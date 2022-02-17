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Zor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!

#Kraliçe Elizabeth#Kraliçe 2. Elizabeth#İngiliz Kraliyet Ailesi
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth; ülkesinin yanı sıra dünyanın hatırı sayılır bir kısmını yönetiyor, hem de yarım asrı aşkın bir süredir. Bu yıl taç giymesinin 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe 2'nci Elizabeth, en uzun süre tahtta kalan monark unvanını da taşıyor. Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak bilinen Kraliçe, son aylarda ardı ardına zor dönemler geçiriyor. Bu da artık 95 yaşına gelmiş olan 2'nci Elizabeth'in fiziksel görüntüsüne yansıyor. Özellikle de 74 yıllık eşi Prens Philip'in ölümünün ardından yaşadığı bu gerileme, artık gözle görünür hale geldi.

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HABERİN DUYULMASINDAN BİRKAÇ SAAT SONRA
Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlayacağı 2022 yılında sevincine gölge düşüren en önemli olay da ortanca oğlu Prens Andrew aleyhine, Amerikalı Virginia Giuffre tarafından açılan cinsel taciz davası oldu. Prens'in yakında yargı karşısına çıkması beklenirken bambaşka bir gelişme meydana geldi. Andrew ile kendisini suçlayan Giuffre anlaşmaya vardılar ve tüm İngiliz kraliyet ailesi de biraz da olsa rahat bir nefes aldı. Bu gelişmenin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç saat sonra da Kraliçe, Windsor Şatosu'nda görüntülendi. Kraliçe 2'nci Elizabeth, dün yeni Savunma Hizmetleri Sekreteri Tümgeneral Eldon Millar ve selefi Tuğamiral James Macleod ile bir araya geldi. 

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Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

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'GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HAREKET EDEMİYORUM' 
Bu buluşmayla ilgili görüntülerde, üzerinde çiçekli bir elbise olan Kraliçe'nin son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti. Konuklarına 'Günaydın' diyen 2'nci Elizabeth, sol bacağını işaret ederek  "Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum" dedi. Bu görüntülerde Kraliçe'nin son dönemde kilo verdiği ve duruşunun değiştiği de gözden kaçmadı.

Buluşmada göze çarpan ayrıntılardan biri de Kraliçe'nin hemen arkasında bulunan masada yer alan fotoğraflar ile çikolata kutuları oldu. Özel bir çerçeveye konulmuş olan fotoğrafta Kraliçe'nin torunlarının çocukları yer alıyor. Ayrıca masada bir bitter bir de naneli çikolata kutusu olması da dikkat çekti.

Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

'KRALİÇE'NİN CİDDİ BİR HASTALIĞI YOK AMA BİRAZ RAHATSIZ'
Kraliçe 2'nci Elizabeth'in kırılgan görüntüsü de dikkat çekti. Buckingham Sarayı bu konuda yorum yapmasa da Kraliçe'nin önemli bir hastalığı olmadığı ancak biraz rahatsız olduğu ifade edildi. Kraliçe'nin sağlık durumunun bu kadar merak edilmesinin nedeni ise oğlu Prens Charles ile eşi Camilla'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması. Oğluyla görüşmüş olmasına rağmen Kraliçe'nin virüsten etkilenmemiş olduğu görüldü. Buckingham Sarayı, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek Kraliçe'nin testlerinin pozitif mi negatif mi olduğunu açıklamayı reddetti ve sadece geçen hafta herhangi bir semptom göstermediğini söyledi. Mevcut protokollere uygun olarak, Kraliçe'ye bir hafta boyunca günlük testleri yapıldı ve kraliyet doktorları tarafından dikkatle takip edildi.

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Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

12 MİLYON STERLİN'E ANLAŞMA SAĞLANDI
Toplantı, Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Albert ve aleyhine cinsel taciz davası açan Virginia Giuffre'nin, 12 milyon sterlin değerinde bir anlaşmaya vardıklarının ortaya çıkmasından sonra gerçekleşti. Mahkeme belgelerine göre, Prens, Giuffre'nin kurbanların haklarını savunan örgütüne de önemli bir meblağ bağışlayacak. Telegraph gazetesine göre, bu para da Kraliçe 2'nci Elizabeth'ten çıkacak.

Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

ZOR GÜNLER ARDI ARDINA GELDİ
Her ne kadar yıllardır ülkesinin tahtında oturan, birçok sorunla mücadele etmesine rağmen güçlü duruşunu bozmayan bir ülke yöneticisi olarak tanınsa da geçmişten bu yana bir yandan da ailesiyle ilgili sorunlarla boğuşuyor Kraliçe 2'nci Elizabeth. Ülkeleri yöneten Kraliçe, son günlerde sık sık basına da yansıdığı üzere kendi ailesini bir türlü istediği gibi yönetemiyor. Bu durum kısa bir süre önce kraliyet uzmanları tarafından da masaya yatırıldı. Uzmanlara göre yıllarca tahtta kalan ve tecrübeli bir yönetici olan 2'nci Elizabeth, en yakın çevresini yani ailesini hiç istediği gibi yönetemedi. En büyük hayal kırıklığını da çocukları yüzünden yaşadı hayatı boyunca. Kendisi bütün hayatını ailesi tarafından benimsetilen "yüksek idealler" mantığı içinde yaşayan, kimi zaman bu uğurda fedakarlıklar yapan, eleştiri oklarını üzerine çeken Kraliçe 2'nci Elizabeth'in çocukları ise bu şekilde yaşamadı birçok kraliyet uzmanına göre. Bu uzmanlardan biri bu konudaki fikirlerini İngiliz Express gazetesine açıkladı.

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Kraliyet uzmanı Dr. Ed Owens, tahtta kaldığı süre boyunca Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük hayal kırıklığını çocukları nedeniyle yaşadığını ileri sürdü. Owens'a göre bunun nedeni de Kraliçe 2. Elizabeth ile geçen yıl ölen kocası Prens Philip'in çocuklarının "yüksek idealler" çerçevesinde yaşamaması.

Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum


KAMUOYUNDAKİ İMAJINI BU İKİ UNSUR TEMELİNDE OLUŞTURDU
Dr. Ed Owens, yaptığı değerlendirmede Kraliçe'nin hükümdarlığının iki ana tema üzerinden tanımlanabileceğini anlattı: "Görev ve aileye bağlılık." Owen, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in kamuoyundaki imajını "göreve ve aileye bağlılık" üzerinden geliştirdiğini anlattı. Ona göre bu iki kavram da Elizabeth'in, halkın desteğini kazanmasında etkili oldu. Fakat kendi hayatını şekillendirdiği bu temel unsurun çocukları tarafından her zaman uygulanmadığının da altını çizdi.

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Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

'SON OTUZ YILDA BİR DİZİ SORUNA YOL AÇTI'
Dr. Ed Owens "Bütün çocukları, onun yönetim anlayışını tanımlayan bu ideallere ulaşmayı başaramadı. Bu da son otuz yılda bir dizi soruna neden oldu" diye konuştu. Owens, Kraliçe'nin dört çocuğundan üçünün başarısız evlilikler yapmasının, özellikle de Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün, 70 yıllık saltanatı boyunca yaşadığı en kötü anlar olduğunu belirtti.

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Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

TEK KIZININ İLK EVLİLİĞİ BOŞANMAYLA SONUÇLANDI
Kraliçe 2'nci Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Prenses anne, 1973'te evlendiği Mark Philips'ten 1992'de boşandı. Aynı yıl Timothy Laurence ile evlendi.

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Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE EVLENİP BOŞANDILAR
Prens Charles ile Prenses Diana'nın "peri masalı" gibi başlayan yüksek profilli evliliği, 1996 yılında yine bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bir boşanmayla sonuçlandı. Bir yıl sonra da Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte üstelik de üzerindeki gizem hala aydınlanmayan bir şekilde hayata veda etti.

Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

ORTANCA OĞLU YÜZÜNDEN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Ortanca oğlu Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın evliliği 1996'da bitti. Fakat resmi olarak boşanmalarından dört yıl önce zaten yollarını ayırmışlardı. Bu arada Andrew'nun son dönemde aileye yaşattığı sorunlar da cabası.

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TORUNU DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ
Kraliçe'nin tek derdi çocukları değil. Torunu Harry de Meghan Markle ile evlendikten sonra ardı ardına aileyi sarsan çıkışlar yaptı. Sonunda ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Harry orada da "uslu" durmadı. Ailesine ırkçılık dahil bazı suçlamalar yöneltti.

Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum

BOŞANMAYAN TEK ÇOCUĞU
Kraliçe'nin evliliği mutlu giden tek çocuğu, en küçük oğlu Prens Edward. Prens ile Sophie Helen Rhys-Jones'un 1999'da başlayan evliliği iki çocuklu ve uyumlu bir şekilde devam ediyor. Birçok iddiaya göre Sophie, Kraliçe'nin en sevdiği gelini.

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BABAANNESİNİN İZİNDE
Bu arada Prens William'ın ülke çapında yapılan "en popüler kraliyet ailesi üyesi" anketlerinde babaannesi Kraliçe 2'nci Elizabeth'den hemen sonra ikinci sırada geldiğini hatırlatalım. Owens'ın görüşlerine göre William'ın bu popülerliği, tam da Kraliçe'nin hayatını temellendirdiği "göreve ve aileye bağlılık" unsurlarından kaynaklanıyor. Ed Owens, Prens William'ın, eşi Kate Middleton ile birlikte hem aile olarak birbirlerine hem de görevlerine bağlılıklarını gözler önüne seren imajları nedeniyle halk arasında bu kadar popüler olduğunu vurguladı. Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "Bence birçok insan William ile Kate'i bir gün kral ve kraliçe olarak gördüğünde monarşi de güvende olacak."

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Babası Kral 6. George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıktı Kraliçe 2. Elizabeth. Bu yıl da Platin Jübile'sini yani tahttaki 70'inci yılını kutlayacak. 2022 boyunca bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ana kutlama ise 2 Haziran ile 5 Haziran arasında. Bu dört gün boyunca ülkede tatil olacak ve Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı büyük etkinliklerle kutlanacak.



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#Kraliçe Elizabeth#Kraliçe 2. Elizabeth#İngiliz Kraliyet Ailesi

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