Bilim insanları 'devrim niteliğindeki' buluşu duyurdu, biz de erkeklere sorduk: ‘Omuzlara sürülecek jel şeklinde bir doğum kontrol yöntemini kullanır mısınız?'

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Birleşik Krallık'ta geliştirilen ancak henüz piyasada olmayan yeni bir ürün, doğum kontrol yöntemlerinde bir çığır açacak gibi görünüyor.



Erkeklerin günde bir kez omuzlarına, göğüslerine ve üst kollarına sürecekleri el dezenfektanına benzeyen jel formundaki bu ürün, kokusuz ve çabuk kuruyan bir özelliğe sahip.



Doğum kontrol jeli, ülkenin en seçkin üreme sağlığı uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Richard Anderson ve ekibinin araştırmaları sonucu geliştirildi. Anderson, jelin 10 yıldan daha kısa bir süre içinde raflardaki yerini alabileceğini belirtti.



Nestorone adı verilen jelin içeriği hem testosteron hem de kadın cinsiyet hormonu progesteronun sentetik bir formu olan bir progestin maddesinden oluşuyor. Progestin testislerdeki doğal testosteron üretimini bloke ederek sperm üretimini düşürüyor veya hiç olmayan seviyelere indiriyor.

Peki, ülkemizdeki erkekler böyle bir korunma yöntemine ne kadar güvenir ve kullanır? Şu an piyasada olsa bu jeli kullanmaya başlarlar mı? Erkeklere sorduk...

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‘LİBİDOYU ETKİLERSE ASLA KULLANMAM’

Çağan B. (18)

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Yeni piyasaya çıkmış bir ürünü kullanmam çünkü yan etkileri tam olarak belli olmaz, zamanla ortaya çıkar. Cilt kanseri, sperm sayısında kalıcı azalma vb. durumlar yaşanabilir diye kullanmak istemem. Yani tam anlamıyla çalışma mekanizmasını anlarsam ve zararlı olmadığına ikna olursam belki kullanabilirim. Bu jeli deriye sürdüğümüzde sadece spermlerin etkinliği mi düşüyor, yoksa hormonlar altüst mü oluyor? Ayrıca libidoyu da etkiler mi? Bu soruların cevapları çok önemli...



Eğer tüm bunları etkilerse asla kullanmam. Bu önemli bir konu…En iyi doğum kontrol haplarının bile yan etkileri var, bu jelin de illa ki bir yan etkisi olur. Bir de aklıma şu takıldı: Diyelim ki çocuk yapmaya karar verdim, bu jeli kullanmayı bıraktıktan sonra ne kadar süre sonra çocuk sahibi olabileceğim? Ben tercihimi klasik yöntemlerden yana kullanırım sanırım, bu jelin de ülkemizde yaygın olarak kullanılacağını hiç sanmıyorum.

‘PARTNERİMİN ÜZERİNDEKİ SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK İSTERİM’

Kağan T. (33)

Gerçekten böyle bir yöntemin güvenli olup olmadığına ikna olabilir miyim emin değilim. Uzun vadede hem vücut hem de cinsel sağlığım üzerinde geçici ya da kalıcı bir etkisi olup olmayacağını düşünürdüm. Bir başka çekincem de etki süresiyle ilgili olurdu. Bu yöntem beni ne kadar koruyacak? Ben ikna olsam bile partnerim bunu istemeyip geleneksel korunma yöntemi talep edebilir. Kafamdaki soru işaretlerine tam yanıt bulabilirsem ve ikna olursam, partnerimin üzerindeki sorumluluğu paylaşmayı çok isterim tabii ki…

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'BUGÜN ÇIKSIN KOŞA KOŞA ALIRIM'

Orhun l. (40)

Vallahi yüzyılın buluşu... Partnerim hap kullanmayı istemiyor, benim korunmamı istiyor. Bahsedilen jel yüzde 100 koruyacaksa güvenle kullanırım, ne olacak… Renksiz, kokusuz, zararsız bir şey demek ki. İstediğim zaman bıraktığımda da bir sorun yaşamayacaksam hiç tereddütsüz kullanırım, bugün çıksın koşa koşa alırım. Ne zaman piyasaya çıkacakmış?

‘HASTALIKLARA KARŞI KORUYACAK MI?’

Dinçer B. (30)

Bahsedilen jel, doğum kontrol yöntemi olarak işe yarasa da cinsel hastalıklara karşı koruyucu olmayabilir. Bu şekilde doğum kontrol sağlansa da hastalık riski azaltılmamış olur. Sadece erkek için değil çift olarak bu yöntemi riskli buluyorum. Ve genel olarak kullanılmayacağını düşüyorum.

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‘MECBUR KALMADIKÇA KULLANMAM’

Erdem L. (27)

Bu yöntemi ben kabul etsem de sevgilim kabul etmeyebilir. Birbirimize ne kadar güvensek de unutulabilir, "Kullandım" denip kullanılmayabilir. Zaten genel olarak erkeklere karşı bir güvensizlik var. "Jelini sürdün mü?" "Sürdüm hayatım." "Gel bir kontrol edeyim..." gibi muhabbetlerin döneceğine eminim. Erkekler genelde kadınlar kadar düzenli ve disiplinli değil, bu nedenle maalesef istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Doğum kontrol jeli bu açıdan riskli bence. Özetle, mecbur kalmadıkça kullanmayı düşünmem.

'KULLANMADAN ÖNCE KULLANANLARIN YORUMLARINI DİNLERİM'

Nazım A. (42)

Önce gerekli testlerden geçmiş ve onaylı mı diye kontrol ederim. Kullananların görüşlerine ulaşmaya çalışırım ve araştırma yaparım. Herhangi bir zararı ve dezavantajı yoksa düzenli olarak kullanırım, diğer yöntemlere göre daha cazip geldi.

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'HİÇ MANTIKLI GELMİYOR'

Hakan K. (45)

Bu jeli kullanmadan önce mutlaka etkilerini araştırırdım. Sağlığım etkilenecekse tercih etmezdim. Kokusuz olması iyi bir şey gibi görünse de jeli uzun süre kullanırsam, vücudumda bir tahribat yaratıp yaratmadığını öğrenmek isterim, sürekli doktora giderim eminim. Şu anki yaygın yöntemleri düşündüğümde hiç mantıklı gelmiyor, yani gönül rahatlığı ile kullanamam. 10 yıl içinde çıkacaksa, yan etkilerine dair sonuçlarının paylaşılması da bir 5 yılı bulur. Yani bana yetişmez, gençler düşünsün…

‘BUNDAN DAHA GÜZEL BİR BULUŞ OLAMAZDI’

Alp K. (34)

Kesinlikle kullanırım. Her konuda sürekli kadınlara sorumluluk yüklemek olmaz. Demek ki bilim insanları, biz erkeklerin de elini taşın altına koyma vaktinin geldiğini düşünüyor. O zaman bize de alıp sürmek düşer. Prezervatif kullanmayı sevmeyen erkekler için bundan daha iyi bir buluş olamazdı diye düşünüyorum.

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‘NE OMZUMA SÜRERİM NE GÖĞSÜME’

Gökhan P. (32)

Asla güvenmiyorum ve asla kullanmam. Ne göğsüme sürerim ne omzuma! Hemen bana saldırmasın kimse "İlla kadın mı korunacak kardeşim?" diye. Yıllardır kullanılan yöntemlerin suyu mu çıktı? Eski köye yeni adet getirmeye gerek yok, bildik yöntemlerden devam…

‘VÜCUDA KİMYASAL ENJEKTE ETMEK GİBİ’

Kerem A. (19)

Ben aşı olurken bile çok tereddütlü oldum, çünkü ileride vücuduma nasıl bir etki yapacağını bilmiyordum. Şimdi bahsettiğiniz bu jel de aynı şekilde güvenebileceğim bir şey olmaz. Bu da vücuda direkt kimyasal enjekte etmek gibi bir şey bence. Hiç iyi bir fikir değil. Diğer korunma yöntemlerini kullanmak daha akıllıca olur sanırım.

‘ÖNCE DİĞER İNSANLARIN DENEMESİNİ BEKLERİM’

Tamer V. (18)

Güvenebileceğim, emin olduğum, etkileri hakkında bilgi sahibi olduğum bir ürün olursa kullanırım. Hızlıca popüler bir şey olacağını bildiğim için ilk önce diğer insanların denemesini beklerim, ona göre ben de denerim. Benim kulağıma hoş geldi açıkçası.

‘BAHANEMİZ KALMADI, HARİKA BİR ŞEY’

Serhat D. (44)

Kondom kullanmamak için bin dereden su getiren erkekler bu sefer neyi bahane edeceğiz acaba? Birkaç saniye krem gibi sürüyorsun ve güvenle korunuyorsun, çok kolay ve pratik. Bahanemiz kalmadı beyler, bence bu harika bir şey.



Ben kullanırım ama size asıl partnerimin bu konuda ne söyleyeceğini aktarayım: "Her gün düzenli kullanılması gereken bir şey olduğu için asla partnerime güvenemem. Onu her gün sürdüğünü gözlerimle görmem lazım. Hatta kullanma talimatına da uymaz diye kendi ellerimle sürersem ancak öyle içim rahat eder." Keşke hemen çıksaydı ama daha çok bekleyeceğiz galiba...

'YA KALICI HASAR ALIRSAK?'

Aytaç B. (39)

Öncelikle bu jel nasıl koruyacak, hiç güven vermiyor. Ben korunmak için hap da kullanmam ama hap psikolojik olarak güvenilir geliyor bana. Erkek için yeni bir şey bu, bilimsel açıklaması tatmin edici olmalı. Spermler ölüyor, sonra ne zaman normale dönecek, ya dönmez de kalıcı hasar alırsak? Binbir türlü soru dönüyor insanın kafasında. Benim yaşımdakiler bunları sorgular ama yeni nesil bizim kadar sorgulamaz ve çok rahat bir şekilde kullanır diye düşünüyorum.

* * * * *

Kafalarda bu soru işaretlerinin oluşması çok normal. Henüz deneme aşamasında olan bu ürünün güvenilirliği ve koruyuculuğu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak gerekiyor.

* Peki bu jel nasıl kullanılacak?

* İlişkiye girmeden hemen önce mi yoksa belli bir süre önceden mi kullanmak gerekiyor?

* Haplar gibi düzenli mi kullanmak gerekecek yoksa sadece ilişki öncesi mi?

* Etkili ve güvenilir bir korunma yöntemi olur mu?

* Kullanılan bu jelin libidoya etkisi olur mu?

* Yıllardır kadınların üzerinde olan yükü azaltacak bir yöntem mi?





Edinburgh Üniversitesi Üreme Sağlığı Merkezi'nin eş direktörü Prof. Dr. Richard Anderson’ın bu yeni yöntemle ilgili Daily Mail’e yaptığı açıklamalar ve Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Sarıkaya'nın görüşleri ile herkesin aklına takılan o soruların cevaplarını aldık.

Anderson, şu ana kadar yapılan araştırmanın 'son derece iyi' gittiğini ve meslektaşlarının hormon bazlı jelin ne kadar etkili olduğunu görünce 'şaşırdıklarını' söyledi. Ekip, jelin yaklaşık yüzde 99 etkili olan kadın doğum kontrol hapları kadar iyi performans göstermesini umuyor.

NASIL TEST EDİLDİ?

Doğum kontrol jelinin klinik denemeleri 2019'da başladı. 18-34 yaş arası bir kadınla ilişkisi olan 18-50 yaş arası erkeklere, iki yıl boyunca takip edilmek üzere davet gönderildi. Yaklaşık 400 çift katılmak için gönüllü oldu.



Araştırmaya katılan erkeklerden kadınların her gün hap alması gibi, jeli her gün üst kollarına, omuzlarına ve göğüslerine sürmeleri istendi. Erkeklere, jeli sürdükten sonra etki etmesi için iki saat boyunca duş almamaları ancak hormon seviyelerini etkilemekten kaçınmak için eşleriyle fiziksel temastan önce jel sürülen bölgeyi yıkamaları istendi.



Ek olarak ilk 3-4 ay boyunca, jel ile birlikte başka bir doğum kontrol yöntemi de kullanıldı. Bu süre zarfında bir erkeğin sperm sayısı mililitre başına 1 milyon spermin altına düştü. Bu noktada jel, bir çiftin tek doğum kontrol yöntemi haline gelebildi.

Birleşik Krallık, İsveç, İtalya, Kenya, Zimbabwe, Şili ve ABD'de gerçekleştirilen denemeler 2022'nin sonunda sona erdi. Anderson ve ekibi tüm çiftlerin denemeyi tamamlaması ve jelin etkinliğine dair verilerin elde edilmesi için yaklaşık 2 yıl beklemek zorunda olduklarını söyledi.

Daily Mail’e konuşan Anderson, "Deneme son derece iyi gitti. Aslında gerçekten çok başarılı oldu ve tahtaya vuralım gebelik sayısı açısından başarılı olmaya devam ediyor. Aslında hepimiz ne kadar iyi olduğuna biraz şaşırdık. Bu, doğum kontrol yöntemi olarak devam eden tek büyük deney. Gelişmekte olan başka yaklaşımlar da var ancak birçoğu henüz klinik aşamada bile değil” dedi.

YALNIZCA İLİŞKİ ÖNCESİ KULLANMAK YETERLİ Mİ?

Doç. Dr. Selçuk Sarıkaya, çalışmaları devam etmekte olan ve gebelikten korunma yöntemi olarak yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen jelin, yalnızca ilişki öncesi kullanılmayacağını, günlük rutin olarak kullanılması gereken bir doğum kontrol yöntemi olacağını, bunu tercih edecek erkeklerin jeli sürerek haftalar içerisinde etkin korunma düzeyine ulaşabileceğini belirtti.

Sarıkaya, jelin kokusuz olmasının ve hızla kuruyarak kaybolma özelliğinin kullanım avantajı sağlayacağını, haftalar içerisinde hızla düşecek sperm sayılarının, kısa zaman içerisinde etkin korunma imkânı sunabileceğini belirtti.

LİBİDO KAYBI YAŞANIR MI?

Özellikle bu jel nedeniyle libido kaybının yaşanma ihtimalinin olup olmadığını sorduğumuz Sarıkaya, bu sorumuza şöyle yanıt verdi:

"Progesteron içerikli jel ile hipofiz bezinden FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon) ve LH (Lüteinizan Hormon) adlı hormonların salınımı azalır, bu şekilde sperm sayısında hızla düşüş elde edilir. Bu mekanizma ile testosteron seviyelerinde de düşüş olasıdır. Bu nedenle bu yöntemi kullanan ve neticesinde libido kaybı yaşayan erkeklerde başta testosteron takviyesi olmak üzere destek tedavilerinin de kullanılması gerekebilir.”

NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

Sarıkaya, çalışmaların yayınlanacak sonuçlarının, bu yöntemin ne kadar etkili ve güvenli bir korunma yöntemi olacağı konusunda objektif veriler sunacağını, fakat önemli ve pratik bir alternatif olacağının aşikâr olduğunu söyledi. Araştırmayı finanse eden ABD Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü önümüzdeki birkaç ay içinde bazı geçici veriler yayınlayabilir. Bilim insanları da mevcut denemeler sona erdiğinde ne yapacaklarını şimdiden düşünüyor.

KADINLARIN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTIR MI?

Kadınlar tarafından kullanılan hormonal korunma yöntemlerinin, kadınların hormonal dengesini önemli ölçüde etkileyebildiğini, bu yöntemin kullanıma sunulması ile kadınların üzerindeki yükün de azalabileceğini söyleyen Sarıkaya, rutin ve pratik kullanımının avantaj olabileceği bu yöntemde, korunmasız ilişki öncesinde semen analizi yapılarak sperm değerlerindeki düşüş ve korunmasız ilişkiye olanak sağlayacak durumun da izlenebileceğini ifade etti.

Anderson, jelin erkekler için kadınların onlarca yıldır uğraştığı dahil olma fırsatı sağlayacağını belirterek, özellikle 20'li yaşların başından ortalarına kadar olan genç çiftlerin bu seçenekten çok memnun olduğunu sözlerine ekledi..

YAN ETKİSİ VAR MI?

Anderson az sayıdaki gönüllünün sırtlarının alt kısımlarında ve yüzlerindeki çatlaklardan şikayet ettiğini, bunun dışında bir yan etki görülmediğini vurguladı.