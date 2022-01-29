D vitamini eksikliğinde görülen ve ortaya çıkan hastalıklar nelerdir?

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Eksikliği oldukça şiddetli belirtileri ortaya çıkartan D vitamini, vücut içinde farklı amaçlar ile kullanılmaktadır. kemiklerin ana yapı taşlarından biri olan kalsiyumun doğru olarak emilebilmesi adına D vitamini gerekmektedir. Aynı zamanda kasların doğru olarak çalışabilmesi, bağışıklığın devam etmesi ve sinir sisteminin doğru olarak işleyişini sürdürmesi gibi önemli görevleri de bulunmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri

Kimi insanlarda D vitamini eksikliği sonucunda herhangi bir belirti olmazken kimilerinde ise belirtiler son derece şiddetli görülebilmektedir. Var olan D vitamini eksikliği kimi zaman genel bir vücut ağrısı kimi zaman yorgunluğa neden olabilmektedir. Aynı zamanda ciddi oranda bir D vitamini eksikliği sonucunda yürümekte zorluğun oluşmasına sebebiyet verecek kuvvet kaybı ve kemik ağrısı sorunu ortaya çıkmaktadır.

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Bağışıklık sisteminin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı kişi çok daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalacaktır. Omuz eklemlerinde ve parmaklarda ağrı, el ve ayak bileklerinde kendini göstermeye başlayan ağrının yanı sıra baş ağrısı, saç dökülmesi, uykusuzluk, değişken ruh hali gibi belirtiler ortaya çıkacaktır.

Yetişkin olan bireylerde uzun süreler boyunca kendini gösterecek olan D vitamini eksikliği ise başta kemik erimesi olmak üzere kemiklerin yapısında bozukluk, düşme riskinde artış ve kas güçsüzlüğü sorunlarına neden olmaktadır. Çocuklarda D vitamini eksikliği olması durumunda ise kemiklerin yumuşaması, büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik oluşması, el ve ayak bileklerinde uyuşma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

D Vitamini Eksikliğinde Ortaya Çıkan Hastalıklar

D vitamini eksikliği olan bireylerde aşağıdaki hastalıkların görülme oranı son derece yüksektir.

Kemik Hastalıkları ve Kemik Erimesi

İnsan vücudundaki kemikler aynı diğer dokularda olduğu gibi canlı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla uzun süreli D vitamini eksikliği, kemik yapısında bozulmaların meydana gelmesine ve kasların güçsüzleşmesine neden olur. Aynı zamanda çocuklarda D vitamini eksikliği ise raşitizm olarak adlandırılan hastalığın ortaya çıkmasındaki büyük bir etkendir. Genel olarak bu hastalık ile bacaklarda eğrilik, göğüs kemiğinde deformite gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kanser

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Konu ile alakalı yapılan araştırmalar sonucunda da görüldüğü üzere özellikle de meme kanserinin D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu vitamin, vücuttaki hücrelerin birbirleri ile olan iletişimlerini arttırmaktadır. Böylece hücrelerin hızlı olarak bölünmelerinin de önüne geçmektedir. Vücutta olması gereken oranda D vitamini bulunması, bölgedeki hücrelerin anormal şekilde çoğalmasını engeller ve bu bölgedeki kan akışını hızlandırarak kanser hücrelerinin beslenme sürecini yavaşlatmaktadır. Kanser hücrelerinin beslenmemesi ile beraber ise bir süre sonrasında yok olacaklardır.

Meme kanseri tedavi sürecinde olan kadınların D vitamini düzeylerinin 50 ng/ml ve üzerinde olması, tedavi sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Kansere hiç yakalanmamış olan bir kadının vücudundaki D vitamini düzeyinin 50 ng/ml üzerine çıkması halinde, meme kanserine yakalanma oranı %50’ye kadar azalma gösterdiği yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur.

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Aynı zamanda yapılmış olan araştırmalar ile görüldüğü üzere D vitamini eksikliği yalnızca meme kanserine değil aynı zamanda akciğer, prostat ve bağırsak kanserine yakalanma ihtimalini de arttırmaktadır.

Kalp ve Şeker Hastalıkları

Felç, şeker hastalığı, kalbe bağlı olarak ölüm risklerinin yanı sıra yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da D vitamini eksikliği ile kendini gösterebilen sağlık sorunları arasında yer almaktadır.