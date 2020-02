Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye gidemeyecek durumdaki engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastaların rutin tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak üzere yaklaşık 10 yıl önce uygulanmaya başlanan ’evde sağlık hizmetleri’ sayesinde yüzbinlerce hasta ve yakınının hayatı kolaylaştı. Bu kapsamda 2012 yılında yayınlanan bir genelge ile yürürlüğe giren evde ağız diş sağlığı hizmetleriyle ise diş problemlerinin sık görüldüğü bu hastaların, doktora gitmesine gerek kalmadan tedavileri gerçekleştiriliyor. Hastaların genel anestezi gerektirmeyen neredeyse tüm diş tedavileri evde, kendi ortamlarında yapılıyor. İçinde her türlü cihazın yer aldığı mobil diş üniteleri ile hasta muayene ve tedavilerine giden diş ekipleri, röntgen çekiminden protez yapımına her türlü işlemi ev ortamında yapabiliyor.



1.5 MİLYON HASTANIN 86 BİNİ DİŞ TEDAVİSİ GÖRDÜ



Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre evde sağlık hizmetlerinden 2019 Aralık ayına kadar toplam 1 milyon 523 bin 546 kişi yararlandı. Bu hastalardan 86 bin 23´ünü evde diş tedavisi alan hastalar oluşturdu. Türkiye genelinde toplamda 1178 birimde evde sağlık hizmeti veriliyor. Bu birimlerden 722´si hastane, 147´si ağız ve diş sağlığı merkezi veya hastanesi, 309´u ise birinci basamak sağlık birimlerinden oluşuyor. Doktorundan diş hekimine, hemşiresinden fizik tedavi uzmanına, hizmet veren ekip sayısı ise 2 bin 259 olarak bildirildi. İstanbul´da sadece 2019 yılı içinde 76 bin 239 evde sağlık hastasından yaklaşık 5 binine diş tedavisi yapıldı. Bu kapsamda toplamda 654 protez, 424 diş çekimi işlemi gerçekleştirildi. İstanbul´da 6 koordinasyon merkezi üzerinden bu hizmet veriliyor.



İSTANBUL´DA 259 MOBİL DİŞ ÜNİTESİYLE HİZMET VERİLİYOR



Demirören Haber Ajansı´na (DHA) bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hastaneye gelemeyecek hastalarımızın evinde tedavisinin yapılması demek, sadece hastanın değil, onu hastaneye götürmekle uğraşacak yakınlarının da rahatlaması anlamına geliyor. Bu konuda bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye’deki sağlık sistemi, bugün dünyanın gıpta ile seyrettiği bir sağlık sistemine sahip aslında. Evde sağlıkta sadece diş hastalıkları değil, psikiyatri veya fizik tedavi ihtiyacında da hastalarımıza evlerinde hizmet verebiliyoruz. İstanbul´da 259 tane mobil diş ünitemizle beraber diş hekimi, protez teknisyeni ve hemşire arkadaşlarımızdan oluşan ekiplerimizi evde sağlık birimlerimizle koordine ederek talepleri karşılıyoruz. Hasta yakını evde sağlığı arayıp hastasının diş tedavisi olması gerektiğine dair başvuru yaptığında, yatağa bağımlı, yaşlı, spastik engelli farketmiyor; hastaneye gidemeyecek durumdaki her hastamız için bir program dahilinde ilgili ağız diş sağlığı merkezleri ekipleri göndererek tedavilerini evlerinde gerçekleştiriyor. Sadece muayene edip ağrı kesici vermek değil, gerektiği zaman protez dahil, diş çekimi, kanal tedavisi, diş temizliği uygulayabiliyorlar" diye konuştu.



‘BABAMI HASTANEYE GÖTÜRÜNCE BU HİZMETTEN HABERİM OLDU´



Büyükçekmece Ağız Diş Sağlığı Merkezi´nden Diş Hekimi Emel Taşhan, Malatya´da yaşayan ve kızı Nilüfer Doğan´ın yanına misafir olarak gelen Hasan Avcu´nun (82) kendilerine 2019 Kasım ayında başvurduğunu anlatarak "Kısmi felçli, yürüme ve konuşma güçlüğü olan bir hastamızdı. Çekilmesi gereken dişleri vardı. Evinde diş çekimlerini yaptık, akabinde bir dinlenme süreci oldu doku iyileşmesi için. Ocak ayı gibi protez provalarına başladık ve bugün de (19 Şubat) protezlerin taktık. Bu işlemlerin hepsini ev ortamında hastamızın konforunu bozmadan gerçekleştirdik. Kurumdan böyle bir hizmeti almak zorunda kalsaydı, en az 12 kez hastaneye gidip gelmesi gerekecekti" dedi. Nilüfer Doğan babasının 15 yıldır kısmi felçli olduğunu anlatarak "Yürüme, yutma ve konuşma zorluğu çekiyor. Yemesinde sorun yaşıyorduk zaten süregelen bir yutma zorluğu olduğu için. Dişleri de çürüyünce daha da bir sıkıntı yaşamaya başladık. Kasım ayında İstanbul’a geldiler. Ben dişlerini tedavi ettirmek için hastaneye götürdüm. Oradaki doktorumuz bu hizmetten bahsetti, haberimiz bile yoktu. Evde sağlık sistemine kayıt olduk, kurumu aradık diş tedavisine ihtiyacı olduğunu bildirdik ve onlar da hemen gerekli randevuları ayarladı. Üç ay boyunca defalarca gelip gittiler. Şimdi babam yeni dişlerine kavuştu, çok mutluyuz. Umarım daha rahat edecek" diye konuştu.



DİŞ HEKİMİ KOLTUĞUNDAKİ TÜM CİHAZLAR VAR



Diş Hekimi Emel Taşhan hastaların bu hizmetten faydalanabilmesi için kısmen ya da yarı bağımlı durumda olması gerektiğini anlatarak şu bilgileri verdi: "Felçli, ağır KOAH´lı, ileri evre kanser hastası, ya da yatağa bağımlı, engelli bireyleri herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmadan evlerinde takip edip tedavilerini yapabiliyoruz. ’444 38 33’ yani ’444 EVDE’ numarasını arayıp hastayı kayıt ettirmeleri gerekiyor. Ondan sonra evde sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde diş tedavisine ihtiyaç duyan hastaları belirleyip randevularını ona göre ayarlıyor ve evlerine gidiyoruz. Diş çekimi, hareketli ve bölümlü protezler, diş taşı temizliği, dolgu işlemi yapabiliyoruz. Hatta ev ortamında diş röntgeni bile çekebileceğimiz portatif ünitlerimiz var. Bizim bu hastalarda en sık gördüğümüz ağız diş sağlığı sorunlarının başında diş çekimi gerekliliği geliyor. Bir de diş eksikliğine bağlı protez ihtiyacı öne çıkıyor. Ekibimizde diş hekimi, bir hemşire, bir diş protez teknikeri ve şoför bulunuyor. Mobil diş ünitemizde de bir diş hekimi koltuğunda bulunan bütün cihazlar yer alıyor. Diş taşlarını temizlemek için kavitronumuz, ışın cihazımız, çürük temizlemek için kullandığımız başlıklar, hepsi mevcut. Ayrıca protezlerin ev ortamında temizlik ve son rotuşlerini yapabileceğimiz mikromotor cihazımız da var."