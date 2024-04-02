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Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın

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#Jennifer Garner#William Garner#Baba Acısı
Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 08:22

Ünlü oyuncu Jennifer Garner daha geçen eylül ayında babasının doğum günü için memleketi Batı Virginia'ya gitmiş, ona çok sevdiği bir klasik arabayla baba kız yaptıkları çok özel, baş başa bir gezi hediye ederek keyifli vakit geçirmişti.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncuya hayranları “hayırlı evlat” diye seslenmiş, ailesine olan bağlılığını takdir etmişti.

Garner çok bağlı olduğu babası, 85 yaşındaki William Garner’ı kaybetti. Ünlü oyuncu babasının cumartesi günü, huzur içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın
Jennifer Garner çok bağlı olduğu babasını geçen cumartesi günü kaybettiğini açıkladı

Babasıyla çekilmiş, daha önce görülmemiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Jennifer Garner babasına seslendiği duygu dolu bir mesaj da yayınladı.

Kendisi annesi ve kardeşleriyle birlikte babalarının son nefesini verirken bile onun yanında olduklarını, ona şarkılar söyleyerek uğurladıklarını yazan Garner "Sağlıklı ve harika bir hayat yaşamış 85 yaşındaki bir adamın ölümünde trajedi olmasa da kederin kaçınılmaz olduğunu ve beklenmedik köşelerde beklediğini biliyorum" dedi.

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Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın

Garner "Bakımınız babamın ömrünü uzattı ve ona en sevdiği yerlerde, kızları ve torunlarıyla çevrili ve en önemlisi 59 yıllık eşinin, annemizin yanında olmak için zaman verdi" derken babasının hayatını nazik tavrı ve sessiz gücüyle yaşadığını yazdı.

Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın
Güzel yıldız babasına veda ederken onunla çekilmiş ve daha önce hiç paylaşmadığı fotoğraflar yayınladı

"Babam hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki! Kız kardeşlerim ve ben onun ne kadar harika biri olduğunu anlatmayı asla bitiremeyeceğiz, bu yüzden bize katlanın. Ama bugün bu anıları, onun nazik ve zeki bir adam, baba ve büyükbaba olmasının yanı sıra geride bıraktığı sevgi dolu mirasa duyduğum minnettarlıkla paylaşıyorum."

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Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın
Jennifer Garner babasıyla birlikte reklam filmlerinde bile yer almıştı

Garner duygusal paylaşımını, çocukluğundan ve babasıyla yaşadığı eğlenceli maceralardan daha önce hiç görülmemiş birkaç fotoğrafı paylaşarak tamamladı. Ünlü oyuncu paylaşımında birlikte karpuz yedikleri pikniklerden aile portrelerine kadar en mutlu anlarından kesitlere yer verdi.

Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın
Jennifer Garner'ın iki kız kardeşi var... Ünlü oyuncu anne ve babasının ocak ayındaki 59. evlilik yıldönümünü kutlamıştı... Garner da Ben Affleck'le 13 yıl evli kaldı ve üç çocuk sahibi olduktan sonra boşandı

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Garner, babası William, annesi Patricia Ann ve kız kardeşleri Melissa ve Susannah ile birlikte Batı Virginia'da büyüdü. Oyuncu kısa bir süre önce ocak ayında ebeveynlerinin evlilik yıldönümünü, ikisinin bir çiçek duvarının önünde çekilmiş sevimli bir fotoğrafıyla birlikte kutlamıştı.

Ünlü oyuncunun baba acısı: Onu anlatmadan duramam, bana biraz katlanın

"İnanılmaz tatlı ve sevgi dolu ebeveynlerimin 59. yıldönümü kutlu olsun. Annem ve babam, kız kardeşlerime ve bana hayata böylesine güvenli ve mutlu bir başlangıç yaptırdığınız için teşekkür ederim."

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#Jennifer Garner#William Garner#Baba Acısı

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