JEL TIRNAKLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE: Uzun süre bozulmuyor ama sinsice sağlığımızla oynuyor

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Suya dayanıklı olması nedeniyle özellikle yaz aylarında tercih edilen, sürekli soyulan ojeleri yenilemek zorunda kalmadan haftalar boyunca bakımlı tırnaklara sahip olmayı sağlayan jel tırnaklar son dönemde çok popüler.

Ne var ki çoğu insan bu işlemi yaptırırken ne kadar sağlıklı olup olmadığını hiç sorgulamıyor ve hiç farkında olmadan sağlığını riske atıyor.

JEL OJELER HAYAT DEĞİŞTİREN ALERJİLERİ TETİKLİYOR

İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda jel ojenin yan etkilerine ilişkin resmi bir soruşturma yapıldı ve bu işlemin tetiklediği 'hayat değiştiren' alerjilere dikkat çekildi.

Dermatologlar bu işlemlerin eğitimli tırnak uzmanlarına yaptırılması konusunda uyarırken, jel tırnak yaptırmanın ileride katarakt, eklem protezi veya diş tedavisi gibi bazı ameliyatları olmalarına engel olabileceğini ifade etti. Jel ojelerin tetiklediği 'hayat değiştiren' alerjileri yaşayan insanların sayısında bir artış olduğu da bildirildi.

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Uzmanlar, jel ojelerdeki 'metakrilatlar' olarak bilinen kimyasalların cilde sızarsa alerjik reaksiyona neden olabileceğini, bunun da tırnakların gevşemesine ve ciltte şiddetli, kaşıntılı bir döküntü oluşmasına neden olabileceğini belirtti. Bu reaksiyondan mustarip kişiler, dolgu ve kalça protezi gibi ameliyatlarda rutin prosedürlerde kullanılan bir kimyasala maruz kalamıyor.

Evde kullanılan jel manikür kitleri de aynı şekilde risk taşıyor. Tırnağa sürülen cilanın sertleştirmesi için ultraviyole lambanın altında yeterince uzun süre tutulmayan tırnaklar, ağrılı alerjik reaksiyonu tetikleyebiliyor.

Salonlardaki teknisyenlerin yeterince eğitim almadığı durumlarda, orada yapılan işlemlerde de aynı risk söz konusu. Bu nedenle İngiltere'deki tanınmış dermatologlar, bu trendler hakkında herkesi uyarıyor.

Jelde kullanılan ve metakrilatlar olarak bilinen kimyasallar, tırnakların gevşemesine veya deride ciddi derecede kızarıklık ve kaşıntılı oluşmasına neden olabilir. Jel manikür uygulanırken her bir jel tabakasını sertleştirmek için kullanılan ultraviyole lambalar yeterince uzun süre uygulanmadığında veya ekipmana yeterli bakım yapılmadığında bu kimyasallar cilde girebilir.





ÖMÜR BOYU SÜREN DUYARLILIĞA NEDEN OLABİLİR



İngiliz Dermatolog Dr. Deirdre Buckley, geçtiğimiz günlerde BBC'nin 'Today' programına konuk oldu ve bu jel oje trendinin tırnakların gevşemesinden düşmesine kadar birtakım değişikliklere neden olabileceğini; yüzde, boyunda ve göğsün üst kısmında şiddetli kızarıklıklara, parmaklarda yara veya şişliklere yol açabileceğini söyledi ve ekledi:

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“Tırnaklarınızı kollarınıza veya yüzünüze değdirmek bile semptomların bu bölgelere yayılmasına neden olabilir. Nefes almakta güçlük çekilebilir, astım krizleri tetiklenebilir. Daha da kötüsü, vücut akrilatlara karşı daha duyarlı hale gelebilir, bu da diş hekimliğinde, diyabetik veya ortopedik cerrahide kullanılan bazı işlemlere karşı ömür boyu süren duyarlılığa neden olabilir.”

Dr. Buckley, oje kullanımı nedeniyle metakrilata maruz kalan hastalar da dahil olmak üzere metakrilat alerjilerinin kalça protezlerinin gevşemesine neden olduğunun bildirildiğini de sözlerine ekledi.

Cilt metakrilatlara maruz kaldığında, vücut artık akrilatları tolere etmez yani alerjisi olan insanlara bu kimyasalların kullanıldığı tıbbi prosedürler uygulanamaz. Bu kimyasallar, diş hekimliğinde kullanılan beyaz dolgularda ve emaye diş kaplamalarında, diyabetik glikoz sensörlerinde ve insülin pompalarında da var. İşte bu nedenle gelecekteki olası tıbbi bakım için ciddi sonuçları olabilir.

Dr. Buckley, jel veya akrilik tırnak takarak duyarlı hale gelen hastalarda gelişen alerjinin diş tedavisinden sonra yüz şişmesine yol açabileceğini söyledi ve ister salonda ister evde uygulansın, insanların yapay tırnak ürünlerinin potansiyel risklerinin farkında olması gerektiğini vurguladı.

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'YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİR'

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Dermatolog Yasemin Fatih Amato, bu kimyasalların, tırnak uygulamalarında sıkça kullanılan akrilik, jel, vernik veya yapıştırıcı gibi malzemeler olduğunu, bu malzemelere duyarlı olan kişilerin, bu kimyasalların bulunduğu ortamlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti ve devam etti:

“Jel ojelerin tetiklediği 'hayat değiştiren' alerjiler, bazı kişilerde jel ojelerin içinde bulunan kimyasallara karşı duyarlılık gelişmesi sonucu ortaya çıkabilir. Eklem protezi, katarakt veya diş dolgusu tedavisi gibi ameliyatlar sırasında bu kimyasallara maruz kalındığı için, bu kişilerin bahsi geçen ameliyatları olmaları zorlaşır. Kimyasallara maruz kalmaları, ciddi reaksiyonlara neden olabilir ve hatta yaşamı tehdit edebilir. Bu reaksiyonlar hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, tırnak uygulamaları yapmadan önce, kişilerin kimyasallara karşı duyarlılık durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.”

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Nail Artist Eren Doğrugörür, jel tırnağın protez tırnak çeşitlerinden biri olduğunu, şablon tekniği kullanarak uzamayan, kırılan tırnakların hasar almadan ve sarartmadan uzatma tekniği olduğunu belirtti ve kalıcı ojeden farkını şu sözlerle anlattı:

“Jel tırnak doğal tırnağın üzerine, özel bir uygulama ile tırnak ekleme işlemidir. Kalıcı oje işleminde ise tırnak ekleme işlemi yapılmaz, özel bir teknikle kalıcı oje işlemi uygulanır ve 1-1,5 ay kullanılır.

BU UYGULAMALARDA TIRNAK HAVA ALIYOR MU?

Tırnak yüzeyinde kullanılan ürünlerin tırnağın üzerini kapattığını ancak bu ürünlerin tırnaklara nefes aldırabilecek şekilde tasarlandığını, yani tırnakların hava almadığını ancak nefes aldığını söyleyen Doğrugörür, bu uygulamaların yaptırılma sıklığına da dikkat çekti.

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“Tırnakların kullanım süresi 3 hafta ile 4 hafta arasında kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu süreden az bir zamanda sürekli işlemi tekrarlamak tırnağımıza zarar verir.”

Amato, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Sürekli olarak jel tırnak kullanmak, tırnaklarınızın doğal nefes almasını önleyebilir ve tırnak yatağındaki mantar ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, jel tırnakların uygulanma sıklığı, tırnaklarınızın sağlığına dikkat edilerek belirlenmelidir. Aşırı sık uygulanması veya sürekli olarak jel tırnak kullanmak yerine, tırnaklarınızın doğal olarak iyileşmesine izin vermek ve aralıklı olarak jel tırnak uygulamaları yaptırmak daha sağlıklı olabilir."

KULLANILAN UV IŞINLARI NE KADAR ZARARLI?

Bir araştırma kapsamında bilim insanları, fare ve insan hücrelerini, 20 dakikalık birden fazla seans boyunca UV ışınlarına maruz bırakıp hücre ölümü ve DNA hasarını inceledi. Ultraviyole oje kurutucuda art arda 20 dakikalık üç seansta hücrelerin yüzde 65-70’inin öldüğü görüldü.

Dr. Amato, birçok faktöre bağlı olarak, ciltte 3 kez 20 dakika ultraviyole (UV) ışınına maruz kalan hücrelerin birçoğunun ölümünün olası olduğunu ancak bunun, belirli bir durum için kesin bir ifade olmadığını söyledi. Amato, UV ışınlarının cilt hücrelerinin DNA'sına zarar verebileceği ve bu nedenle cilt kanserine yol açabileceği, bunların haricinde UV ışınlarının cilt yaşlanmasına ve diğer cilt sorunlarına da neden olabileceği konusunda uyardı ve ekledi:

“UV ışınlarından korunmak önemlidir ancak ciltteki hücrelerin UV ışınlarına maruz kalma süresi, yoğunluğu ve cildin tipine bağlı olarak, hücre ölüm oranları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, cildinize herhangi bir zarar vermeden önce maruz kalma sürenizi ve sıklığınızzı sınırlamak önemlidir.”

JEL TIRNAKLAR KANSERE NEDEN OLUR MU?

Peki, jel tırnak işlemi ya da bu alanda yapılan yanlış uygulamalar kansere neden olabilir mi? Amato bu sorumuza şöyle yanıt verdi:

“Jel tırnak uygulamaları ile ilgili olarak kanser riski konusunda kesin bir kanıt yoktur. Ancak yanlış uygulamalar, cilt ve tırnak sağlığı için zararlı olabilir. Özellikle, tırnak salonlarında uygulanan jel tırnaklarda kullanılan kimyasallar, tırnakları güçlendirmek ve daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için sertleştiriciler, yapıştırıcılar ve çözücüler gibi malzemeler içerebilir. Bu kimyasallar, yanlış uygulama veya aşırı kullanım gibi durumlarda tırnak yatağındaki hasara veya tırnaklarda incelme ve kırılma gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca, bazı kişilerde jel tırnakların neden olduğu alerjik reaksiyonlar da görülebilir.”

KALİTELİ MALZEME VE PROFESYONEL EKİP ŞART

Jel tırnakların sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulanması için kaliteli malzemelerin kullanılmasının ve işlemin profesyonelce yapılmasının önemli olduğunu sözlerine ekleyen Amato, tırnakların düzenli olarak dinlendirilerek, doğal şekilde iyileşmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Jel tırnak, protez tırnak, kalıcı oje gibi tüm işlemlerin yapıldığı yerleri iyi araştırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Doğrugörür de, işlemlerin hijyenine ve uzmanlığına güvendiğiniz bir protez tırnak uzmanı tarafından yapılması gerektiğini, jel tırnakların bazı bakterilere ev sahipliği yapabileceğini, yanlış teknikler ile işlem yapıldığında tırnaklarda çeşitli enfeksiyonlara ve mantar gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade etti.

Protez tırnak sektörü kuaför sektöründen ayrılmaya başlayalı çok uzun zaman oldu. Uzmanlar tarafından nail barlar, protez tırnak stüdyoları açılıyor artık. Protez tırnak hakkında beklentileri bu kadar yüksek tutarken kuaförde yapılan işlemden istenen sonuç alınamayabilir. Eren Doğrugörür

Tırnak bakımı ve jel tırnak uygulamaları için kuaförlerin sıklıkla tercih edilen yerler olduğunu, ancak her kuaförün bu konuda eğitimli ve deneyimli olmayabileceğini belirten Amato, bu nedenle jel tırnak uygulaması yaptırmadan önce, uygulama yapacak kişinin eğitim ve deneyim durumunu kontrol etmek ve mümkünse referanslarına bakmak gerektiğini söyledi.

YAŞAYANLAR ANLATIYOR

MailOnline'a konuşan Claire, merdiven altı olmayan birkaç güzellik salonunu ziyaret ettikten sonra 2018'den beri ağrılı alerjik reaksiyonlar yaşadığını, işlemden sonra antihistaminik kullandığını hatta işlem sırasında tırnağının çevresine yağlı krem sürdüğünü ama fayda etmediğini söyledi.

Hiçbir teknisyenin neler yaşayabileceği konusunda uyarı yapmadığını ifade eden Claire, işlem sonrası, tırnaklarının kızarıp kaşınmaya başladığını, su toplayıp şiştiğini, sonunda da soyulmaya başladığını söyledi. Genç kadın, tırnak yatağının ‘kağıt inceliğinde ve kırılgan' kaldığını, sonra tırnaklarının iyileşmeye başladığını, bir kere tedavi olduğunu ama tekrarladığını sözlerine ekledi.

Son haftalarda pek çok kadın jel tırnak uygulamasına karşı geliştirdikleri alerjileri TikTok'tan paylaşmaya başladı. Videolardan birinde kullanıcı jel oje uygulandıktan birkaç saat sonra pullanma, şişme, kaşıntı ve kabarma gibi sorunlar yaşadığını, alerjiyi tedavi etmesi için bir acil bakım hemşiresine görünmek zorunda kaldığını anlatıyor.

MailOnline'a konuşan başka bir okur, profesyonel bir manikür salonunu ziyaret ettikten sonra alerjik reaksiyonla karşılaştığını, güzellik uzmanı olan arkadaşının jele alerjisi olduğunu fark ettiğini ve tırnaklarını yaptırmayı bırakması gerektiğini tavsiye ettiğini söyledi.

İNTERNETTEN JEL KİTİ ALDI ALERJİ OLDU

Risk sadece salonlarda değil. Ev tipi protez ve jel tırnaklar da aynı şekilde risk içeriyor.

Cheshire'den Shelley Dixon, internetten sipariş ettiği bir kiti kullandıktan sonra iki kez alerjik reaksiyon gösterdiğini, geceleri elleri kolları kaşınarak uyandığını, ayrıca tırnaklarının sarardığını, parmaklarının soyulduğunu, derisinde yanma ve yarılmaların olduğunu söyledi. Tırnaklarını kesmesine rağmen soyulma ve tırnaklarda gevşeme sorunu yaşadığını, altlarına pislik girdiğinde çıkarılamadığını söyledi ve ekledi. "Mayıs için bir tırnak randevum var ama o zamana kadar muhtemelen sol elimdeki tırnaklardan birini kaybedebilirim."

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Manchester'da yaşayan genç bir kadın yıllardır bir manikür salonuna gittiğini, ancak ağustos ayında jel tırnak ve UV lambaları gibi aletlere kendi başına yapmaya karar verdiğini, birkaç ay süreç normal ilerlese de ekim ayında ilk alerjik reaksiyonunu yaşadığını belirtti. “Sadece birkaç tırnağımı etkilediği için sebebinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ve bu yüzden ciddi bir reaksiyon gösterene kadar jel tırnak yapmaya devam ettim” dedi.

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Bristol'de yaşayan Joanna, yıllarca manikür salonlarında işlemlerini yaptırdığını, daha sonra evde jel tırnak seti kullanmaya başladığını, tırnaklarını kesmesine rağmen, soyulma ve gevşek tırnaklardan mustarip olmaya devam ettiğini paylaştı.

İYİLEŞMEK İÇİN İŞTEN AYRILMASI GEREKTİ

Dr. Buckley, bu işlemleri uygulayan tırnak teknisyenlerinin de risk altında olduğunu, bu ürünleri uygularken nitril eldiven kullanmalarını ve her otuz dakikada değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eski bir güzellik terapisti Victoria Evans da jel tırnak uygulaması konusunda eğitim aldıktan sonra 2015 yılında 'jele karşı ciddi bir alerji' geliştirdi. Günde yaklaşık yedi jel manikür ve pedikür gerçekleştiren kadının parmak uçları başlangıçta ağrılı ve kırmızıydı ve sonunda derisi yarılarak enfeksiyon kaptı.

Evans, “Yine de parmaklarımdaki açık yaralarla müşterilerin cildine doğrudan dokunarak diğer tedavileri tamamlamak zorunda kaldım ve bu beni rahat hissettirmedi. Cildimin iyileşmesine izin vermek için bir aylığına işten ayrılmam gerekti” dedi.

Çeşitli tedaviler denedikten sonra, Evans'ın metakrilat alerjisi doğrulandı. Evans yedi yıl geçmesine rağmen parmak uçlarında hala uyuşukluk yaşadığını, eldivenler kimyasalı engelleyemediği için alerjiyle baş edemediğinden dolayı işinden ayrılmak zorunda kaldığını anlattı. Evans bu süreçte çok fazla acı, stres ve ayrıca mali kayıp yaşadı.

2017'de Birleşik Krallık ve İrlanda’daki 13 dermatoloji kliniğinde yapılan denetimde 4 bin 931 hasta metakrilat alerjileri için test edildi ve bunların yüzde 2,4'ü reaksiyon gösterdi. Önceki araştırmalar, metakrilatlara verilen reaksiyonların yüzde 93'ünün kadınlarda meydana geldiğini gösteriyor.

İngiliz Dermatologlar Derneği sözcüsü yaptığı açıklamada, pandemi sırasında manikür salonlarının kapatılmasının, yanlış kullanırsanız sorun olan ev kitlerini kullanan insanların artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu yılın başlarında, California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada UV oje kurutucularının daha önce düşünülenden daha fazla halk sağlığı sorunu oluşturabileceği, kansere neden olabileceği anlaşıldı.

Dr. Amato, ev tipi jel tırnak setleri, kalıcı oje ve protez tırnak kurutucuların olası zararlarını şöyle sıraladı.

1. Kimyasal maddeye maruz kalma: Bu ürünlerde kullanılan kimyasallar, kullanıcılarda cilt irritasyonuna, alerjik reaksiyonlara veya diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

2. Solunum yolu irritasyonu: Bu ürünlerin kullanımı sırasında havaya saçılan kimyasallar, solunum yolu irritasyonuna neden olabilir.

3. Kuru ve çatlamış cilt: Bu ürünlerin sık kullanımı cildin doğal yağını çıkarabilir ve sonuçta ciltte kuruluk ve çatlaklara neden olabilir.

4. UV ışınları: jel tırnak setleri, kalıcı oje ve protez tırnak kurutucular genellikle UV ışınları ile kurutulur. Bu, uzun süreli UV maruziyetine neden olabilir ve cilt kanseri riskini artırabilir.

5. Yanlış kullanım: Bu ürünlerin yanlış kullanımı da cilt veya tırnak hasarına neden olabilir. Örneğin, jel tırnakların kaldırılması sırasında tırnak yüzeyinde hasar oluşabilir.

6. Enfeksiyon riski: Tırnak uygulamaları, tırnak yüzeyinde bakterilerin veya mantarların birikmesine neden olabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.