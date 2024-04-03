Bu aşkın ömrü uzun olmaz diyenler yanıldı… Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle mutluluktan havalara uçuyor

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77 yaşındaki Cher’e bu mutlu gecesinde de bir süredir birlikte olduğu 38 yaşındaki erkek arkadaşı Alexander Edwards eşlik etti.

GENÇ SEVGİLİSİ ONU HİÇ YALNIZ VE AŞKSIZ BIRAKMIYOR

Ünlü bir müzik yapımcısı olan Edwards kırmızı halıya çıkan Cher’in elini bir an bile bırakmazken ona büyük geceden önce şans öpücüğü vermeyi de ihmal etmedi.

Birçoklarının bu ilişki yürümez, geçici hevestir biter gözüyle baktığı Cher - Alexander Edwards aşkı son hız devam ediyor

Ünlü model Amber Rose ile yaşadığı ilişkiyle tanınan ve bu ilişkiden dört yaşındaki Slash adında bir oğlu olan ünlü yapımcı 2022’nin sonbaharından beri Cher’le birlikte.

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"40 YAŞ FARKIN BİR ÖNEMİ YOK ÇÜNKÜ AŞK MATEMATİK BİLMEZ"

Yaş farkının 40 olduğu bu ilişki ortaya çıktığından beri çok konuşuluyor. Ve eleştirilere de maruz kalıyor. Ünlü çiftin ise ne bu yaş farkı ne de eleştiriler umurunda.

Ünlü çift ne bu eleştirilere ne de kötü yorumlara bakıyor ve ilişkilerini mutlu mesut yaşamaya devam ediyor

Alexander Edwards’ın kendisini tanıştıktan sonra yolladığı aşk mesajlarıyla ilişkiye ikna ettiğini itiraf eden Cher daha önce kendisinden genç bir erkekle birlikte olmamak için kendisine söz verdiğini itiraf etmişti.

Alexander Edwards’ın yaşından çok daha olgun ve harika bir adam olduğunu dilinden düşürmeyen Cher yaş farkından hiç etkilenmediğini söylemiş hatta “Aşkın matematiği olmaz” diyerek yaşadığı ilişkiyi savunmuştu.

Gecede İkon Ödülü'nun bir başka efsane Meryl Streep'in elinden alan Cher "Ben şöhret basamaklarını tırmanmaya başladığımda çoğunuz doğmamıştınız" diye şaka yaptı

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"KAĞIT ÜZERİNDE SAÇMA AMA ÇOK MUTLUYUM"

Cher, ilişkileri hakkında "Kağıt üzerinde biraz saçma" diyerek yaş farkından bahsetmiş ancak "Ama gerçek hayatta harika anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri övgüleri vermem bilirsiniz" diyerek genç sevgilisini övmüştü.

Alexander Edwards’ın eski sevgilisi ve oğlunun annesi Amer Rose da onun Cher ile birlikte olmasından çok mutlu olduğunu çünkü bunun oğlu için de istikrarlı ve sağlıklı bir ortam yarattığını söylemişti.

Yıldız şarkıcı geçmişte de kendinden yaşça küçük ünlülerle aşk yaşamıştı. Cher'in 1980'lerde Val Kilmer, Tom Cruise ve Rob Camilletti gibi isimlerle yaşadığı ilişkiler de o dönemlerde manşetlerden inmiyordu.

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Cher 2021'de People dergisine "Gerçek şu ki o zamanlar genç erkeklerle çıkmasaydım, asla kimseyle çıkamazdım" itirafında bulunmuştu. Yıldız şarkıcı "Genç erkekler yaşlı kadınlardan korkmuyordu. Ama benim yaş kategorimdeki yaşlı erkekler bizi yaşlıdan sayıp kabul etmiyordu" demişti. Cher geçmişte de kendinden yaşça küçük ünlülerle aşk yaşamıştı

"BENİ DÜNKÜ ÇOCUK SANMAYIN"

“Ben dünkü çocuk değilim, bu ilişkiden bir evlilik beklemiyorum” diyen Cher yine de insanlar bu ilişkiye ömür biçmemiş olsa da Alexander Edwards’la birlikteliğinde ikinci yıla doğru ilerliyor.

Efsane şarkıcı "Öğrendiğim şey, asla çok geç olmadığıdır" demiş, ilişkisini de "Eğer tüm istatistikleri yazsaydınız, 'Bu işin sonu geldi' derdiniz. Ama bir yıldan fazladır birlikteyiz ve sadece bir yıl olsaydı bile buna değerdi. Onunla çok iyi zaman geçirdim" diyerek anlatmıştı.

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