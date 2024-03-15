Annesiyle girdiği bahsi kaybetmemek için bir ömür uğraştı: 34 yıldır ağzına tek bir cips ya da patates kızartması bile atmadı

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48 yaşındaki ünlü televizyon ve radyo sunucusu Jenni Falconer içinse durum biraz daha farklı… Falconer, fitness'a olan bağlılığı nedeniyle 34 yıldır cips ya da patates kızartması yemediğini açıklıyor.

Hatta güzel yıldız ağzına hamburger bile sürmüyor…

KENDİNİ SPORA ADADI AMA...

Jenni Falconer, kendini spora adadığını söylüyor ancak bu büyük adanmışlığın ardında bir başka ilginç hikâye daha saklı…

Daily Maile’e özel bir röportaj veren ve kahvaltı programını sunmak için sabah 4'te uyanmak da dahil olmak üzere yaşam tarzının disiplinli olması gerektiğini söyleyen Jenni Falconer, ara sıra arkadaşlarıyla küçük kaçamaklar yaptığını itiraf ediyor.

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ARTIK MARATONLARA KATILIYOR

Koşmaya 19 yaşında başlayan ve yıllar içinde maraton koşacak kadar ustalaşan Jenni Falconer artık iyi görünmek için değil ruh sağlığı üzerindeki uzun vadeli faydaları için egzersiz yaptığını söylüyor.

Ünlü sunucu sporu artık hayatının bir ğarçası haline getirmiş... Ancak amacı asla çok zayıf kalabilmek değil

Ünlü sunucu bir zamanla gösteri dünyasının ünlü kadınlarının büründüğü “hastalıklı” zayıf görüntüye ve bunun yaygınlaşmasına da karşı olduğunu ekliyor: “O günler geride kaldığı için mutluyum”

12 yaşında bir kızı olan ve onu da sağlıklı büyümesi için spora teşvik eden Falconer’in program sunduğu hafta içi günlerinde sabah 4’te başlayan ve akşama kadar devam eden yoğun bir programı var.

12 yaşında bir kızı olan ünlü sunucunun görünümüne bakınca yaşını tahmin etmek zor

34 YIL SONRA ARTIK TADINI BİLE UNUTTU

30 yıl önce televizyonda çalışmaya başladığında 19 yaşına yeni basan Jenni Falconer "O zamanlar kimse spor salonuna gitmezdi... Hiç egzersiz yapmıyordum ve gerçekten formsuz olmaya başlamıştım ve kıyafetlerimin içinde kendimi tanıyamıyordum. Bir gün karar verdim ve koşmaya başladım” diyor.

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Ama tüm bu anlattıklarımızın hiçbiri 34 yıllık bu cips, patates kızartması ve benzer fast food ürünlerini yememe kararlılığının sebebi değil…

Jenni Falconer'in katıldığı koşu yarışlarından kazandığı birçok madalyası var

Ünlü sunucu 14 yaşındayken sağlıksız beslendiğini ve kilo almaya başladığını anlatıyor. Annesiyle sadece 1 sterlin için iddiaya giren Jenni Falconer onun “Sen cips ve patates kızartması yemeden bir hafta geçiremezsin” sözünü haksız çıkarmak istemiş…

14 YAŞINDAYKEN ANNESİYLE GİRDİĞİ İDDİAYI KAYBETMEDİ!

İddiayı kaybetmek istemeyen ve bunu 34 yıldır da başaran Falconer tüm yetişkinlik hayatını kızartılmış atıştırmalık ve fast food yiyeceklerden uzak durarak geçirdiğini, yani hiç denemediği bazı markalar olduğunu söyledi.

Her şey 14 yaşında annesiyle girdiği bir iddiayla başladı... O söz 34 yıldır bozulmadı!

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"14 yaşındayken annem cips ve patates kızartması yemeyi bırakamayacağıma dair benimle 1 sterline iddiaya girmişti, ki bu çok sevdiğim iki şeydi ve ben de bıraktım... Onları bıraktım... ve şimdi 34 yıl geçti ve hala onları yemedim”