlamak için genellikle uygun bir zaman dilimidir. Bu süre zarfında ciltteki ölü deri hücreleri ve tüyler birikerek yeniden belirgin hale gelebilir, bu nedenle düzenli olarak dermaplaning yapmak, pürüzsüz bir cilt görünümünü korumak için önemlidir. Dermatolog Yasemin Fatih Amato

"Bu işlem esasında keskin cerrahi bıçaklar kullanılıyor ama bu aletlerle evde kendi başına dermaplaning uygulayanlar da var. Evde uygulamanın riskleri nelerdir?" sorumuza Amato şöyle yanıt verdi:

“Dermaplaning işlemi için kullanılan bıçaklar, keskin ve ince bir yapıya sahip olup, cerrahi bıçaklar gibi tasarlanmış özel aletlerdir. Profesyonel bir estetisyen veya cilt bakım uzmanı tarafından uygulanması gerekir ama evde dermaplaning yapanlar da var. İnternet üzerinden dermaplaning bıçakları veya aletleri satın almak mümkün ancak, evde kendi başınıza dermaplaning uygulamaya karar verirken bazı riskler ve olası yan etkiler olduğunu unutulmamalı.”





Amato, evde dermaplaning yapmanın risklerini ise şöyle sıraladı:

Yaralanma riski: Dermaplaning işlemi, cildin üst tabakasını kazıma işlemi içerdiğinden, cildinizi yanlışlıkla kesme veya yaralama riski vardır. Bu, enfeksiyonlara ve daha ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Enfeksiyon riski: Evde kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve hijyenik koşulların sağlanması önemlidir. Aksi takdirde, ciltte enfeksiyon riski artabilir.

Cilt tahrişi ve hassasiyet: Yanlış uygulama veya agresif bir şekilde dermaplaning yapma, cilt tahrişine ve hassasiyete neden olabilir. Özellikle hassas cilde sahip kişilerde bu durum daha yaygın olabilir.

Yanlış sonuçlar: Uzman olmayan kişilerin dermaplaning işlemi sırasında hatalı teknikler kullanması sonucunda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Ciltte kızarıklık, yanma, kaşıntı gibi problemler oluşabilir.

Olası yan etkiler arasında cilt tahrişi, kızarıklık, hassasiyet, kaşıntı, enfeksiyon, derin kesikler ve skar oluşumu sayılabilir. Bu nedenle, dermaplaning işlemi için deneyimli bir profesyonel tarafından uygulanması, uygun sterilizasyon ve hijyenik koşulların sağlanması önemlidir.

Dermaplaning işleminin genellikle güvenli bir prosedür olduğunu ancak bazı durumlarda bu işlemden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Amato, bu durumları madde madde açıkladı:

Aktif akne veya sivilce: Dermaplaning işlemi, aktif akne veya sivilce olan bölgelerde uygulanmamalıdır. Çünkü bu işlem, cilt üzerindeki lezyonları veya iltihaplı bölgeleri tahriş edebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Akne tedavisi altında olan kişilerin, akne problemleri tamamen iyileşene kadar dermaplaning yapmaktan kaçınmaları önerilir.

Cilt enfeksiyonları: Cilt enfeksiyonları olan kişilerde dermaplaning işlemi uygulanmamalıdır. Örneğin, mantar enfeksiyonları, açık yaralar veya aktif herpes gibi durumlar varsa, dermaplaning yapmaktan kaçınılmalıdır. Enfeksiyon riskini önlemek için bu tür durumların önceden iyileşmesi gerekmektedir.

Güneş yanığı: Güneş yanığı olan ciltlerde dermaplaning işlemi yapılmamalıdır. Cilt zaten tahriş olmuş ve hassas olduğu için dermaplaning işlemi yan etkilere neden olabilir. Güneş yanığı tamamen iyileştikten sonra işlem yapılması daha uygundur.

Hassas cilt: Dermaplaning, hassas cilde sahip kişilerde dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Hassas ciltlerde tahriş riski daha yüksektir, bu nedenle işlem sırasında daha hafif ve nazik bir yaklaşım tercih edilmelidir.

dermaplaning işlemi öncesinde, cilt bakım uzmanı veya estetisyen ile durumunuzu ve cilt tipinizi paylaşmanız önemlidir. Uzman, cilt durumunuzu değerlendirerek size en uygun tedavi seçeneğini önerir ve işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirir.