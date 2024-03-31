Ünlü çift el ele sokaklarda… Yeni aşk yuvalarını arıyorlar

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SOKAKLARDA EL ELE GEZDİLER

54 yaşındaki şarkıcı, zarif çizgili balıkçı yakasının üzerine giydiği uzun siyah paltosu ve modaya uygun solmuş kot pantolonuyla göz alıcı bir görünüm sergiledi. 51 yaşındaki Ben Affleck ise Nirvana tişörtünün üzerine önünü açık bıraktığı bir gömlek ve spor bir ceket giyerek her zamanki gibi rahat bir görüntü sergiledi.

Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir uzattığı sakallarını keserek daha genç bir görünüme kavuşan yıldız oyuncunun hâlâ sinekkaydı tıraşından vazgeçmediği görüldü, hayranları da hemen Jennifer Lopez’in kocasının bu yeni halinden memnun olduğu ve ona sakallarını tekrar uzattırmadığı yorumunu yaptı.

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YENİ AŞK YUVALARINI ARIYORLAR

Şehirde geçirdikleri gün boyunca Jennifer ve Ben, SoHo'daki kahvaltı mekânı Sadelle's'ten çıkarken de görüntülendi. Kaldırımda yürürken Ben, kendisine yaklaşan birkaç hayranıyla fotoğraf çektirmek için durdu ve hayranlarıyla bol bol da sohbet etti.

Ünlü çiftin bu uzun gezintisinin ise kendilerine yeni bir ev alma amacı taşıdığı ortaya çıktı. lopez ve Affleck çifti kendilerine eşlik eden bir emlakçıyla birlikte New York’un en güzel mahallelerinde kendilerine yeni bir ev bulmak için uğraşıp durdular.





DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ: ESKİ SEVGİLİSİYLE İLGİLİ AKIL ALMAZ İDDİALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Jennifer Lopez her ne kadar kocası Ben Affleck’in yanında gülümsemeye çalışsa da düşünceli hali ve zaman zaman dalıp gitmesi gözlerden kaçmadı. Yıldız şarkıcının bu halini birkaç gün önce iki evi birden insan kaçakçılığı, seks ticareti ve fuhuş gibi birçok suçtan basılan ve hakkında korkunç söylentiler yayılan eski sevgilisi Sean 'Diddy' Combs'a bağlayanlar oldu.

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Sean Combs hakkında ilk kez geçen yıl kendisini diğer suçların yanı sıra dövmek ve tecavüz etmekle suçlayan eski sevgilisi Cassie Ventura dava açmış, daha sonra ünlü rapçi 30 milyon dolarlık bir tazminat vererek bu davayı kapatmıştı.





ONU İLK KEZ ALDATAN KİŞİ ÜNLÜ ŞARKICI OLMUŞTU

Bu davanın ardından 17 yaşındayken uğradığı toplu tecavüze katıldığını iddia eden bir kadının da bulunduğu başka kadınlar da ünlü şarkıcı hakkında bir dizi iddiayla ortaya çıkmıştı. Jennifer Lopez 1999'dan 2001'e Diddy'le birlikte olmuş, daha sonra aldatıldığını söyleyerek ünlü şarkıcıdan ayrılmıştı.

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JLo bu ayrılığın ardından ilk kez aldatıldığını, sürekli ağladığı ve üzüldüğü bir ilişki yaşadığını itiraf etmiş ve “Onu hiç yakalayamadım ama biliyordum. Birkaç saatliğine bir kulübe gideceğini söyler ve o gece bir daha geri dönmezdi” demişti.





“10 YIL SONRA EVDE ÇOCUKLARIMLA O NERDE DİYE ÜZÜLMEK İSTEMEDİM”

O günlerde kendine "Düşünmek zorundaydım, 10 yıl sonra evde çocuklarımla birlikte sabahın üçünde birinin nerede olduğunu merak etmek istiyor muyum?" diye diye sorduğunu ve sonra da ayrılık kararını aldığını açıklayan Lopez kısa bir süre sonra Ben Affleck ile ilk fırtınalı aşkını yaşamaya başlamıştı.

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TUTKULU AŞK YILLAR SONRA KÜLLERİNDEN DOĞMUŞTU

2001’den 2004’te kadar büyük bir aşk yaşayan ve 2002’de nişanlanan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti bu ayrılıktan tam 20 yıl sonra, 2002’de evlenerek küllenmiş aşklarını yeniden hayata döndürmüştü.

Bu süreçte Jennifer Lopez Ojani Noa, Cris Judd ve Marc Anthony’yle üç evlilik yaptı; Marc Anthony’yle olan evliliğinden de ikizleri Max ve Emme’yi doğurdu. Ben Affleck de Lopez’den ayrıldıktan sonra bir başka ünlü Jennifer’la, Jennifer Garner’la evlenmiş, çiftin 13 yıllık evliliğinden üç çocuğu olmuştu.