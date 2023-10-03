Fazla kilolarından utanmayı öğrenmişti… O kilolarla zirveye çıktı: Ünlü model podyumun yıldızı oldu

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Gösteri dünyasının en ünlü isimleri, Hollywood’un en gözde yıldızları ve elbette moda dünyasının süper modelleri bir süredir Avrupa’yı mesken tutmuş durumda. Önce Milano’da sonra da Paris’te düzenlenen moda haftalarında dünyanın en büyük modaevlerinin 2023 / 2024 sonbahar kış defileleri düzenleniyor.

“BÜYÜK BEDEN” MODELDEN “SÜPER MODELE” UZANAN ÇETİN YOLU YÜRÜDÜ

Podyumların hem yeni süper starları hem de uzun yıllar boyunca en ünlü yüzleri olmuş olan tecrübeli modelleri bu defilelerde sahne alıyor ve adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Ashley Graham. Dolce & Gabbana'dan Boss’a dev markaların yeni koleksiyonları için podyuma çıkan yıldız isim Paris’te de tüm defilelerin ve ardından verilen partilerin aranan yüzü oldu. Bir zamanlar kıvrımlı hatlarıyla sadece iç çamaşırı ya da büyük beden defilelerine çıkan Ashley Graham yıllarca mücadele verip kendini en büyük modaevlerinin aradığı yıldız bir model haline getirdi

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DEV MODACILAR ONUN PEŞİNDE

Ashley Graham, bütün kadın oyuncuların, şarkıcıların ve elbette modellerin bir deri bir kemik denecek kadar zayıf olması gerektiği baskısıyla şekillenen gösteri dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Graham, kendini “kıvrımlı” bir model olarak moda dünyasına kabul ettirdi. Bununla da kalmayıp Sports Illustrated gibi sadece ince modellerle çalışan ünlü dergiye kapak kızı olmayı da başardı.

Daha 12 yaşındayken sektörden duyduğu ilk söz "Bu kiloları veririsen yıldız olabilirsin" olmuştu: Oysa o günlerdeki fotoğraflarını paylaşan Ashley Graham'ın sonra derece sağlıklı kiloda bir kız çocuğu olduğu açıkça görülüyor

BÜYÜK BEDEN OLMAK SUÇ MU?

Bunu yaparken de 2000’li yılların başlarında ortaya çıkan “beden olumlama” akımının en önde gelen sözcülerinden biri oldu. Ashley Graham’ın alışılmış kalıplara uymayan beden ölçüleri ve fazla kiloları başlarda ona sadece büyük beden defilelerde yer sağlarken deyim yerindeyse tırnaklarıyla kazıya kazıya yükselen ünlü model en sonunda en önemli defilelerde podyumda yürüyen bir model haline geldi.

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“90-60-90 MI? O DA NE?”

1.75 boyundaki Graham modellik kariyerine başladığında 90 kilo civarındaydı. Şimdi üç çocuğu olmasına rağmen bu kilonun çok altında ancak yine de güzellik endüstrisinin kabul ettiği 90-60-90 kalıplarına, sıfır benden model tanımına hiç uymayan bir fiziği var. Ve büyük beden model olarak adlandırılmaktan kurtulup sadece defilelerde diğer meslektaşlarıyla podyumu paylaşan bir model olarak anılmaya başladı.

Ashley Graham sadece defilelerin değil kırmızı halının da aranan yüzlerinden biri haline geldi

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ KULLANDI, SAMİMİYETTEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

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Bu da aslında yıllar süren büyük bir mücadelenin ürünü. Araya bir parantez açıp Ashley Graham’ın bunu başarırken sosyal medyadaki görünürlüğünden, yaptığı paylaşımlardan ve samimi açıklamalarından destek aldığının da altını çizmekte fayda var. "Sürekli vücudum hakkında konuşmak zorunda kalmaktan nefret ediyorum" diyor yine de Graham.

O ZİRVEYE ÇIKTI AMA AYRIMCILIK BİTMEDİ

Şimdi kariyerinde zirveye tırmanmış olsa da moda ve genel anlamda gösteri dünyasındaki ayrımcılığın devam etmesinden yakınıyor. Ve bu sektördeki erkeklerin hiçbir zaman kilolarıyla, bedensel görünümlerinin değişmesiyle gündeme gelmediğini altını çiziyor. Ashley Graham'ın tek isteği sürekli olarak "Büyük beden model", "büyük beden kadın" tanımlamasıyla anılmak değil sadece bir kadın olarak ya da mesleğiyle gündeme gelecekse de sadece “model” olarak bahsedilmek.

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DAHA KÜÇÜCÜKKEN BEDENİNDEN UTANMASINI SÖYLEDİLER

Graham yakın zaman önce verdiği bir röportajına moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahsetmişti. Ünlü model "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme "Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir demişti.” diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etti.

Ocak 2020'de ilk oğlunu kucağına alan Graham'ın 2022'nin hemen başında da ikiz erkek çocukları oldu

“DAHA ÇOCUKSUN AMA YİNE DE ZAYIF GÖRÜN!”

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Bedeninden utanması gerektiği daha çocuk yaşındayken ona empoze edilen Graham ileriki yıllarda ünlü bir model oldu ve daha önce onun bedenindeki hiçbir modelin çıkamadığı dergi kapaklarında yer aldı. “O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kâbusu çok iyi anlıyorum” diyen Graham beden olumlama akımının öncülerinden olduğu için çok mutlu: "Kadınlar için yolu ben açtım ve hala da açmaya devam ediyorum”. Ashley Graham video sanatçısı Justin Ervin'le 2010'da evlendi: Daha önceki ilişkilerinde sorunlar yaşayan Graham kendisini olduğu gibi kabul eden eşiyle çok mutlu olduğunu söylüyor

“BİR GÜN İNSANLAR BAŞKALARININ BEDENLERİ HAKKINDA KONUŞMAYI BIRAKACAK”

Ünlü model beden olumlama konusunda geleceğe dair taşıdığı umudu da şöyle anlatıyor: “Bizden bir beden büyük giyen birinin bile vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün… İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz”. Ashley Graham kendine çizdiği ve her şeye rağmen devam ettiği kariyer yoluyla bu bahsettiği geleceğe ulaşmak yolunda adını şimdiden tarihe yazdırdı denebilir…