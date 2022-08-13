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Madonna’dan ilginç açıklama… “16 yaşındaki oğlum elbiselerimi benden daha iyi taşıyor”

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#Madonna#David Banda#Elbise
Madonna’dan ilginç açıklama… “16 yaşındaki oğlum elbiselerimi benden daha iyi taşıyor”
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 12:46

Müzik piyasasına girdiği günden beri dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran ABD’li şarkıcı Madonna, ünlü talk şov programı sunucusu Jimmy Fallon’a ilginç açıklamalarda bulundu. Madonn’nın 16 yaşındaki oğluyla ilgili sözleri ise şaşkınlık yarattı.

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Bu ünlü ailede birden fazla moda uzmanı olduğu açık…

Ünlü aileden kastımız ise Madonna ve onun en az kendisi kadar ünlenmiş çocukları.

Müzik ve stil ikonu Madonna, “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”a katıldı ve 16 yaşındaki oğlu David Banda'nın kendisini moda konusunda çoktan aştığını anlattı.

Çarşamba gecesi katıldığı programda Fallon'a, oğlu için “Herhangi bir kıyafeti giyebilir ve süper havalı görünebilir” dedi.

Madonna’dan ilginç açıklama… “16 yaşındaki oğlum elbiselerimi benden daha iyi taşıyor”
Madonna konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu gerçekten sinir bozucu. Benim kıyafetlerimi giyiyor ve onların içinde daha iyi görünüyor. Hatta isterse, bir elbise giyip kasap gibi bile görünebilir.”

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Madonna’nın bu sözlerini şaka sananlar ise yanılıyor.

Anne-oğul, mayıs ayında, Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenen WBA Dünya Hafif Sıklet Boks Şampiyonası'nda aynı marka elbiseleriyle adeta ikiz gibi görünüyordu.

Banda, yaptığı giyim tercihleriyle ‘akışkan’ bir cinsiyet rolüne bürünürken, Adidas'ın Gucci ile yaptığı iş birliğinden doğan, parlak kırmızı üç şeritli bir elbiseyle annesinin elinden spot ışıklarını çaldı.

Madonna’dan ilginç açıklama… “16 yaşındaki oğlum elbiselerimi benden daha iyi taşıyor”
Genç adam, görünümünü, göz alıcı görünüme sahip bir çift sarı güneş gözlüğü, katmanlı gümüş takılar ve siyah spor ayakkabılarla eşleştirdi.

Ancak David, annesinden moda anlayışından daha fazlasını miras aldı. Madonna, Fallon'a 2006'da evlat edindiği oğlunun kendi müziği üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

63 yaşındaki sanatçı, oğlunun bir yıldız olmak için gereken 'her şeye' sahip olduğunu söyleyerek Fallon’a “Sonunda bu programda konuklarınızdan biri olacak” dedi.

“O ANDA KARİYERİMİN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM”

Madonna, yine aynı röportajda, 1984'teki ilk MTV Video Müzik Ödülleri'nde 'Like a Virgin' performansı sırasında kazara açılan sahne kostümü yüzünden vücudunun bir bölümü çıplak kalınca kariyerinin bittiğine inandığını anlattı.

Madonna’dan ilginç açıklama… “16 yaşındaki oğlum elbiselerimi benden daha iyi taşıyor”
Hâlâ hatırlanan o anlarda, ayağındaki yüksek topuklu ayakkabı bir anda çıkınca onu almak için eğilen Madonna’nın elbisesi, seyircilere sırtı dönükken açılmıştı.

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Temsilcileri olaydan sonra kariyerinin çökeceğini düşünse de süperstar, tüm zamanların en çok satan kadın sanatçılarından biri olmaya devam etti.

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