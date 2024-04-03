Yıllarca herkesi güldürdü, artık kendi yüzü hiç gülmüyor… Çocukluk aşkıyla 57 yıl aynı yastığa baş koymuştu: O gidince hayatım da onunla birlikte bitti

Haberin Devamı

2019’da Kraliçe Elizabeth’in kendi elleriyle Sir ilan ettiği efsanevi aktör, komedyen, yazar ve gezgin Michael Palin çok sevilen, hem televizyondaki komedi şovları hem de filmleriyle hâlâ milyonları ekran başına çeken Monty Python komedi topluluğunun üyesiydi.

EFSANE OYUNCU 57 YILLIK HAYAT ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI

Oyunculuk kariyerini herkesi güldürerek geçiren Palin, 57 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Helen Palin’i geçen yıl 2 Mayıs’ta kaybetmişti.

80 yaşındaki Michael Palin, sevgili eşi Helen’ı kaybettikten sonra yaşadığı kalp kırıklığı hakkında bir açıklama yayınladı.

Michael Palin İngiltere'nin en büyük kraliyet nişanını alarak Sir ilan edilmişti

Haberin Devamı

Çift 57. evlilik yıldönümlerini henüz kutlamıştı ve Helen öldüğünde Michael'ın 80. doğum gününe sadece üç gün kalmıştı.

ÇOCUKLUK AŞKI BİR ÖMÜR SÜRDÜ

Helen Michael'ın sadece karısı değil, aynı zamanda çocukluk aşkı ve kendi deyimiyle "hayatının temeliydi". Şimdi, neredeyse bir yıl sonra, Monty Python yıldızı ve kendi seyahat programını sunan usta aktör hâlâ onun yokluğunu kabullenmekte zorlandığını itiraf etti…

"HÂLÂ KENDİMİ KANDIRIYORUM... SANKİ O VARMIŞ GİBİ"

Michael Palin karısı olmadan yaşadığı dünyayı "gerçek dışı" olarak tanımlıyor ve bu kaybın büyüklüğüyle boğuştuğunu ve ne yazı ki yenildiğini söylüyor.

Daily Mirror'a röportaj veren ve kendini son derece yalnız hissettiğini itiraf eden Palin "Bu hiç kolay değil. İçine girdiğiniz gerçek dışı bir dünya. Uzun süredir birlikte olduğunuz ve hayatınızdaki her önemli anın bağlantılı olduğu kişi... Ve birdenbire artık yanında yok. Ama orada olduğuna dair kendinizi kandırıyorsunuz" diyerek yaşadığı kayıpla başa çıkamadığını söyledi.

Uzun yıllar çok ızdırap çektiği bir hastalıkla boğuşan Helen Palin bir yıl önce hayatını kaybetmişti

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bu aşkın ömrü uzun olmaz diyenler yanıldı… Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle mutluluktan havalara uçuyor Haberi görüntüle

UZUN YILLAR ÇOK ACI ÇEKTİ, KOCASI ONUN ELİNİ HİÇ BIRAKMADI

Michael Palin’in üç çocuğunun annesi olan Helen Palin 2 Mayıs 2023'te öldüğünde 80 yaşındaydı. Böbrek yetmezliğinden muzdaripti ve uzun yıllardır bu durumla mücadele ediyordu.

Michael Palin sürekli başucunda beklediği, iyi olsun diye dua ettiği eşinin çocukları ve doktorlarıyla birlikte artık “pes etme” kararını vermeden önce hep çok korkunç kronik ağrılar çektiğini söylüyordu.

16 yaşında tanışan çift ömürlerinin neredeyse tamamını ir arada geçirmişti

"O BENİM HAYATIMIN TEMELİYDİ"

Michael ve eşi Helen, her ikisi de 16 yaşındayken tanışmış ve 20'li yaşlarının başında evlenmişlerdi. Usta aktör karısını anlatırken "Helen benim hayatımın temeliydi. Onun sessiz ve akıllıca muhakemesi tüm kararlarıma yön verirdi ve mizahı ve pratik sağduyusu birlikte yaşamımızın merkezinde yer alırdı" diyor.

Haberin Devamı

Helen, Terry Jones ile birlikte çalıştığı Oxford Üniversitesi'nin tiyatro kulübü Oxford Review için yaptığı prodüksiyonlarla başlayan kariyeri boyunca Michael'ın hep yanında oldu. Ve Jones'la birlikte komedyen arkadaşlarıyla tanıştıklarında da oradaydı…

Monty Python ekibi bir arada

KOMEDİ EKİBİ BİR EFSANEYE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Cambridge mezunları 84 yaşındaki John Cleese, 1989'da 48 yaşında ölen Graham Chapman ve 81 yaşındaki Eric Idle'ın yanı sıra Oxford mezunu olmayan tek üye 83 yaşındaki Terry Gilliam birleşmiş, artık bir kült haline gelmiş Monty Python komedi ekibini kurmuşlardı.

Palin ilerleyen yaşına rağmen hâlâ gezi kitapları yazmaya ve program sunmaya devam ediyor

Haberin Devamı

Palin hâlâ görüştüğü ekip arkadaşları için "O kadar yakın değiliz ama bir araya geldiğimizde, sanki yıllar öncesinden kalma uzun bir ilişkiymiş gibi 'o şey' hakkında konuşuyoruz ve oldukça ağlamaklı oluyoruz. Python hala dünya çapında satıyor, eskisi gibi değil ama hiçbirimizin hayal edemeyeceği bir başarı elde etti" diyor.