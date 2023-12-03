Ünlü yıldızı fotoğraf paylaştığına pişman ettiler! ‘Biri artık ona bol mayonezli bir hamburger versin’

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56 yaşındaki Kidman hem kariyerinde hem de evliliğinde gayet mutlu mesut günler geçirse de son aylarda giderek zayıflaması hatta deyim yerindeyse “erimesi” yüzünden herkesi endişelendirmeye başladı.

GİDEREK ERİYOR: BİR DERİ BİR KEMİĞE DÖNDÜ

Eşi Keith Urban da Avustralyalı çok ünlü bir Country müzisyeni olan Nicole Kidman geçtiğimiz gün Avustralya müziğini tanıtmak ve müzik çalışanları için acilen ihtiyaç duyulan fonların toplanmasına yardımcı olmak amacıyla Instagram’dan bir dizi fotoğraf paylaştı.

Nicole Kidman arasında eşi Keith Urban'ın da olduğu Avustralyalı müzisyenleri desteklemek için giydiği tişörtlerle bir dizi Instagram paylaşımı yaptı

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Ancak deyim yerindeyse bu paylaşımları yaptığına pişman oldu. Kocası Keith Urban'a ithafen üzerinde 'Urban Girl' yazan bir tişört giyen Kidman, Avustralyalı müzisyenleri desteklemek için iki ayrı tişört daha giyip bu fotoğrafları Instagram hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞDI

Uzun tişörtlerin altına bir şey giymeyen yıldız oyuncunun fotoğraflara yansıyan aşırı zayıflığı bir kez daha tartışma konusu oldu. Zaten yıllardır uzun boyu ve zayıf fiziğiyle hep gündemde olan Nicole Kidman son aylarda sağlıksız göründüğü düşünülecek kadar çok kilo vermişti.

Kidman’ın paylaştığı fotoğrafların altına adeta hücum eden hayranları onun bu halinden duydukları endişeyi dile getirdiler. Onun sağlığını kaybetmesinden korkan takipçileri ünlü oyuncuya iyi dileklerini yolladılar.

"BİRAZ HAMBURGER YESİN"

Fotoğraflara yorum yazanlar sadece hayranlardan ibaret kalmadı. İnternet trolleri Nicole Kidman’ın bu zayıf haliyle dalga geçen yorumlar yazmaktan kaçınmadılar. Bir kullanıcı “Birisi şu kadına bir hamburger ısmarlasın” yazarken bir diğeri de “Hamburgerin yanına bolca mayonez de söyleyin, yoksa zayıflıktan kırılacak” yazdı.

Son aylarda giderek zayıflayan Nicole Kidman başta eşi olmak üzere tüm sevenlerini endişelendiriyor

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Gösteri dünyasının en şık ve güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Nicole Kidman yıllar boyu genç kalmak adına yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme geliyordu. Yüz hatlarını fazla keskinleştirdiği ve gerdiği, bu yüzden de mimiklerini kullanmakta zorlandığı söylenen Kidman bu yüzden epey sert eleştirilere de uğruyordu.

"BÖYLE GİDERSE SAĞLIĞI BOZULACAK"

Son aylarda ise Kidman’ın giderek zayıflaması ve bunun artık gözden kaçmayacak kadar belirgin hale gelmesi dile düştü. Son aylarda 10 kilodan fazla zayıflayan Nicole Kidman 1.80’lik boyuna bu zayıflık da eklenince deyim yerindeyse hayalete dönmüş durumda.

Kidman'ın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir kırmızı halı davetinde giydiği bu karnı pencereli siyah elbisesi zayıflık tartışmalarını yeniden alevlendirmişti

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Beslenme uzmanları 45 kiloya kadar düşen Kidman için aslında boyuna göre ideal kilosunun 60-65 civarında olduğunu söylüyor. Ve bu kadar zayıf kalırsa ya da zayıflamaya devam ederse sağlığının geri dönüşsüz şekilde bozulacağı konusunda uyarı yapıyorlar.

ZAMANININ GEÇTİĞİNDEN Mİ KORKUYOR?

Kimi kaynaklar, son zamanlarda filmleri gişede beklenen başarıyı yakalayamayan yıldız oyuncunun Jennifer Lawrence ve Margot Robbie gibi genç yıldızlarla rekabet etmek için yanlış yönlendirilmiş bir misyonla kilo vermenin peşinde olduğunu iddia etti.

Ünlü oyuncunun zayıflık takıntısı yıllardır çeşitli söylentilere yol açıyor... Nicole Kidman ve Keith Uban’ın büyük kızları Sunday Rose 2008’de dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncunun hamileliği boyunca çok az kilo alması dikkatlerden kaçmadı. Onun 9 ay boyunca zayıf kalabilmek için bebeğine zarar vermek uğruna katı bir beslenme rejimi uyguladığı haberi dillere düştü… 2011 yılında ikinci kızı Faith Margaret'ı dünyaya getiren Kidman’ı hamile olarak kimse görmemişti. Bu sefer de onun yeniden hamile kalıp kilo almamak uğruna bebeğini taşıyıcı anneye doğurttuğu söylentisi yayılmıştı.

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"Nicole zamanının geçtiğinden korkuyor. Bunun için de daha fazla kilo vermenin kendisini daha iyi göstereceğine inanıyor" yorumunu yapan yakın çevresi Kidman’ın bu sağlıksız halinin en çok da kocası Ketih Urban’ı endişelendirdiğini söylüyorlar.





EŞİ DE ÇOK ÜZÜLÜYOR AMA...

Nicole Kidman’ın bu zayıflama ve sağılığını kaybetme durumunu hiç umursamadığını söyleyen yakınları endişeli eşi için "Keith çılgına dönmüş durumda. Karısının giderek eridiğini görüyor ve kendine daha iyi bakması gerektiği konusunda uyarıyor ancak ona söz geçiremiyor” diyorlar.