Zorla başını sokacak bir ev bulmuştu... Yine beş çocuğuyla sokakta kaldı!

Haberin Devamı

Çoğu kişi bir dönem Hollywood'un en ünlü ve nüfuzlu yapımcılarından biri olan Aaron Spelling ile eşi Candy'nin kızı Tori'den söz ettiğimizi anladı zaten.

Babasının ölümünden sonra milyon dolarlık mirasından çok az bir miktar alabilen Spelling'in beş çocuğuyla yaşam mücadelesi sürüyor.

Kocası Dean McDermott ile yollarını ayırdıktan sonra onunla evliliğinden dünyaya gelen beş çocuğuyla birlikte önce ucuz bir yol kenarı motelinde yaşadı 51 yaşındaki Spelling.

BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Sonra bir arkadaşının evine sığındı, ardından da bir karavan parkında yaşamaya başladı. Ama bütün bu sürecin sonunda Los Angeles'ta bir eve yerleşti.

Haberin Devamı

Kocaman bir kenti yutan büyük yangın sırasında o evi de terk etmek zorunda kaldı.

Üstelik de bunun için kendilerine sadece 30 dakika süre verilmişti. O anlarda da ne yapacağını, yanına ne alması gerektiğini bir türlü bilemedi.

Tori Spelling o zor anlarda yaşadıklarını hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında anlattı.

Orada söylediğine göre Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisine çocuk bakımı, ev işleri konusunda çok destek olan 16 yaşındaki kızı Stella, kardeşlerinin toparlanmasında önemli rol oynadı. Kendisi ise kendi derdiyle baş başa kaldı.

Stella, 17 yaşındaki Liam, 13 yaşındaki Hattie, 12 yaşındaki Finn ve 7 yaşındaki Bea'nın tahliye için alması gerekenleri toparlarken Spelling ise elbise dolabının önünde öylece donakaldı.

Gözden Kaçmasın Ünlü sunucu aylar sonra ilk kez konuştu... Elimdeki üç kuruş parayla beni bakıma muhtaç ettiler Haberi görüntüle

BİRKAÇ BATTANİYE BİRKAÇ AİLE FOTOĞRAFI

Söylediğine göre Tori Spelling'in bu kadar zorlanmasına neden olan ayrıntı da hayatı boyunca hep bir şeyleri biriktirmeye olan merakı. Bu yüzden de evi terk ederken yanına ne alması gerektiği konusunda bir karar veremedi.

Sonunda da 1985 yılından bu yana giydiği bir okul ceketi ile bir tişört alabildi yanına. Bunlarla birlikte bir deniz kabuğu, iyi enerji verdiğine inandığı kristalleri ve gözü için kullandığı lenslerini de çantasına attı.

Haberin Devamı

Bu kaçış sırasında arabada beş çocuğu ve kendisinin her şeyi koyup götüreceği valizlere yer kalmadığını belirtti Spelling.

Marka ayakkabılarını da "Ne önemi var?" diyerek bıraktıktan sonra yaşadığı evin alt katına inip birkaç fotoğraf ile köpek maması ve biraz da su aldı. Tabii ki battaniyeleri de unutmadı.

Arabalarına zorla sığın altı kişilik aile arkalarına bile bakmadan evlerinden kaçtı.

Tori Spellling ile çocukları, alevlerin arasından geçip internet üzerinden geçici olarak kiraladıkları bir eve sığındı sonunda.

Tori'nin babası Aaron Spelling Beverly Hills 90210, Sunset Beach, Charlie'nin Melekleri gibi dizilerin yapımcısı olarak hafızalarda yer etti. Hollywood'un en nüfuzlu yapımcılarından biri olan Spelling 2006'da öldüğünde geride 600 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Ama idaresi tamamen eşi Candy'ye kaldı. Kızı Tori ise bu mirastan sadece 800 bin dolar alabildi.

Haberin Devamı





Anne Candy Spelling ise bu konu hakkında "Kocamın yıllarca çalışıp kazandığı bu kadar büyük paranın sorumsuzca harcanmasına izin veremezdim" diyerek konuyu kapattı. Candy, büyük Los Angeles yangınında kocasından kalan ve onun çok sevdiği Malibu'daki malikaneyi kaybetti.





Tori son bir buçuk yıldır başını sokacak bir ev bulmakta zorlandı... Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen beş çocuğuyla birlikte ucuz bir motel odasında, sonra bir arkadaşının yanında, sonra da karavan parkında yaşadı.





Haberin Devamı

Spelling, aylık kirası 15 bin dolar olan bir ev kiralayınca da "Acaba evsiz kaldığını reklam olsun diye mi söyledi?" şeklinde sorgulandı. Çünkü Spelling'in kiraladığı ev öyle sıradan değildi. Beş yatak odası, üç banyosu, yüzme havuzu ve hatta kendine ait bir spası bile vardı.

SPELLING AİLESİNİN BÜYÜK KAYBI

Bu arada Spelling ailesinin daha büyük bir kaybı da var.

Ünlü yapımcı Aaron Spelling'in ölümünden sonra ondan kalan milyon dolarlık servetin bütün idaresini üstlenen Tori'nin annesi Candy çok değerli bir hatırayı da kaybetti.

Aaron Spelling'in çok sevdiği ve Candy ile birlikte yıllarını geçirdiği Malibu'daki evi de yangında kül oldu.

Haberin Devamı

Konu hakkında "Büyük bir şaşkınlık içindeyim ve ailemizin bu büyük kaybını sindirmeye çalışıyorum" dedi Candy Spelling.

Yıllar önce ölen kocası Aaron Spelling'in okyanus kıyısındaki bu mülkü çok sevdiğini hatırlatan Candy Spelling'in elinde de artık sadece orada yaşadıklarının anısı kaldı... Bu konuda da "Bu anılar için sonsuzca minnettarım. Bu anıların her biri insanın sahip olabileceği harika birer hediye" dedi.

Bu arada yanan bu evin değerinin 23 milyon dolar olduğunu da hatırlatalım.

İlk evliliğini Charlie Shanian ile yapan Tori Spelling, bir yapımın setinde Dean McDermott ile tanışınca kocasına ihanet etti ve evliliğini bitirdi. 2006 yılında evlenen Spelling ile McDermott'un bu süreçte beş tane çocuğu oldu. Çift, geçen yıl yollarını resmen ayırdı.