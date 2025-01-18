Ünlü sunucu aylar sonra ilk kez konuştu... Elimdeki üç kuruş parayla beni bakıma muhtaç ettiler

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Artık hareket yeteneği kısıtlanmış durumda... Kendisi aksini savunsa da yakalandığı demans hastalığı yüzünden bilişsel yetilerini kaybetmek üzere. Ama bu kadar değil... Parası yok, dostu yok, kocasından boşandı. Hepsinin ötesinde kendi hayatına bile hakim değil artık.

Tek dayanağı boşandığı eşiyle evliliğinden dünyaya gelen oğlu.

Bu kısaca anlattığımız, bir zamanların ünlü sunucusu Wendy Williams'ın öyküsü...

Onlarca yıl ekranda gündüz kuşağında sunduğu programla yıldızlaşan Williams, çok zor bir süreçten geçiyor. Önce kötü alışkanlıkları onu kelimenin tam anlamıyla yedi bitirdi. En sonunda frontotempral demans teşhsi aldı ve zaten kötü giden hayatı iyice tepetaklak oldu.

Birazcık para kazanabilmek için hayatının bir TV programı haline gelmesine bile izin veren Williams, orada "Ne param kaldı, ne arkadaşım" diyerek içinde bulunduğu durumu ifade etmişti.

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'SADECE 15 DOLARIM VAR... BUNUNLA NE YAPILIR!'

Gerçekten de hayatı tam bir kaos halinde Williams'ın.

Bir süredir de New York'ta bir bakımevinde kalıyor. Üstelik hayatının kontrolü de vasisi olarak atanan Sabrina Morrisey'in ellerinde.

Son olarak oğlunun üniversite mezuniyetinde görülen Williams, bu kez de bir sürpriz yaptı ve The Breakfast Club adlı programa telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada da durumunu gözler önüne seren iç sızlatan açıklamalar yaptı.

Wendy Williams programda maddi açıdan da ne kadar büyük bir zorluk çektiğini saklamadı. Ünlü sunucu "Benim paramı da hapsettiler" diye konuştu.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.

Program sırasında Williams'ın yeğeni Alex Finnie de telefon hattındaydı. Finnie, Williams'ın vesayetini üstlenen Sabrina Morrisey ile aralarında yasal bir süreç olduğunu ve bu yüzden teyzesinin bazı ayrıntıları anlatamadığını vurguladı.

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'BENİ BABAMLA BİLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER'

Bu arada demans hastalığı yüzünden New York'ta bir bakımevinde tutulan Williams, ne cep telefonuna ne de bilgisayarına erişim izni olduğunu söyledi. Kendisinin bilişsel engelli olmadığını vurgulayan ünlü sunucu bütün bu olup bitenler yüzünden kendini sıkışmış hissettiğini söyledi.

Williams "Bilişsel olarak engelli değilim ama kendimi hapishanede hissediyorum" dedi. Ünlü sunucu "İnsanların 80'li ya da 90'lı yaşlarında bulunduğu bir yerde tutulduğunu" da sözlerine ekledi.

Kaldığı yerde sorunlu insanların bulunduğu söyleyen Wiliams, "Onlarla konuşmak benim yapabileceğim bir şey değil" diyerek ne kadar yalnız ve izole bir hayat sürdürdüğünü anlattı.

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Ünlü sunucu kendisine duygusal taciz uygulandığını da ileri sürdü.

Williams'ın iddiasına göre vasisi kendisini büyük bir baskı altında tutuyor. Öyle ki babasının 94'üncü doğum günü kutlamasına katılmasına bile izin vermedi.

Bu arada Wendy Williams'ın ailesi de ünlü sunucuyu izolasyondan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için kolları sıvadı Bunun için de bir internet sitesi üzerinden yardım kampanyası başlattı. Amaçları 50 bin doları toparlayıp Williams'ı vasisinden kurtarmak.





Wendy Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, bir süre önce sosyal medyadan annesinin tek arzusunun evine dönmek olduğunu açıkladı. Kevin " "Annem eve dönmek istiyor. Bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu yaşadığı izolasyon onu öldürüyor" diye yazdı.

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Wendy Williams, en azından maddi olarak biraz rahatlamak için kendi hayatını ve sağlık mücadelesini konu alan Where Is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adlı belgeselde kamera karşısına geçmeyi kabul etti. Bütün yaşadıklarını da samimi bir şekilde anlattı. Ama sonuç olarak yine büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü onca umutlu kamera karşısına geçtiği belgeselden eline sadece 82 bin dolar geçti.