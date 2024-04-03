Yıllarca herkesi güldürdü, artık kendi yüzü hiç gülmüyor… Çocukluk aşkıyla 57 yıl aynı yastığa baş koymuştu: O gidince hayatım da onunla birlikte bitti

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2019’da Kraliçe Elizabeth’in kendi elleriyle Sir ilan ettiği efsanevi aktör, komedyen, yazar ve gezgin Michael Palin çok sevilen, hem televizyondaki komedi şovları hem de filmleriyle hâlâ milyonları ekran başına çeken Monty Python komedi topluluğunun üyesiydi.
EFSANE OYUNCU 57 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI
Oyunculuk kariyerini herkesi güldürerek geçiren Palin, 57 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Helen Palin’i geçen yıl 2 Mayıs’ta kaybetmişti.
80 yaşındaki Michael Palin, sevgili eşi Helen’ı kaybettikten sonra yaşadığı kalp kırıklığı hakkında bir açıklama yayınladı.
Çift 57. evlilik yıldönümlerini henüz kutlamıştı ve Helen öldüğünde Michael'ın 80. doğum gününe sadece üç gün kalmıştı.
ÇOCUKLUK AŞKI BİR ÖMÜR SÜRDÜ
Helen Michael'ın sadece karısı değil, aynı zamanda çocukluk aşkı ve kendi deyimiyle "hayatının temeliydi". Şimdi, neredeyse bir yıl sonra, Monty Python yıldızı ve kendi seyahat programını sunan usta aktör hâlâ onun yokluğunu kabullenmekte zorlandığını itiraf etti…
"HÂLÂ KENDİMİ KANDIRIYORUM... SANKİ O VARMIŞ GİBİ"
Michael Palin karısı olmadan yaşadığı dünyayı "gerçek dışı" olarak tanımlıyor ve bu kaybın büyüklüğüyle boğuştuğunu ve ne yazı ki yenildiğini söylüyor.
Daily Mirror'a röportaj veren ve kendini son derece yalnız hissettiğini itiraf eden Palin "Bu hiç kolay değil. İçine girdiğiniz gerçek dışı bir dünya. Uzun süredir birlikte olduğunuz ve hayatınızdaki her önemli anın bağlantılı olduğu kişi... Ve birdenbire artık yanında yok. Ama orada olduğuna dair kendinizi kandırıyorsunuz" diyerek yaşadığı kayıpla başa çıkamadığını söyledi.
UZUN YILLAR ÇOK ACI ÇEKTİ, KOCASI ONUN ELİNİ HİÇ BIRAKMADI
Michael Palin’in üç çocuğunun annesi olan Helen Palin 2 Mayıs 2023'te öldüğünde 80 yaşındaydı. Böbrek yetmezliğinden muzdaripti ve uzun yıllardır bu durumla mücadele ediyordu.
Michael Palin sürekli başucunda beklediği, iyi olsun diye dua ettiği eşinin çocukları ve doktorlarıyla birlikte artık “pes etme” kararını vermeden önce hep çok korkunç kronik ağrılar çektiğini söylüyordu.
"O BENİM HAYATIMIN TEMELİYDİ"
Michael ve eşi Helen, her ikisi de 16 yaşındayken tanışmış ve 20'li yaşlarının başında evlenmişlerdi. Usta aktör karısını anlatırken "Helen benim hayatımın temeliydi. Onun sessiz ve akıllıca muhakemesi tüm kararlarıma yön verirdi ve mizahı ve pratik sağduyusu birlikte yaşamımızın merkezinde yer alırdı" diyor.
Helen, Terry Jones ile birlikte çalıştığı Oxford Üniversitesi'nin tiyatro kulübü Oxford Review için yaptığı prodüksiyonlarla başlayan kariyeri boyunca Michael'ın hep yanında oldu. Ve Jones'la birlikte komedyen arkadaşlarıyla tanıştıklarında da oradaydı…
KOMEDİ EKİBİ BİR EFSANEYE DÖNÜŞMÜŞTÜ
Cambridge mezunları 84 yaşındaki John Cleese, 1989'da 48 yaşında ölen Graham Chapman ve 81 yaşındaki Eric Idle'ın yanı sıra Oxford mezunu olmayan tek üye 83 yaşındaki Terry Gilliam birleşmiş, artık bir kült haline gelmiş Monty Python komedi ekibini kurmuşlardı.
Palin hâlâ görüştüğü ekip arkadaşları için "O kadar yakın değiliz ama bir araya geldiğimizde, sanki yıllar öncesinden kalma uzun bir ilişkiymiş gibi 'o şey' hakkında konuşuyoruz ve oldukça ağlamaklı oluyoruz. Python hala dünya çapında satıyor, eskisi gibi değil ama hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir başarı elde etti" diyor.