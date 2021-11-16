Gerçek yürek yakıcı! 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığı

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EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA BİR DAHA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

95 yaşına gelmesine rağmen dışarıdan bakıldığında da hala aynı güce sahip görünüyor. Fakat onun da hayatında bir dönüm noktası oldu ve o günden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Görünüşe göre de olmayacak.

ÇARPICI BİR YORUM

Gelecek yıl tahtta 70'inci yılını kutlayacak olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son dönemde sürekli olarak sağlığı ile ilgili haberlerle gündeme geliyor. Yıllardır aksatmadığı görevlerini son anda iptal ediyor ya da sadece online bağlantılarla bazı toplantılara katılıyor. Onun bu durumu da birçok kişiyi kaygılandırıyor. Hatta sağlığının, resmi açıklamalarda belirtildiği kadar iyi olmadığını ileri sürenler bile var. Fakat, Kraliçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili çarpıcı bir yorum ilk kez gündeme geldi.

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KOCASININ ARKADAŞI DURUMU BÖYLE YORUMLADI

Bu iddiayı ortaya atan kişi de uzun yıllar boyunca Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in kurduğu yardım vakıflarından birinde yönetici olarak görev yapan aynı zamanda da arkadaşı olan Gyles Brandreth. Ona göre Kraliçe'nin şu anda bulunduğu durumun, giderek artan sağlık sorunlarının yürek paralayan bir nedeni var.

KAYBIN ARDINDAN ENERJİ PATLAMASI VE SONRA YORGUNLUK

GB News'a konuşan Gyles Brandreth, Kraliçe'nin, eşi Prens Philip'in ölümünden sonra ani bir "enerji patlaması" yaşadığını ve kısa sürede görevinin başına döndüğünü ama sonra yoğun gündem yüzünden bitkin düştüğünü ileri sürdü. Brandreth bu konuda kendi annesi örnek gösterdi. Babasının ölümünden sonra annesinin de ani bir enerji patlaması yaşadığını ve "hayat devam ediyor" felsefesiyle hareket ettiğini hatırlattı. Ardından da Kraliçe 2. Elizabeth'in görev duygusu baskın bir insan olduğunu belirtip, bunun sonucunda da yorulduğunu ifade etti.

SAĞLIK SORUNLARININ BİR NEDENİ DE BU OLABİLİR

Kraliçe 2. Elizabeth, 73 yıllık eşinin ölümünden dört gün sonra, daha cenaze töreni bile gerçekleşmeden kıdemli çalışanlarından Earl Peel'in emeklilik törenine katılmıştı. Cenazenin ardından da başka birçok etkinliğe katıldı. Kraliçe'nin, çok uzun süredir hayatında olan kocası Prens Philip'i kaybettikten sonra neredeyse hiç hız kesmeden görevlerinin başına döndüğünü hatırlatan Gyles Brandreth, bugünkü sağlık sorunlarının da bununla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

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İLK KEZ BASTON KULLANDI

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı. Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı. Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) gidememişti.

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ENDİŞELER ARTTI

Doktorların 29 Ekim'de en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu Kraliçe 2. Elizabeth'in bu süre zarfında bazı çevrim içi görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ancak anma törenine katılma niyetinde olduğu belirtilmişti. Fakat o da gerçekleşmedi. Kraliçe'nin belini incittiği için o törene de katılamayacağı açıklandı. 2. Elizabeth, Remembrance Day'e hayatı boyunca sadece altı kez katılamamıştı. Bunlardan dördüncü yurt dışı gezisinde, diğer ikisinde ise hamileydi. Bütün bunlar da Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili endişeleri ve ortaya atılan iddiaları alevlendirdi.

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SEKİZ YAŞINDA BİR ÇOCUKKEN GELECEKTEKİ EŞİNİ İLK KEZ GÖRDÜ

Kraliçe Elizabeth, 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip ile ilk karşılaştığında henüz 8 yaşında bir çocuktu. Bu karşılaşma, o dönem prenses unvanını taşıyan Elizabeth'in kuzeni Prenses Marina'nın 1934 yılındaki düğününde olmuştu. Ülkenin tahtının veliahtı olan Elizabeth ile o dönemde deniz kuvvetlerinin başarılı bir üyesi olan Philip, daha sonra 1939'da Darmouth Kraliyet Deniz Koleji'nde bir araya geldiler. Philip, o gün genç Elizabeth'i bir kez daha etkilemeyi başardı.

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ÇOK GENÇ YAŞTA AŞIK OLDUĞU SÖYLENİYOR

O dönemde henüz babası hayatta olan Prenses Elizabeth ile Philip, 1947 yılında evlendiler. Beş yıl sonra da Kral 6. George ölünde Elizabeth, 2. Elizabeth olarak tahta çıktı. Taç giyme töreni 1953 yılında yapıldı. Elizabeth'in 73 yıl boyunca evli kaldığı Prens Philip'e henüz 13 yaşındayken aşık olduğu söyleniyor. Çift evlenmeden önce Philip'in, geleceğin kraliçesine uygun bir eş olmadığı bile konuşuldu. Bu işin yürüyeceğinden pek de emin olmayanlar arasında Elizabeth'in, kendisiyle aynı adı taşıyan annesi ile babası Kral 6. George da vardı. Fakat sonunda çiftin evlenmesine onay çıktı.

1947'DE EVLENDİLER

Philip her ne kadar Yunan Prensi olarak bilinse de kökleri Danimarka ve Almanya'ya kadar uzanıyor. Hatta ailesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyayı kan gölüne çeviren Naziler olduğu bile söyleniyor. Bütün çekincelere rağmen Elizabeth ile Philip 1947 yılının 20 Kasım'ında evlendi. Düğünleri de TV'den yayınlandı.

EVDE 'PATRON' HEP PHILIP OLDU

Elizabeth, her ne kadar kamuoyu karşısında ailenin hakimi gibi görünse de evde Philip'in sözünün geçtiği hep konuşuluyordu. Ama öte yandan ülke yönetimiyle ilgili konularda da Elizabeth, eşini işine karıştırmıyordu. Elizabeth ile Philip'in dört tane çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward. Her ikisi de hem torunlarını hem de onların çocuklarını görebilecek kadar uzun yaşadı. 73 yıl boyunca evli kalan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth aynı zamanda Kraliçe Victoria'ya ait olan 23 bin 266 gün tahtta kalma rekorunu da çoktan ele geçirdi.

BİRİ HARİÇ ÇOCUKLARI ONLAR KADAR UZUN SÜRE EVLİ KALAMADI

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in evlilikleri zaman zaman sarsıntı geçirdi. Özellikle de Philip ile ilgili aldatma söylentileri bir dönem sık sık gündeme geldi. Fakat buna rağmen çift, "ölüm onları ayırıncaya kadar" evliliklerini sürdürdüler. Buna rağmen her ikisi de en küçük oğulları Edward hariç kendi çocuklarının mutlu ve uzun evlilikler sürdürdüğünü göremedi.