Yoğun bakıma kaldırılan ünlü şarkıcı vasiyeti için talimat vermiş: Ölürsem bunu asla yapmayın!

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MADONNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ: DÜNYA TURUNA HAZIRLANMAK İÇİN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDI

64 yaşındaki yıldız şarkıcı evinde bilinci kapalı şekilde bulunmuş, yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle septik şoka girmekten kurtarılmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. İki hafta boyunca hastanede tedavi gören Madonna daha sonra taburcu edildi ve evinde dinlenmeye çekildi.

Ünlü şarkıcı onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında büyük bir dünya turuna çıkmaya ve yeniden stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu. Bu turne için gece gündüz çalışan ve kendini fazlasıyla yoran Madonna’nın çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve neredeyse ölmek üzereyken son anda kurtarılarak yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılıp hayranlarını korkutan Madonna New york'ta böyle görüntülendi: Bir arkadaşıyla gezintiye çıkan yıldız şarkıcının neşesi ve sağlığı yerinde gözüküyordu

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HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sanatçının durumu duyulduktan sonra ailesi onun yaşını hiç umursamadan çok çalıştığını, sağlığını hiç önemsemediğini ve kariyeri uğruna ölebilecek kadar işine bağlı olduğunu söylemişti. Hastaneden çıkıp evinde dinlenmeye başladıktan sonra geçtiğimiz gün New York’ta görüntülenen yıldız ismin zorlanmadan yürüdüğü ve neşesinin yerinde olduğu görüldü. Sanatçının New York sokaklarında bir arkadaşıyla gezerken çekilen görüntüleri TikTok’ta yayınlandı. Şarkıcı hastaneden çıktıktan sonra sessizliğini bozdu ve hem sağlık durumuyla hem de dünya turuyla ilgili açıklama yaparak hayranlarına teşekkür etti

ÖLÜMDEN DÖNDÜKTEN SONRA İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Madonna sağlıklı bir şekilde görüntü verdikten sonra sosyal medya hesaplarından da bir açıklama yayınlayarak hastalığından beri ilk kez konuştu:

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“Bana yolladığınız pozitif enerji ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Sevginizi kalbimde hissettim. İyileşiyorum ve hayatımda sahip olduğum nimetler için müteşekkirim. Hastanede gözümü açar açmaz ilk düşündüğüm şey çocuklarım oldu. Düşündüğüm ikinci şey ise turnem için bilet alan hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmamaktı. Benimle birlikte aylardır bu turne için çalışan insanları da asla hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum."

Şimdilik sağlığıma odaklanmak ve yeniden güç toplamak zorundayım. Size söz veriyorum elimden gelen en kısa zamanda sizinle yeniden birlikte olacağım. Şimdilik turnemin Kuzey Amerika ayağını planlamak için çalışıyorum, Avrupa ayağına da ekimde başlamak istiyorum. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M.” ÖLÜMÜNDEN SONRA YAPILACAKLAR İÇİN TALİMAT VERMİŞ

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Bu açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpen Madonna’nın ölümünün ardından yapılmasını istediği şeylerle ilgili de bir talimat listesi oluşturduğu öğrenildi. The Sun gaztesinde yer alan habere göre bir nevi vasiyet hazırlayan Madonna, kendi ölümünün ardından asla ve asla yapılmamasını istediği şeyi de açıkladı. Sadece 2 hafta önce ölüme hiç olmadığı kadar yaklaşan yıldızın kendi ölümünden sonra adını yaşatacak eserleriyle ilgili isteği oldukça dikkat çekici.

"BUNU SAKIN YAPMAYIN"

Gazeteye konuşan kaynaklara göre yıldız şarkıcı kariyerinin başından beri müziği ve kültür dünyasına katkısı konusunda hep kendi kararlarını almış bir isim. Ve bunun ölümünden sonra da devam etmesi konusunda ısrarcı. Bu yüzden de avukatlarıyla görüşerek daha önce ünlü grup ABBA ve Whitney Houston için yapılan “hologram” konserlerden birini asla istemiyor ve bunun kendi mirasını kirletecek bir şey olacağını düşünüyor. Madonna bu yüzden hayattayken buna önlem alıp avukatlarını devreye sokmuş ve onu hayatta gibi gösterecek bu tür konserlerin asla düzenlenmemesi için gerekli adımları atmış.

Whitney Houston hayatını kaybettikten sonra 2020'de bir hologram konser düzenlenmiş ancak bu konser hiç beğenilmemiş, deyim yerindeyse yerden yere vurulmuştu

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Gazetenin bir diğer iddiasına göre de Madonna ölümünün ardından sahip olduğu büyük servetin yani mirasının aile içinde bir karmaşa ve hatta kavga yaratmaması için de şimdiden hamlesini yapmış. 850 milyon dolarlık bir serveti olan Madonna, kendisi öldükten sonra yaşanabilecek bu tür bir durumun önüne geçmek için şarkılarının haklarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırmaya karar vermiş. Madonna'nın servetinin 850 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor

MİRASI İÇİN DE HAREKETE GEÇTİ İDDİASI

MADONNA’nın 26 yaşında Lourdes ve 22 yaşında Rocco adında 2 biyolojik çocuğu, 17 yaşında David, 16 yaşında Mercy James ve 10 yaşında Estere ve Stelle olmak üzere 4 de evlatlık çocuğu bulunuyor. Annesini uzun yıllar önce kaybeden Madonna’nın babası Silvio ‘Tony’ Ciccone’yle çok yakın bir ilişkisi var. Yıldız şarkıcının Paula, Melanie ve Jennifer adında üç kız kardeşi, Anthony, Martin, Christopher ve Mario adında da dört erkek kardeşi var. Anthony Ciccone, geçen şubat ayında, 66 yaşındayken gırtlak kanserinden hayatını kaybetmişti.