Yıllarca herkesi güldürdü… Anne olabilmek için yürüdüğü zorlu yolu ise herkesten sakladı: Bebeklerimin dünyaya böyle gelmesi gerekiyordu

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Kristen Wiig deyince sadece ABD’de değil dünya çapında sevilen komedi programı SNL’deki herkesi kırıp geçiren skeçleri ve başrolünü oynadığı gişe şampiyonu birçok komedi filmi geliyor.

YILLARDIR EKRAN BAŞINDA MİLYONLARI KAHKAHAYA BOĞUYOR

Özel hayatı konusunda son derece ketum olan ve sosyal medyadan hayatını sergilemeyi sevmeyen yıldız oyuncu uzun yıllar sonra verdiği özel röportajda annelik serüvenini hayranlarıyla paylaştı.

Kristen Wiig üç yıllık flörtün ardından 2019'da aktör Avi Rothman ile nişanlanmıştı. Çiftin gizlice evlendiği ise 2021’in şubat ayında ortaya çıktı.

Mutlu evliliği ve herkesten sakındığı ailesiyle Hollywood’da benzerine az rastlanır bir hayat süren 50 yaşındaki güzel yıldız Ocak 2020'de ikizleri Shiloh ve Luna'yı kucağına alıp büyük bir mutluluk yaşadı.

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ANNE OLABİLMEK İÇİN ZORLU YOLLARI YÜRÜDÜ

Kristen Wiig, annelik hayaline kavuşmak için verdiği zorlu mücadeleyi ise son röportajında anlattı.

Kristen Wiig özel hayatı konusunda çok ketum olmasıyla tanınıyor... Neredeyse bütün meslektaşları sosyal medyadan düzenli paylaşım yaparken onun sosyal medya hesabı bile yok

Ünlü oyuncu anne olmayı çok seviyor ama ona bu hayaline kavuşmak için yürüdüğü yol oldukça zahmetli oldu.

Wiig, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda 2020'de taşıyıcı anne aracılığıyla şu anda 4 yaşında olan ikizlerini kucaklarına almadan önce tüp bebek yolunu nasıl denediklerini ve her seferinde kırılan umutlarını anlattı…

"HERKES BİRBİRİNE FISILDIYOR, SANKİ BU BÜYÜK BİR AYIPMIŞ GİBİ..."

Wiig bu tüp bebek denemelerinin nasıl eziyetli olduğunu “Çok zor bir süreçti. Bunu yaşadığınızda, bunu yaşayan başka insanlarla tanışıyorsunuz ve bu neredeyse gizli bir şey gibi. Sanki bir partide fısıldayarak konuşmak gibi” diyerek anlattı.

Kristen Wiig ve kocası Avi Rothman yıllarca çocuk sahibi olmak için uğraştılar, çaresi kalınca da taşıyıcı anne yöntemi kullanmak zorunda kaldılar

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İnsanların bu yüzden utanıp sıkılarak bir kusurmuş gibi saklamak zorunda kalıp konuşmadıklarını vurgulayan yıldız isim ailesiyle ilgili de nadiren paylaşım yapıyor ve sosyal medyada yer almamayı tercih ediyor.

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Ünlü komedyen "Bu çok özel bir şey ama belki de öyle olmak zorunda değil" diyor ve ekliyor: "Bu benim hikayemin bir parçası ve muhteşem aileme nasıl sahip olduğumun bir parçası. Bunu saklamak yerine anlatmayı tercih ediyorum"

HER ŞEYİ DENEDİ, DOKTORUNA İTİRAZ ETTİ EN SONUNDA YENİLDİ

İkizlerine taşıyıcı anne yoluyla sahip olan ünlü oyuncu bu yolu seçmek zorunda kalmadan önce üç yıl boyunca bir çocuk sahibi olabilmek için her şeyi denediklerini itiraf ediyor.

Ünlü oyuncu doktorunun önerilerine kulak tıkayıp hamile kalmak için çok uğraştığını en sonunda çok zor da olsa taşıyıcı anne yolunu seçtiğini itiraf etti

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Bunun üzerinde çok büyük bir baskı yarattığını ve taşıyıcı anneye gitme kararını büyük zorluklarla verdiğini söyleyen Kristen Wiig doktoru başka yollar önerdiğinde “'Hayır. Bu konuyu bir daha asla açma. Ben hamile kalacağım. Bunu yapacağım” diye ısrar ettiğini anlattı.

En sonunda anne olabilmek için yardım almak zorunda kalacağı gerçeğini kabullenmek zorunda kaldığını söyleyen Kristen Wiig “Sonunda yardıma ihtiyacım olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Neyse ki en harika taşıyıcı anneyi bulduk” diyor.

"ANNELİĞİN ACI-TATLI YOLCULUĞU"

Annelik yolculuğunu "acı-tatlı" olarak nitelendiren Wiig, olayların geldiği noktadan mutlu olduğunu ve kendini huzurlu hissettiğini söylüyor.

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"Genel olarak çok güzel bir şeydi ve şimdi o gizlice fısıldaşıp anne olmayı umanların değil diğerlerinin arasındayım” diyen ünlü oyuncu "Her zaman olayların olması gerektiği gibi gerçekleştiğine inandım ve demek ki bebeklerimizin bu şekilde dünyaya gelmesi gerekiyordu" sözleriyle annelik yolculuğunu özetliyor.