Yıldız oyuncu ününün doruğundayken beyin kanaması geçirmişti…. Yıllar sonra gelen itiraf: Ölmekten değil kovulmaktan korktum

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37 yaşındaki yıldız oyuncu 2011’den 2019’a kadar yayınlanan Game of Thrones’da dizinin baş karakterlerinden “ejderhaların annesi” olarak ünlendiği Daenerys Targaryen’e hayat vermişti. Henüz 24 yaşındayken oynamaya başladığı diziyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu için bu yıllar aslında çok zor geçti.

Tüm dünyanın "ejderhaların annesi" olarak tanıdığı ünlü oyuncu Emilia Clarke yıllarca gizli tuttuğu kâbus gibi geçen zorlu hastalık süreci hakkında açıklama yaptı

Yaşadıklarını 2019’a kadar herkesten gizleyen Emilia Clarke, dizinin ilk sezonunda rol alırken beyin kanaması geçirdi ve ölümden döndü. 2019’da The New Yorker için bir makale kaleme alan ünlü oyuncu "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, önce aklımı ve sonra da neredeyse hayatımı kaybediyordum. Bu hikâyeyi herkesten saklamıştım ama artık anlatmanın zamanı geldi” demişti.

Emilia Clarke Game of Thrones'un ilk sezonun bittikten sonra beyin kanaması geçirip ölümden dönmüştü... Yıldız oyuncunun beyninde 2013'te de bir kanama meydana geldi ve zorlu operasyon süreçlerinden geçti

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Yaşadığı kâbus dolu günlerin üzerinden uzun yıllar geçen ve kariyerini başarıyla sürdüren oyuncu o günlerde hissettiği duyguları Harper's Bazaar dergisinin yeni sayısı için anlattı. Emilia Clarke, ilk beyin anevrizmasını ünlü dizinin 1. sezonunun çekimlerinin bitmesinin ardından bir spor salonunda antrenörle çalışırken yaşamıştı. O zaman 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve MR'a gönderildi.

Tedavinin ardından dizideki rolüne geri dönen Clarke aynı kâbusu 2013’te yeniden yaşadı. Tekrar beyin kanaması geçiren yıldız oyuncu felç ve ölümle sonuçlanabilen bu korkunç durum için “Ölmekten korkmuyordum. Kovulmaktan korkuyordum! Karar verdim: 'Bu hastalık beni tanımlayacak bir şey değil' diye düşündüm” itirafında bulundu.

Yıldız oyuncu yaşadığı ölüm tehlikesini dizi 2019'da final yapana kadar saklı tutmuştu: Clarke son röportajında en büyük korkusunun beyin kanaması nedeniyle ölmek değil işinden kovulmak olduğunu itiraf etti

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Ünlü oyuncu hastalık sürecinin ardından böyle hatırlanmak istemediğini ve beyin kanaması geçirdiği için utanç bile duyduğunu anlattı. "Dürüst olmak gerekirse, tüm bu olanlar beni çok utandırdı. Sanki kırılmışım, bozulmuşum gibi hissettim. Sanki yapımcılar beni işe aldıklarından pişman oldular ve güvenilmez biri olduğumu düşünüyorlar sandım” diyen Clarke yaşadığı bu zorlu süreci Game of Thrones dizisi final yapana kadar kimseyle paylaşmadı.

Emilia Clarke’ın yaşadığı bu ölüm tehlikesi hayata ve oyunculuk kariyerine bakışını da kökten değiştirmiş. Clarker "Eğer beyin kanaması geçirmemiş olsaydım, Hollywood'da yaşayan, kendini bir şey sanan yaşlı bir aptala dönüşebilirdim. Şu anda neler olup bittiğinin çok daha fazla farkındayım.” diyor.

Emilia Clarke yaşadığı ölüm tehlikesinin ardından uzun süre daha geri planda kalacağı rolleri tercih etmişti, artık sağlığına kavuşan yetenekli oyuncu yeniden başrollerde boy göstermeye başladı

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Emilia Clarke yaşadığı bu tehlikenin ardından fiziksel çalışma ve kuvvet gerektirecek rollerine de yıllarca ara vermişti. Yetenekli aktris romantik komedilerde ya da animasyon filmlerinde seslendirme kadrolarında yer aldı.

Clarke uzun süren sessizliğini geçen yıl Marvel'in mini dizisi Secret Invasion'da oynadığı başrolle bozmuştu. Yıldız oyuncu son olarak başrolünü Chiwetel Ejiofor ile paylaştığı The Pod Generation adlı bilimkurguyla beyaz perdede gözükmüştü.