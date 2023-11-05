Yıllardır hastalığıyla cesurca savaşıyordu... Kalbini yeniden aşka açtı: Ben bunu hak ettim!

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Hollywood’un parlak bir geleceği olacağı vaat edilen genç yıldızlarından biriydi. Art arda rol aldığı filmlerde kendini göstermiş, sinema dünyasının yükselen isimlerinden biri olmuştu. Ancak sağlığı bozulmaya başlayınca hayatı tepetaklak oldu.

Selma Blair yıllardır MS hastalığıyla mücadelesinde gösterdiği azimle büyük takdir topluyor

51 yaşındaki yetenekli oyuncu Selma Blair, 2009’da oyunculuğa ara verdiğini, sağlık sorunları sebebiyle bir süre kameralardan uzak kalacağını açıkladığında herkes şaşkına dönmüştü. Sektörün yükselen genç yıldızı dışarıdan bakıldığında sağlıklı görünüyordu. Üstelik Selam Blair’in oyunculuk yapmaya ara verdiği dönem aslında isminin parladığı yıllara denk gelmişti. Selma Blair hastalıkla 5 yıllık zorlu mücadelesinin ardından artık kalbini yeniden aşka açmaya hazır olduğunu söylüyor

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SON 5 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDERKEN HAYRANLARINI KENDİNDEN MAHRUM BIRAKMADI

Aldığı MS teşhisini sosyal medya aracılığıyla duyuran yıldız oyuncu bütün mücadelesini ve zorlu süreci de aynı şekilde paylaşmaya hem yaşadıklarını belgelemeye hem de kendisi gibi aynı hastalıktan muzdarip olanlara umut vermeye çalışıyor. Hastalığı yüzünden 2018’den beri oldukça zor ve ağır tedaviler gören Selma Blair bastonundan destek almayan ayakta bile duramıyor aslında.

Selma Blair genlik günlerinde geçen hafta hayatını kaybeden Friends'in yıldız oyuncusu Matthew Perry'yle aşk yaşamıştı... Blair Perry'nin ölümünün ardından ilk paylaşım yapan ünlülerden oldu... Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Blair Perry'ye "En eski erkek arkadaşım. Hepimiz Matthew Perry'yi seviyorduk, özellikle de ben sevdim. Her gün. Onu koşulsuz sevdim. Ve o da beni. Ve kalbim çok kırık. Tatlı rüyalar Matty. Tatlı rüyalar." diye seslenmişti

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Ancak yine de neşesini korumaya, elinden geldiğince mesleğiyle ilgili etkinliklere katılmaya ve hastalığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Selam Blair yıllardır verdiği bu cesur mücadeleyle sayısız derginin kapağında da yer alıyor. Elinde bastonu ve yüzünde gülümsemesiyle… Yıllardır baston yardımıyla yürüyebilen Blair'e sokağa çıktığında da düşmemesi için servis köpeği eşlik ediyor

ARTIK KALBİNİ YENİDEN AŞKA AÇMAK İSTİYOR

Glamour dergisinin kapağında yer alan ve özel bir röportaj veren Blair, bir yandan MS hastalığıyla savaşırken son beş yılda aşk hayatına da ara vermişti. Ünlü oyuncu röportajında bunca yıllık aradan sonra yeniden flört etme konusunda artık iyimser hissettiğini açıkladı.

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Hastalığına rağmen gösterdiği azim ve her zaman hayatla ve kendi durumuyla barışık olmasıyla tanınan Blair "Aşık olmanın ruhunuza yaptığı şey hafife alınacak bir şey değil. Her şeyi renklendiriyor. Kendime karşı dürüst olursam hâlâ o kişinin bir gün hayatıma gireceğine inanıyorum." diyor. Blair ve 12 yaşındaki oğlu Arthur

HOŞLANDIĞI BİRİ VAR AMA…

Selma Blair artık aşkı ha ettiğini ve “kendisinin en iyi haliyle” ortaya çıkmaya hazır olduğunu belirtirken “İlk kez umudum var. Ve bunu daha önce hayatımda hiç söyleyememiştim." itirafını yapıyor. Selam Blair aslında yakın zamanda bir arkadaşının doğum günü yemeğinde ilgisini çeken bir adamla tanıştığını ancak onunla numara alışverişi yapma fırsatı olmadığını da hafif mahcup bir ifadeyle ilk kez bu röportajda açıkladı.

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Birçok Hollywood yıldızı gündelik hayattaki hallerini kimseler görmesin diye saklanarak yaşarken Selma Blair tam tersine baston kullanarak zorlukla yürümesine rağmen hep hayata karıştı, gazetecilerden kaçmadı, sağlığı el verdikçe davetlere ve kırmızı halı törenlerine katıldı. Hatta Selma Blair ABD’nin sevilen yarışma programı Dancing With The Stars’a (Yıldızlarla Dans) katıldı ve partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi bir performans sergiledi. Program ABD televizyonlarında yayınlandığında ekran başındaki herkes Selma Blair’in azmi ve cesaretine hayran kalarak gözyaşı döktü.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN İNSANLARIN ONDAN ÇEKİNECEĞİNDEN KORKUYOR

Ancak yetenekli oyuncu engelinin bazı insanları korkutup kaçırabileceğinden çekiniyor. “Engelli kelimesinin... insanların kafasını karıştırdığını düşünüyorum” diyen Blair yine de şaka yapmaktan vazgeçmiyor ve ekliyor “Sanki hastalığım yüzünden artık kadın değilmişim diye düşünebiliyorlar”.

Blair ayrıca MS ile mücadelesinin ortasında romantizm algısını çarpıtan "kötü bir ilişki" yaşadığını da itiraf etti: "Duygusal olarak ne kadar istismarcı ve kontrolcü olduğunun farkında değildim, benimle gerçekten savunmasız bir zamanımda tanışmanın avantajını kullandı" dedi. "Hak ettiğimin bu olduğuna ikna olmuştum. Zor bir durumdayken fırsatçı insanlarla tanışabilirsiniz. Bu gerçekten tehlikeli.

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UFUKTA YENİDEN OYUNCULUK DA VAR

Selma Blair’in 2010'dan 2012'ye kadar birlikte olduğu eski sevgilisi Jason Bleick'ten 12 yaşında Arthur adında bir oğlu var. Geçen yıldan beri sağlığının "çok daha iyiye" gittiğini açıklayan Blair'in geri dönmeye hazır olduğu tek şey flört sahnesi değil. Başarılı oyuncu kariyerini uzun yıllar geri plana attıktan sonra oyunculuğa geri dönmek için de çok büyük bir kararlılığa sahip olduğunu söylüyor. Blair hastalığının ilk ve en zorlu yıllarında canına kıymayı denediğini bile söylemişti

CANINA KIYMAYA BİLE ÇALIŞMIŞTI

Şimdilerde her yan yanında olan ve ona ayakta durması ve bir kazayla karşılaşmaması için yardımcı olan servis köpeğiyle Los Angeles sokaklarını turlayan Blair birkaç ay önce de dünyanın en büyük moda dergisi Vogue için bastonuyla poz verdi ve derginin kapak kızı oldu. Selma Blair’in pozları çok beğenilirken sosyal medyada da yıldız oyuncuya övgü yağmuru başladı. Hastalığıyla mücadelesi ve cesareti nedeniyle “O artık bir süper kahraman” yakıştırması yapılan Blair, dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda da bulundu: “Yetişkin bir insan olmama rağmen doğru kararlar veremedim. Çektiğim acı ve yaşadığım kaygılar yüzünden çok hatalar yaptım. Bunların en büyüğü ise intihar etmeye çalışmamdı. Kendimi öldürmeyi denedim. Hem de birden fazla kere.”