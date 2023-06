Yoğun bakıma kaldırılan Madonna’nın ailesinden ilk açıklama: Onu kaybedeceğimizden emindik, ölene kadar durmayacak!

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu. Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendireceği dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkuttu.

Ailesi Madonna'yı kaybedeceklerinden çok emin olduklarını, yıldız şarkıcının ölüme çok yaklaştığını açıkladı... Fotoğrafta Madonna babası Silvio ve kız kardeşleri birlikte

Madonna’nın 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde başlayacak olan özel dünya turunun 30 Ocak 2024’te sona ereceği açıklanmıştı. Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna’nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı. Sanatçının menajeri Guy Oseary dünya turunun ertelendiğini açıkladı. Dünya turnesine hazırlanan Madonna'nın son aylarda dur durak bilmeden prova yaptığı ve kendini çok fazla yorduğu söyleniyordu

Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu. Guy Oseary, enfeksiyonun sebebini belirtmezken Madonna’nın merakla beklenen dünya turu da dahil olmak üzere işle ilgili planlanan her şeyin belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.

Madonna'nın ikisi biyolojik dördü ise evlatlık altı çocuğu var: Sanatçının en büyük çocuğu Lourdes'in hastanede annesinin yanıbaşında olduğu açıklandı

Ölümden dönen ve hayranlarını korkutan ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu ve günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını söyledi. Şarkıcının sağlık durumunun da bu kadar büyük bir ciddiyet arz ettiği için dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi.

Mükemmeliyetçi kişiliğiyle tanınan 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söylüyor

64 yaşındaki Madonna’nın aylardır bu turne için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini çok yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı düşünülüyor. “Kendini hâlâ genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil” diyen aile “Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz.” açıklamasını yaptı.

Madonna en son 20 Haziran'da dünya turunun provaları sırasında çekilmiş bir dizi fotoğrafı "Fırtına öncesi sessizlik" açıklamasıyla paylaşmıştı

Madonna, 92 yaşındaki babası Silvio Ciccone ve kardeşlerine yakınlığıyla biliniyor. Yıldız şarkıcının Paula, Melanie ve Jennifer adında üç kız kardeşi, Anthony, Martin, Christopher ve Mario adında da dört erkek kardeşi var. Anthony Ciccone, geçen şubat ayında, 66 yaşındayken gırtlak kanserinden hayatını kaybetmişti.

Yıldız sanatçının 26 yaşında Lourdes, 22 yaşında Rocco, 17 yaşında David ve Mercy ve 10 yaşındaki ikizleri Stella ve Estere olmak üzere 6 çocuğu var. Ünlü sanatçı, Carlos Leon’dan olan kızı Lourdes ve Guy Ritchie’yle evliliğinden doğan oğlu Rocco dışındaki çocuklarını evlat edinmişti. Madonna’nın en büyük çocuğu olan kızı Lourdes tüm bu zorlu süreç boyunca hastanede annesinin yanında olduğu öğrenildi.

Madonna'nın 15 Temmuz'da başlayıp 30 Ocak 2024’te bitmesi planlanan dünya turu da dahil olmak üzere tüm çalışmaları belirsiz bir tarihe kadar ertelendi

Madonna’nın yakın çevresi sanatçının son aylarda kendini çok yorduğunu ve yaşına uygun, sağlıklı bir yaşam sürmediğini söylüyor. dünya turu hazırlıkları için haftada 6 gün prova yaptığı açıklanan şarkıcı mükemmeliyetçi kişiliği yüzünden birlikte çalıştığı ekipleri de deyim yerindeyse “perişan” ettiği söylenen bir sanatçı.