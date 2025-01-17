Meğer aşk da bir yere kadarmış... Seninle evlenirim ama bir şartım var!

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Bir zamanlar Brangelina olarak anıldığı eski eşi Angelina Jolie ile evliliğinden daha uzun süren boşanma davası nihayet biten Pitt'in 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile ilişkisini ciddiye aldığını artık bilmeyen kalmadı.

Başından beri bunu çok isteyen Ines de bu konuda ünlü yıldızla aynı fikirde. Yine de çözmeleri gereken bir sorun var...

Evlilik anlaşması!

KONU GELDİ EVLİLİK ANLAŞMASINA TAKILDI

Aslına bakılırsa evlilik konusu Brad Pitt ile Ines de Ramon'un ilişkilerinde son aylarda çok konuşuluyor.



Çifte yakın kaynaklara göre daha önce başından bir evlilik geçen Ines de Ramon, Pitt'e olan sevgisine ünlü oyuncunun tam olarak inanmasını istiyor.



En çok korktuğu şey Pitt'in, şöhreti için onunla birlikte olduğunu düşünmesi.

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Ayrıca Brad Pitt için bir tür huzur sığınağı olmayı da istiyor Ines de Ramon…



Bu yüzden de ilişkilerinin fazla göz önünde olmasını ve konuşulmasını istemiyor. Hatta bu konuda yakın çevresiyle sözlü bir gizlilik anlaşması yaptığı bile ileri sürülüyor.

Sonunda Pitt de eski karısı Angelina Jolie ile boşanmasını resmen tamamladığına göre çiftin evlenmesi konusunda bir engel kalmamış gibi görünüyor. Ama işin iç yüzü biraz daha karışık.

INES ANLAŞMA İŞİNİ BİRAZ AĞIRDAN ALIYOR

Brad Pitt ile Ines de Ramon'a yakın kaynaklara bakılırsa ünlü oyuncu hayatını resmen birleştirmeden önce de Ramon'un bir evlilik anlaşması imzalamasını istiyor.

Hatta bu durum aralarında bir "mesele" haline geldi bile.

In Touch dergisine konuşan bir kaynağa göre evlilik planı şimdilik beklemeye alındı.

Aynı kaynağa göre bunun nedeni de Ines de Ramon'un ünlü oyuncuyla evlenmekten doğan haklarını kaybetmek istememesi. Bu yüzden de evlilik anlaşmasını imzalama işini ağırdan alıyor.

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Kaynaklara göre 32 yaşındaki Ines de Ramon aslında gerçekten de Pitt ile evlenmek istiyor. Hatta ondan çocuk dünyaya getirip bir aile kurma hayali de var.

Ama diğer yandan her ne kadar kendisi de bir meslek sahibi olup çalışsa da bu ilişkide işler yolunda gitmezse zararlı çıkmak ve haklarını kaybetmek de istemiyor.

AMACI 400 MİLYON DOLARLIK SERVETİNİ KORUMAK

Pitt'in bu kez işi sıkı tutmak istemesinin nedeni de basit aslında. Çünkü Angelina Jolie ile boşanmaları sırasında bazılarını hiç beklemediği sorunlar yaşadı. Resmen boşanana kadar hem Jolie'nin hem de Pitt'in başı çok ağrıdı.

Aslında Pitt ile Jolie evlenmeden önce bir anlaşma imzalamıştı. Ama sonradan altı çocuklarının velayeti, Fransa'daki Miraval Şatosu ile ilgili anlaşmazlıklar derken sorunlar bir çığ haline geldi.

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Pitt de bu durumun bir benzerini bir daha yaşamamak için önlem alması gerektiğine inanıyor.

Tabii ki bütün çabası şu anda 400 milyon doları bulan servetini koruma noktasında odaklanmış durumda.

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ANGELINA BOŞANMA DAVASINDAN KARLI ÇIKTI

Bu arada küçük bir hatırlatma Angelina Jolie, Brad Pitt ile boşanma davasından 84 milyon dolar kazançlı çıktı.

Bunda Pitt'in bir zamanlar kendisine hediye ettiği Winston Churchill imzalı bir tabloyu 11. 5 milyon dolara satmasının da payı var.

Bir başka deyişle Jolie, eski kocasının kendisine verdiği hediyeden bile kar elde etti.

Brad Pitt ise bir daha Jolie ile yaşadığına benzer sorunlar yaşamamak için Ines de Ramon ile evlenmeden önce bütün önlemleri almak istiyor.