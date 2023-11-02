Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı: Neredeyse 4 yıl sonra ilk kez görüntülendi

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Muhteşem sesiyle hayat verdiği şarkılarıyla tanınan Celine Dion yaklaşık bir yıl önce Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda, milyonda bir kişide görülen ve tedavisi bulunmayan Stiff Person ya da Katı İnsan Sendromu olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını duyurmuştu.

HASTALIĞI KENDİ DUYURMUŞTU

Dion, gözyaşları içinde yaptığı paylaşımda hastalığı nedeniyle o günlerde yaklaşan Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Aradan geçen zamanda Celine Dion dünya turnesini ve daha önce duyurulmuş olan tüm konserlerini iptal etti.

Celine Dion neredeyse 4 yıl ortalarda görünmedikten sonra büyük oğlu René-Charles ve ikizleri Eddy ve Nelson'la birlikte hokey maçına gitti

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Çok nadir görülen bir nörolojik hastalığa yakalanan Celine Dion, neredeyse 4 yıldır ortalarda görünmemiş, halkın arasına karışmamış ve fotoğraflanmamıştı. 55 yaşındaki yıldız şarkıcı uzun yıllar sonra ilk kez pazartesi gecesi Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da Vegas Golden Knights ile memleketinin takımı Montreal Canadiens arasında oynanan hokey maçına katıldı.

Maçın ardından Celine Dion soyunma odasına giderek takımdaki ve teknik heyetteki herkesin elini sıkarak onlarla coşkulu bir sohbet gerçekleştirdi. Ciddi sağlık sorunlarına rağmen ünlü şarkıcının moralinin son derece yerinde olduğu görüldü. Maçtan sonra soyunma odasına giden Celine Dion oyuncularla ve teknik ekiple sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi

SON KONSERİNİ MART 2020'DE VERDİ

Celine Dion’nun yanında oğlu René-Charles ve ikizleri Eddy ve Nelson da vardı. Celine Dion ve oğulları birkaç oyuncuyla birlikte fotoğraf çektirdi. Dion, hayranlarının merakla beklediği birçok konserini iptal etmesinin ardından Aralık 2022'de hastalığını açıkladı ve nihayetinde "Courage" (Cesaret) adını verdiği dünya turnesini sonlandırdı.

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Katı insan sendromu gövde, kol ve bacaklarda sert kaslara neden olabilen "nadir, ilerleyici bir nörolojik bozukluktur". İlerleyici katılık ve sertlik ile tanımlanan ve kaynağı belirsiz, oldukça nadir; milyonda bir görülen bir hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile vücutla ilgili deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrıya yol açar ve hareketliliği bozar. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Hastalık ilerledikçe ses tellerini ve konuşmayı da etkileyebilir.

Yıldız şarkıcı en son Mart 2020'de sahne almıştı. Sonraki üç buçuk yıllık sürede de hayranlarının ya da basının karşısına hiç çıkmadı. Ağustos ayının başlarında, Celine Dion’un kız kardeşi Claudette, onun alanındaki en iyi araştırmacılarla çalışmasına rağmen işe yarayan herhangi bir ilaç bulamadıklarını açıklamıştı.

SON DURUMUNU ABLASI ANLATMIŞTI: ONA İLAÇ BULAMIYORUZ

Dion’un ablası ünlü şarkıcının turnesini iptal etmesinin en doğru karar olduğunu çünkü sanatçının dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Abla Claudette Dion kendisinin ve diğer kız kardeşlerinin Celine’nin acısını hafifletmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını açıklamıştı.

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Ablası Celine Dion’un yaşadığı süreci “Spazmlar var - kontrol edilmesi imkansız. Hani insanlar geceleri bacaklarına ya da baldırlarına kramp girdiği için sıçrayarak kalkarlar ya? Bu biraz buna benziyor ama tüm kaslarında var."

Öte yandan ünlü şarkıcının diğer kız kardeşi Linda Dion, onun bakımını üstlenerek Las Vegas'taki evine taşındı ve iki kız kardeş teşhisten beri birlikte yaşıyor.