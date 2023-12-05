Zayıflama ilacı yüzünden hastanelik oldu ama umurunda değil: Kim pizza ve dondurma yiyerek zayıflamak istemez ki!

Haberin Devamı

Son aylarda ünlü yıldızların popüler hale getirdiği zayıflama ilaçlarının kullanımı deyim yerindeyse salgın bir hastalık gibi yayılıyor. Bu ilaçların en bilinenlerinden biri de aslında şeker hastaları için üretilen ancak zayıflatıcı etkisi keşfedilince gösteri dünyasında adı duyulmaya başlayan Ozempic oldu.

Ünlü Hollywood oyuncularından müzik dünyasının büyük yıldızlarına kadar birçok ismin kullandığı bu ve benzeri zayıflama ilaçları sağlık açısından riskler taşısa da adeta peynir ekmek gibi satılmaya ve yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor.

“Real Housewives of New Jersey” adındaki reality şovun oyuncularından Jennifer Fessler, zayıflama ilaçları hakkında yaptığı itiraflarla çok konuşuldu

Haberin Devamı

Bu isimlerden biri de rol aldığı reality şovlarla ünlenen Jennifer Fessler oldu. Katıldığı yayında zayıflama ilaçları kullandığı için büyük sağlık sorunları yaşasa da durumu umursamadığını anlatan ünlü isim başından geçenleri izleyicilerle paylaştı.

Ünlülerin gözdesi zayıflama ilacını kullandıktan sonra oldukça rahatsız edici bir yan etkiyle karşılaştığını açıklayan Jennifer Fessler bir yandan da pişman olmadığını hatta daha da fazla zayıflayabilmek için ilacı kullanmaya devam edeceğini itiraf etti. Fessler son aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu.

Televizyonda kazandığı şöhretle birlikte bir dizi estetik operasyon geçirip görünümünü de baştan aşağı yenileyen Fessle "Artık aynaya baktığımda gördüğüm kişiyi tanıyamıyorum" demişti

“Kendimi baştan aşağı yeniledim. Aynaya baktığımda gördüğüm kişiyi tanıyamıyorum” diyen ünlü isim bu hızla fazla kilolarından da kurtulmak istedi. Diyet ve spor yapmak yerine zayıflama ilaçlarına sarılan Jennifer Fessler, ilacın yan etkisi nedeniyle hastanelik olduğunu itiraf etti.

Haberin Devamı

İlacın yan etkileri yüzünden bağırsakları düğümlenen ve acil şekilde hastaneye kaldırılan oyuncu güçlükle tedavi oldu. Normalde bu ilaçları kullanırken bol su içmesi ve sebze yemesi gereken Jennifer Fessler, ne yerse kilo kaybettiğini fark edince sağlıksız beslenmeyi de durduramadı.

Normalde hastalık hastası olduğunu ve en ufak bir sağlık sorunu yaşadığında çok korktuğunu söyleyen ünlü isim zayıflama ilacı yüzünden yaşadığı sağlık sorunlarını ise hiç umursamadığını itiraf etti

En sonunda hastanelik olunca bile “Hiç umurumda değil, ilaçları kullanmaya devam edeceğim” diyen Jennifer Fessler “Hayatımda ilk kez pizza, dondurma gibi şeyler yiyerek kilo verdim. Bunları yemekten vazgeçmeyeceğim ve ilaçları kullanıp zayıflamaya devam edeceğim” dedi. Sunucunun bu ilaçların kas kaybına da yol açtığını söylemesi üzerine ünlü oyuncu şoke eden bir cevap verdi.

Gösteri dünyasının ünlü isimleri son zamanlarda sağlıklı beslenmek ve spor yapmak yerine zayıflama ilaçları kullanarak kısa yoldan kilo vermeye çalışıyor... Jennifer Fessler da abur cubur kaçamaklarını sosyal medya hesabından böyle paylaşmıştı: Ancak uzmanlar bu ilaçların sağlığa zararlı olabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor

Haberin Devamı

55 yaşındaki ünlü isim 1 yıldır kullandığı ilaçlar yüzünden kas kaybettiğini ve bunu kontrol ettirmek için "her ay" doktora gitmeye başladığını açıkladı. Fessler, "Yine de fiziksel olarak kıyafetlerin içinde kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi. "Kıyafet giymediğimde 90 yaşında gibi görünüyorum çünkü zayıflarken kaslarımı da kaybettim ve derilerim sarktı” diyerek yakın zamanda kişisel bir antrenör tutmaya mecbur kaldığını itiraf etti…