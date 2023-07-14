Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

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Güzel bir cilde sahip olmak için genlerin yanı sıra cilt bakımına özen göstermek oldukça önemli. Bunun için nemlendiriciler, besleyiciler, matlaştırıcılar ve kırışıklık karşıtı kremler gibi sayısız ürün bulunuyor.

İngiltere'de dermatolog ve beslenme uzmanı olan Dr. Thivi Maruthappu ise bunların hiçbirine ihtiyaç olmadığını, buzdolabınızda olan besinlerin en az banyonuzdaki ürünler kadar etkili olduğunu söylüyor.

Cilt sağlığı için ‘Skin Food’ yaklaşımını geliştiren Dr. Maruthappu, Daily Mail’de kaleme aldığı yazısında “Gerçek şu ki, hazır nemlendiriciler ve serumlardaki bileşenlerin çoğu cilt bariyerini geçebilecek kadar küçük değil. O nedenle pahalı kremlere ihtiyacınız yok. Sadece doğru beslenmeye ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.



‘DOĞRU BESLENME CİLT SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Beslenme cilt sağlığı ile yakından ilişkilidir. Doğru beslenme ve yeme alışkanlıkları ile hasarlı cildin sağlığına kavuşması, onarılması mümkün olabileceği gibi, tam tersine yanlış beslenme ile cildimizde bir takım dermatolojik hastalıklar ortaya çıkabilir veya tetiklenebilir. Cilt sağlığı ile beslenme alışkanlığı arasındaki ilişkiye dair birçok klinik araştırma bulunuyor. Dolayısıyla cilt sağlığını korumak için doğru beslenmenin önemli olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş da bu konuyla ilgili yapılan araştırmalara dikkat çekerek, “Besinler cilt sağlığımızı içeriden besleyerek destekler. Birçok araştırma besinlerin; güneş ışınlarından koruduğunu ve kırışıklık, elastikiyet, sıkılık, yaşlılık kuruluğu, nemlendirme üzerinde etkili olduğunu gösterdi” dedi.

Altuntaş, besinlerin cilt üzerindeki etkisini mikrobiyom yönüyle de incelemek gerektiğini vurgulayarak, “Cilt mikrobiyomu, insan cildinin üzerinde bulunan bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmalardan oluşan ekolojik topluluğa verdiğimiz isim. Cilt mikrobiyomunun hastalıklar üzerindeki etkisi hâlâ gelişmekte olan bir araştırma alanı olmasına rağmen, bağırsak mikrobiyomunun hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kullanım potansiyeli bulunuyor” ifadelerini kullandı





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'YÜZLERCE MAKALEDEN SONRA ‘SKIN FOOD’ YAKLAŞIMI DEDİĞİM ŞEYİ BULDUM’

Tüm bunların farkında olan Dr. Maruthappu da yıllarca her tür diyeti deneyen hastalarla tanıştığına ama ciltleri için istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkat çekerek, “Glütensiz, süt içermeyen, keto, paleo gibi diyetleri uygulayan danışanlarım oldu. Fakat ciltleri için istedikleri sonuçları alamadılar. Onları dinledikten sonra cilt sağlığını hedefleyen, sürdürülebilir bir şey bulmak benim vazifem oldu” dedi.

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Dr. Maruthappu, şöyle devam etti:

-- Bilim insanı şapkamı taktım ve hangi besinlerin sadece cilt sağlığına iyi geldiği üzerine çalışmaya koyuldum. Bu besinlerin genel sağlığımızı da nasıl destekleyeceğini öğrenmek için bilimsel makaleleri okuyarak uzun saatler harcadım. Yüzlerce makaleden sonra ‘Skin Food’ yaklaşımı dediğim şeyi buldum. Birçok yönden Akdeniz diyetine benziyor. Ancak Doğu kültürlerinde yüzyıllardır cilt sağlığına fayda sağlamak için kullanılan bağırsak dostu yiyecekler ve iltihap önleyici baharatlar gibi önemli detayları da barındırıyor.

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-- Cilde faydaları açısından ilk 10'um avokado, fasulye ve mercimek, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kefir gibi fermente gıdalar, somon, soya peyniri, domates, zerdeçal, ceviz ve kaju… Bu besinler bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin bir sonucu olarak cilt sağlığını da destekliyor.



NEDEN BU BESİNLER CİLDE İYİ GELİYOR?

Bu noktada akla şu sorular geliyor: Bu besinler cilde neden ve nasıl fayda sağlıyor? Pırıl pırıl bir cilt için başka hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

Bu soruları Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş’a sorduğumda, “Havuç, tatlı patates, kabak, balkabağı, ıspanak, marul, kırmızı biber, domates, mango, portakal ve papaya zengin A vitamini içeriği barındırıyor. Avokado, mango, böğürtlen, çilek, somon, sardalya gibi yağlı balıklar, ıspanak, brokoli, pazı, badem, fındık, ceviz, kaju ve zeytinyağı ise zengin E vitamini içeriğiyle dolu…. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ise C vitamini başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineral içeriği ile cildi içten beslemeye ve canlandırmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle bu besinler çok önemli ve faydalı” cevabını verdi.

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Altuntaş, cilde iyi gelen vitaminlerle ilgili ise şu detayların altını çizdi:



-- A vitamini Cilt sağlığı için birçok yararlı etkiye sahip olan önemli bir vitamin. Retinol, retinal, retinoik asit ve retinil esterler gibi çeşitli kimyasal formları bulunan bu vitamin, cildin nem dengesini düzenler, sağlıklı bir deri bariyeri oluşturarak cildin nem kaybını önler ve kuru cilt sorunlarını hafifletir. Aynı zamanda cildin yenilenme sürecini destekler. Hücre büyümesini ve yenilenmesini teşvik eder, böylece ciltteki hasarların iyileşmesine yardımcı olur.



-- C vitamini ise cilt yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur. Hücre büyümesi ve farklılaşmasıyla ilişkili olan sinyal yolaklarında rol oynar. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini, cildi ultraviyole radyasyon ve diğer çevresel faktörlerin oluşturduğu oksidanlara karşı korur. Cilt lekeleri gibi pigmentasyon bozukluklarının tedavisine de yardımcı olabilir.



-- Güçlü bir yağda çözünen antioksidan olan E vitamini de cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur. Ayrıca ciltteki sorunları giderir. E vitamininin sıkılaştırıcı, nemlendirici ve yaşlanmayı geciktirici özelliklere sahip olduğu da gözlenmiştir. UVB ışınlarına karşı koruma sağlayarak kızarıklık ve şişmeyi azaltabilir.







BU BESİNLERİ NE SIKLIKTA TÜKETMEK GEREKİYOR?

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“Tüm mineral ve vitaminlere sağlıklı çalışan bir cilt için doğrudan veya dolaylı ihtiyaç var. Bu da tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi gerektirir” diyen Aslıhan Altuntaş, “Mevsimine göre günde en az 7 farklı renkte sebze ve meyveyi en az 8 yumruk kadar tüketmek cildi doğru beslenmede atılacak ilk adım olabilir. Mor, kırmızı, turuncu, sarı, açık yeşil, koyu yeşil, beyaz her gün tüketilmesi gereken renkler. Beslenme düzenleri ve reçeteleri kişiye özgü değişiyor olsa bile cildinizi beslemek ve canlandırmak için bu besinlerden mevsimine göre gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



CANLI BİR CİLT İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

“Daha sağlıklı ve canlı bir cilt için bol su tüketmek, alkol ve sigara kullanmamak, düzenli bir cilt bakım rutini oluşturmak (temizleme, güneşten koruma) ve düzenli uykuya çok önem vermek gerekiyor” diyen Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Sebze ve meyveden zengin beslenme modelleriyle Akdeniz beslenme modeli tercih edilebilir. Omega 3 zengin bir beslenmedir. Örneğin balık, keten tohumu, semizotu çok faydalıdır. Günde 1-1,5 gram olacak şekilde takviye alınabilir. Ayçiçek yağı, mısır yağı gibi yağlar yerine zeytinyağı, avokado gibi yağlar tercih edilebilir. Tüm bunlar cilde parlaklık kazandırabilir” ifadelerini kullandı.

DİKKAT! BU BESİNLER CİLDİNİZİ BOZABİLİR



Buraya kadar cildimize iyi gelen faydalı besinleri öğrendik. Peki zararlı olanları hangileri?



Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Asude Kara Polat, “Özellikle akne (sivilce), gül hastalığı, sedef hastalığı, atopik egzema, cilt yaşlanması ile ilgili beslenme ilişkisi üzerine birçok bilimsel çalışma bulunuyor” dedi. Doç. Dr. Polat, şöyle devam etti:

“Beyaz un içeren bütün gıdalar, hayvansal süt ürünleri ve glisemik indeksi yüksek gıdaların akneyi tetiklediği birçok bilimsel çalışma ile kanıtlandı. Yine baharatlı gıdaların, alkol ve sigaranın gül hastalığında tetikleyici olduğu, fast food, rafine gıdalar ve şekerlerin sedef hastalığını, atopik egzemayı ve cilt yaşlanmasını olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz.”

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