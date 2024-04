Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı… 19 yaşında emekli olacak parayı kazanmış… ‘Kendi çocuğumu oyuncu yapmam’

Haberin Devamı

Malcolm in the Middle dizisiyle yedi sezon boyunca ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline gelen Frankie Muniz, şimdilerde I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! Programının yarışmacılarından biri olarak ekrana geliyor.

38 yaşındaki Frankie Muniz daha çocuk yaşta şöhret olmuş, oynadığı diziyle ünlendikten sonra birçok filmde de rol alarak adeta milyonların gözü önünde büyümüştü

Programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen 38 yaşındaki Frankie Muniz şöhrete kavuştuğunda daha 15 yaşında, yetenekli ve geleceği parlak bir çocuk yıldız olmuştu.

19 YAŞINDA GELEN EMEKLİLİK...

Programdaki arkadaşlarına 19 yaşına geldiğinde çoktan 40 milyon doların üzerinde bir servete kavuştuğunu itiraf eden ve istesem emekli olurdum diyen ünlü oyuncu gerçekten de bir süre sonra oyunculuğu bıraktığı açıkladı.

Frankie Muniz, Malcolm in the Middle dizisinde sonradan Breaking Bad'le büyük çıkış yakalan Bryan Cranston'la baba oğul rolünde birlikte kamera karşısına geçmişti

Arkadaşları şaşırarak bir kez daha “Tamamen emekli olabilecek kadar çok para kazandın mı?” diye tekrar sorunca da Muniz “Evet, yüzde 100” diyerek cevap verdi.

8 yaşından beri sürekli çalıştığını söyleyen Frankie Muniz anda yaşamayı bilmediğini, bir sonraki adımına odaklanmayı başaramadığını bilmediğini itiraf etti.

8 YAŞINDAN BERİ HİÇ DURUMADAN ÇALIŞIYOR

Bir çocuk yıldız olarak ünlenmenin zorluklarını da anlatan ünlü oyuncu bir yandan sürekli sette olmak bir yandan da okuluna devam etmek zorunda kalırken çok zorlandığını söylerken "İzin günlerimi toplasam 12 yılda 30 gün ederdi sanırım” dedi.

Elde ettiği başarılara ve dudak uçuklatan servetine rağmen Muniz ani bir kararla oyunculuğu bıraktığını açıklamış kariyerine bir araba yarışçısı olarak devam etme kararı almıştı. Frankie Muniz bir yandan da 2012'den 2014'e kadar You Hang Up adlı müzik grubunda bateristlik yaptı.

Frankie Muniz oyunculuktan vazgeçip başarılı bir profesyonel yarışçı oldu

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE OYUNCULUĞU BIRAKTI

"Ödüllere aday gösterildiğim zamanlarda bile törenlere giderdim ve kendimi dışlanmış hissederdim. Hiçbir zaman bu benim işimmiş gibi hissetmedim” diyen ünlü aktör "Menajerlerimi ve yöneticilerimi arayıp "Şu anda oyunculuk yapmak istemiyorum. Yarışlara odaklanacağım" dediğini anlattı.

Oyunculuğu geride bırakıp profesyonel araba yarışçısı olan ve küçük yaştan beri düşkün olduğu bu sporda da kariyer yapan Frankie Muniz geçtiğimiz gün Malcolm in the Middle setinde yaşadığı tatsız şeylerden bahsetmiş, birkaç defa seti terk edip dizinin bölümlerinde yer almadığını da itiraf etti.

Frankie Muniz 2016'dan beri aşk yaşadığı Paige Price ile evlendi ve bir de çocukları oldu

"OĞLUMUN OYUNCU OLMASINA ASLA İZİN VERMEM"

Çocuk oyuncuların üzerinde çok baskı yaratıldığını ve istismara varan durumlara şahit olduğunu söyleyen ünlü oyuncu o dönemde kimsenin buna korkudan ses çıkaramadığını, bunu fark edince dayanamayıp çocuk yaşta kendisinin olan bitene ses çıkardığını söyledi.

2016 yılında sevgili olduğu Paige Price ile 2020’de evlenen ünlü oyuncunun oğlu da Mart 2021’de doğdu. Kendisi çocuk yaşta yıldız olmuş olsa da çocuğunun bu işe girmesine asla izin vermeyeceğini söyleyen Frankie Muniz gösteri dünyasından “genel olarak çirkin bir dünya” olarak bahsetti.

Frankie Muniz geçen yıl evlilik yıldönümünde eşine "4 yıl önce bugün, Paige ve ben Camelback Dağı'na tırmandık ve evlendik. İleride büyük bir düğün planlıyorduk sonra boşver yarın seninle evlenmek istiyorum yapalım dedik... Ve biz kaçarak evlendik. En büyük başarım onu hayatını benimle geçirmeye ikna etmekti ve onu şu an hiç olmadığı kadar çok seviyorum. Aşkım giderek daha da büyüyor. Seni seviyorum" diyerek seslenmişti

Kendisinin bir olumsuzlukla karşılaşmadığını söylese de birçok arkadaşının, sayısız çocuk oyuncunun yaşadığı acı deneyimleri gören Muniz, oğlunun aynı şeyleri yaşamasının önünde duracağını söylüyor.