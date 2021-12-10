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Zirvede büyük kapışma

#Ali Ünal#Doruk Kaya#Mehmet Üstündağ
Zirvede büyük kapışma
Mehmet Üstündağ

Kış geldi ve kışlık mekanlar birer ikişer kapısını açmaya başladı. Kartalkaya kayak pistinin tek mekanı olan Drop Lounge’un bu yıl kapılarını açmayacağını duyduğumda merak ettim; böyle popüler bir mekanın çok talibi olur da neden açılmaz diye. Halıyı kaldırınca altından büyük bir skandal ortaya çıktı!

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İşletmeci Ali Ünal’ın yaklaşık 9 yıl önce Kaya Otel’in sahibi Doruk Kaya’dan kiraladığı Drop Lounge, dağda tek olması nedeniyle birçok işlemecinin iştahını kabartıyor.

Zirvede büyük kapışma


Kaya Otel’in sahipleri mekanı yenilemek için Ali Ünal’a teklifte bulununca, Ünal yenilenmenin işletmeye katkısı olacağı düşüncesiyle eşyalarını depoya kaldırmış ve tadilatın bitmesini beklemiş. Ancak boşuna!

Zirvede büyük kapışma


MAHKEMEYE VERECEK

Sezonun başlamasına yakın bir zaman kala Ali Ünal, sözleşmesinin dolmasına 1 yıl kalmasına rağmen kendini kapı önünde bulmuş!
Drop Lounge’un mülk sahibi olan Kaya Otel, mekanı ilk önce Metin Şen’in sahibi olduğu Serafina’ya kiralamış, ardından da Uzakdoğu restoranı İnari ve kebapları ile meşhur Develi Restoran’ı mekana dahil etmiş.
Yani Ali Ünal’ın 9 yıllık Drop Lounge’u, yeni sezonda Develi, İnari ve Serafina olarak kapılarını açacak. Bu büyük skandalı öğrendikten sonra işletmeci Ali Ünal’la konuştum.
Ünal, kira kontratı devam etmesine rağmen karşılaştığı bu davranışın çok onur kırıcı olduğunu ve yasal haklarını arayacağını söyledi. “Ama en büyük kırgınlığım, kontratımın devam ettiğini bildikleri halde işletmeci dostlarımın dükkanı kiralamış olmaları” diye de ekledi.

Zirvede büyük kapışma

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Türk girişimcilere yoğun ilgi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticari ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesiyle Türk girişimcilere ilgi arttı. Sektör geliştiricilerin ilk davetlerinden biri EZA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Keskin’e gelince, Keskin grup şirketlerini Dubai’ye taşıma kararı aldı. Keskin, Arap basınında yer alan haberde detayları paylaşılan ‘Mutlu Mikrop’ konseptinin gördüğü yoğun ilgi ve gelen teklifler doğrultusunda girişimci Türk kadınını bu yeni pazarda temsil edecek olmaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

Zirvede büyük kapışma

Düğün yaza

Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Dalia Garih’in oğlu Tal Garih, 2 yıllık kız arkadaşı Ceylan Hünal ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Alarko Holding’in stratejik planlama birimini yöneten, birçok dernek ve vakfın yönetim kurulunda bulunan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA dersleri veren Tal Garih’in nişanlısı Ceylan Hünal da kendisi gibi iş hayatının başarılı yöneticilerinden.

Zirvede büyük kapışma

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Amerika’da eğitim gördükten sonra Endeavor’ın New York ve Türkiye ofislerinde aktif rol alarak global girişim ve yatırım sektörlerinde uzmanlaşan Ceylan Hünal, 2014 yılından beri Yemeksepeti’nin Kurumsal İlişkiler Direktörü. Galata’daki Il Cortile İstanbul’da aile arasında yapılan törenle nişanlanan çift, yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlıyor. Ben de başarılı çifte mutluluklar diliyorum…

Zirvede büyük kapışma

Birincilik ödülü onun oldu

İyi eğitim görmüş, dünyayı gezmiş birçok genç beyaz yakalı, ata toprağına geri dönerek yüksek teknolojiyle tarımı buluşturuyor. 27 yaşında Çise Ulus da onlardan biri. Ailesinin mandalina bahçesinde yetişen organik mandalinaları jeotermal teknolojisiyle kuruttu, 12 ay yenebilen, besin değerini koruyan ürünlerle ‘The 7’ markasını yarattı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘21. Seferihisar Mandalina Şenliği’nde, ilaç kullanmadan sadece ısırgan otu ve kille büyütülen mandalinaları birincilik ödülüne layık görüldü.

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Zirvede büyük kapışma

Yeni yıl daveti

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak’ın kurucu ortağı olan SırMaison’un yeni yıl daveti önceki gün İstinye Park mağazasında gerçekleştirildi.

Zirvede büyük kapışma

Eda Kosif - Revna Demirören

Zirvede büyük kapışma

Ahmet Gencehan - Berna Sağlam Naipoğlu - Mert Aslan

Markanın yeni yıla özel sofra ve vitrin tasarımlarıyla dekore edilen mağaza, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Yeni yıl buluşmasına katılan isimler arasında; Revna Demirören, Emine Sabancı Kamışlı, Selin Habbab Özkaynak, Neşet ve Ayşe Yalçın, Rana Erkan Tabanca, Arzu Sabancı, Sedef Karamehmet, Aylin Tahincioğlu, Alara Koçibey, Şebnem Çapa, Siren Ertan, Nazlı Keçili, Esra Dinçkök gibi çok sayıda ünlü konuk vardı. Birbirinden farklı yılbaşı hediyelikleri, yılbaşı sepetleri ve daha birçok yenilik bu davette davetlilerin beğenisine sunuldu. Behlül AYDIN

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Zirvede büyük kapışma

Aslı Şen - Alara Koçibey - Rosella Karabacak - Şirin Yalçın - Arzu Sabancı

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#Ali Ünal#Doruk Kaya#Mehmet Üstündağ

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