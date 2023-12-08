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Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda!

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#Taylor Swift#Travis Kelce#Ünlü Çiftler
Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 13:36

2023 tam anlamıyla Taylor Swift’in yılı oldu desek abartmış olmayız herhalde. Son albümü milyonlar satan yıldız şarkıcının turne biletleri de yok sattı, hayranları nerede konser verse peşine takılmayı hiç bırakmadı. Bu başarılarının mükafatını da kucak dolusu ödül kazanarak aldı.

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Bununla da yetinmeyen Taylor Swift daha önce ünlü iş insanları ve politikacıların süslediği dergi kapağını da ele geçirdi ve Time ergisi tarafında “Yılın İnsanı” seçildi. Ama tüm bu başarılar bir yana, ünlü şarkıcı son aylarda en çok yaşadığı sürpriz aşkla gündeme geldi.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Taylor Swift'i eylül ayının başlarında Kansas takımı Chiefs'in maçlarında tribünlerde görmeye başlayan hayranları şaşkına dönmüştü... Ünlü şarkıcı yoğun konser programına aldırmadan her hafta maçlara gidip çılgınca tezahürat ediyor, yüzünde de adeta güller açıyordu: Bu ani gelişen futbol merakının yeni doğan bir aşktan kaynakladığı kısa süre sonra ortaya çıktı

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Eylül ayında dikkatli hayranları Taylor Swift’in Kansas City Chiefs adındaki Amerikan futbolu takımın maçında, tribünde ateşli şekilde tezahürat yaptığını fark etmiş, bu sürpriz fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte herkesin yılın aşkı diye bahsettiği gizli birliktelik ortaya çıkmıştı.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Taylor Swift Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi... 2023 yılı ünlü şarkıcı için işte de aşkta da çok başarılı geçti

Takımın sevilen oyuncusu, ünlü futbolcu Travis Kelce'e gönlünü kaptıran Taylor Swift her hafta maçlara gitmeye başladı, üstelik tribünde Kelce’nin annesiyle yan yana oturuyorlar, iki kadın onun kazandığı sayılara birlikte seviniyordu.

Başta bu yeni filizlenen aşk konusunda suskun kalsalar da ünlü aşıklar kısa süre sonra el ele gecelerde görünmeye, birlikte fotoğrafları çekilirken paparazzilerden kaçmamaya başladılar. Hatta Taylor Swift, Time dersinin yılın insanı seçilmesi üzerine verdiği röportajda bu aşk hakkında itiraflarda da bulundu.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Birbirlerine pek de yakıştırılamayan çiftin ilişkisinin kısa sürecek bir gönül macerası olduğu düşünülmüştü.. Oysa Swift ve Kelce herkesi şaşırttı ve çoktan aynı eve taşındılar

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Aslında ikilinin aşkları bu dedikodular daha ortada yokken başlamıştı. Swift, haber basına yansımadan çok daha önce görüşmeye başladıklarını açıkladı. “Bizi kimsenin bilmediği önemli bir zamanımız vardı. Zaten çoktan görüşmeye başlamıştık. Ki bunun için minnettarım çünkü birbirimizi tanımamız gerekiyordu" dedi ünlü şarkıcı.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Ünlü çift ilk kez Travis Kelce'nin maç çıkışında stdyumu el ele terk ederken görüntülenmişti... Taylor Swift daha sonra bunun ilk sefer olmadığını, bir süre gizli gizli buluşup aşklarını ilerlettiklerini itiraf etti

Çiftin ilişkisi kamuoyunun karşısına birlikte çıktıklarından beri büyük bir hızla ilerledi. Gittikleri her yerde peşlerine hayranları takılan ve tabii ki bir yandan da fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarışan paparazzilerden bıkan çift rotalarını Travis Kelce’nin top koşturduğu Kansas’a çevirdiler.

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Ünlü futbolcu büyük aşkı Taylor Swift’le rahatça buluşabilmek için kendine 6 milyon dolara göz kamaştıran, gazetecilerin henüz yerini keşfedemediği bir saray yavrusu ev satın aldı. Bu rahatça görüşmek bahanesiyle alınan evse bir anda ünlü aşıkların yuvası oluverecekti.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Swift ve Kelce iki aydır her yerde el ele... Artık saklanmaktan vazgeçen aşıkların ilişkisinin hızlı bir şekilde evliliğe ilerlediği söyleniyor... Hatta söylentilere göre ünlü futbolcu Swift'e doğum gününde evlenme teklif edecek!

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Taylor Swift’in ayrı kalamadığı Travis Kelce’nin evine taşındığı ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresine göre bu birlikte yaşama deneyimi epey iyi sonuç verdi. Hatta kaynaklar “Uyumlu olduklarını zaten biliyorlar, ancak uzun bir süre birlikte yaşamak nihai test olacak. Taylor ve Travis bile hayatlarını bu kadar sorunsuz bir şekilde harmanlayabildiklerine şaşırıyorlar. Birlikte yalama denemeleri zahmetsizce başarılı oldu” diyerek bu ilişkinin ciddiyetini onayladılar.

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Manşetlere yeni taşınan bomba bir iddiaya göreyse Travis Kelce, gönlünü kaptırdığı yıldız şarkıcıya evlenme teklif etmeye hazırlanıyor! Ünlü futbolcunun bu sürpriz teklif için Taylor Swift’in 34. yaş gününü kutlayacağı 13 Aralık tarihini seçtiği söyleniyor.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda
Taylor Swift geçen ay verdiği konserde sevilen bir şarkısının sözlerini sevgilisi Travis Kelce için değiştirmiş sonra da onu sahne arkasında bekleyen ünlü futbolcunun kollarına böyle koşmuştu

Yakınları, Travis Kelce’nin sevgilisi için en yakın arkadaşlarından bazılarının yardımıyla yarı sürpriz bir parti düzenlemeye çalıştığı sonra da baş başa çıkacakları kutlama yemeğinde Taylor Swift’e evlenme teklif edeceğini iddia etti. Ve söylediklerine göre Taylor Swift de bu teklif planını sezmiş ve buna dünden hazırmış.

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Travis Kelce, yakın zamanda katıldığı bir yayında Taylor Swift’le yaşadığı mutluluğu anlatırken Amerikan futbol liginin şampiyonluğu olan Super Bowl’la kıyaslama yapmış “Bu kupayı kazandığımda bire şimdiki gibi mutlu olmamıştım” demişti.

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda

Uzun boyu ve iri yapısıyla korkutucu bir görünüme sahip olsa da Travis Kelce’nin aslında çok duygusal olduğu aynı zamanda da çok nazik bir insan olduğu; Taylor Swift’e prensesler gibi davrandığı söyleniyor. Hatta Swift’in de sevgilisinin bu hallerine vurulduğu iddia ediliyor.

Her zaman tam bir aile babası olduğu anlatan Travis Kelce’nin bir an önce evlenip Taylor Swift’le aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediği, yıldız şarkıcının da bu fikre sıcak baktığı söyleniyor. Swift ve Kelce, ünlü futbolcunun “ısrarı” sayesinde tanışmıştı…

Yılın aşkından yılın evliliğine doğru... Önce kalpleri sonra evleri birleşti... Sürpriz evlilik teklifi yolda

Swift’e her zaman çok hayran olduğunu söyleyen ünlü futbolcu onun bir konserine gitmiş ve çıkışta üzerine telefon numarasını yazdığı notu ünlü şarkıcıya ulaştırmaya çalışmıştı. Ünlü futbolcu bunu başaramadı ama sonra ortak tanıdıklarını araya sokup yıldız şarkıcıdan bir randevu koparmayı başardı…

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#Taylor Swift#Travis Kelce#Ünlü Çiftler

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