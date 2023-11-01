Yaşadığı hızlı hayat onu erkenden çökertti… Ünlü şarkıcıdan ses getiren itiraf: Sanırım menopoza girdim!

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50. doğum gününe aylar kala ise artık kendini tükenmiş hissettiğini itiraf ediyor. Yazın Bodrum’da konser vermek için ülkemize gelen İngiliz yıldız Robbie Williams da gösteri dünyasındaki birçok yıldız gibi hakkında belgesel çekilmiş bir isim olmaya hazırlanıyor.

ONUN HAYATI DA BELGESEL OLDU

Önümüzdeki hafta yayınlanacak dört bölümlük belgeselden önce The Sun gazetesine özel bir röportaj veren Robbie Williams "Gerçek şu ki, doksanlı yıllarda ve 2000'li yılların bir kısmında kendime yaptıklarım yüzünden bitap düşmüş durumdayım." itirafında bulundu.

Şubat ayındaki 50. doğum günü öncesinde, süperstar şarkıcı yıllarca süren gece hayatının ve “partilerin” kendisini bitkin ve en önemlisi de gerekli hormonlardan mahrum bıraktığını itiraf etti. 2010’dan beri Ayda Field’la evli olan 4 çocuk babası yıldız özel hayatıyla ilgili çok ses getirecek açıklamalar yaptı.

Robbie Williams gençliğinden itirabern yaşadığı hızlı hayatın onu çok yıprattığını, vücudunun artık ihtiyacı olan hormonları üretmediğini ve menopoza girdiğini söylüyor

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ROBBIE WILLIAMS: SANIRIM BEN MENOPOZA GİRDİM

"Saçlarım inceliyor, testosteron desen kalmadı, serotonin hormonum yok ve dopamin deseniz o da uzun zaman önce bitti” diyerek geldiği noktayı itiraf eden Robbie Williams "Vücudumdaki tüm doğal iyi şeyleri kullandım. Manopoza girdim.” dedi.

Robbie Williams "Kızım bana 'Tembel baba' diyor. Bundan hoşlanmıyorum ama gerçek şu ki, doksanlı yıllarda ve 2000'li yılların bir kısmında kendime yaptıklarım yüzünden gerçekten bitap düşmüş durumdayım." diyor.

Robbie Williams Take That grubuyla ünlenmişti... 90'lı yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran gruptan ayrılan Williams daha sonra solo kariyerine odaklandı

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"KENDİNE YAPTIKLARI" YÜZÜNDEN TÜKENMİŞ HALDE

Türk asıllı İngiliz oyuncu Ayda Field ile 13 yıldır evli olan Robbie daha önce de cinsel dürtülerinin azaldığından bahsetmişti. "Gece 11'de yatıyorum ve sabah 5'e kadar tamamen uyanık ve tetikte bir halde yatakta yatıyorum.” diyen Robbie Williams uyuyabilmek için uyku ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.

Robbie Williams küresel çaptaki şöhretine, bankadaki milyonlarına, güzel bir aileye, dünyanın farklı ülkelerindeki evlerine ve ünlü dostlarına rağmen yaşadığı çöküntüyü açık yüreklilikle anlatıyor ve hayatıyla ilgili belgeseli izlemenin "ağır çekimde trajik bir araba kazasına tanık olmak" gibi olduğunu söylüyor.

Robbie Williams 13 yıldır Türk asıllı İngiliz oyuncu Ayda Field'la evli

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Take That grubuyla ünlendiği gülerden evlenip aile kurduğu döneme kadar olan zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları da yaşayan Robbie Williams, şimdi bu günleri geride bırakmış olsa da ruhen ve bedenen çöküntü yaşadığını saklamıyor.

EN ÖZGÜVENSİZ ÜNLÜ...

Üstelik ünlü yıldız kendini “en özgüvensiz ünlü” olarak tanımlasa da aslında kendiyle barışık ve geldiği noktayı kabullenmiş durumda. Ünlü yıldız yaşadığı hızlı yılların bedeninde ve özellikle de yüzünde bıraktığı izler yüzünden estetik yaptırdığını da itiraf ediyor.

Robbie Williams ününün doruğunda olduğu yıllarda alkol ve uyuşturucu bağımlılığından başka yeme bozukluğu sorunu d yaşamıştı

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Belgesel çekimleri süresince ekip ona devamlılığı bozmasın diye estetik yaptırmayı yasaklamış. Robbie Williams kendine 50. yaş günü hediyesi olarak bir dizi estetik operasyon hediye edeceğini söylüyor. Williams zaten belgesel biter bitmez hemen botoks yaptırmaya koşmuş.

Doktorlara göre kadınlarda görülen menopozun bir benzeri “erkek menopozu ya da andropoz” olarak adlandırılıyor. Bu durum erkeklerde 40'lı yaşların sonlarında ve 50'li yaşların başlarında gelişebilir. Tipik semptomlar arasında ruh hali değişimleri, cinsel dürtü ve kas kütlesi kaybı, uyku güçlüğü ve zayıf kısa süreli hafıza yer alır. Erkelerde testosteron seviyelerindeki yavaş düşüş erkek menopozuna katkıda bulunan faktörlerden biri olabilirken, bir diğeri de testislerin çok az hormon ürettiği veya hiç üretmediği hipogonadizm olabilir.

TAM BİR ESTETİK BAĞIMLISI

Karısı Ayda Field’in bu konuda kendisini desteklediğini söyleyen ünlü şarkıcının yeni hedefi ise 20 bin sterlinlik yeni bir boyun gerdirme ameliyatı olacakmış. Williams "Artık estetikler konusunda da daha rahatım. Karım Ayda bana biraz daha fazlasını yapabileceğimi söyledi. Ben de yapacağım.” diyor.

Robbie Williams yılların yüzünde bıraktığı izleri silembilmek için estetik operasyonlar geçirdiğini de itiraf ediyor

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Robbie Williams yıllardır terapi almasına rağmen özgüven problemlerini bir türlü aşamadığını söylüyor. Yıldız şarkıcı bir dönem kendisi hakkında yapılan yorumları okuyabilmek için sahte bir Instagram hesabı bile açmış.

YATAK ODASINDA HEYECAN YOK AMA EVLİLİK YOLUNDA

Yaşadığı her şeye rağmen ona destek olan karısı Ayda’ya çok bağlı olan Robbie Williams, artık vücudunda testosteron kalmasa ve eşiyle renkli bir cinsel hayatları kalmadığını itiraf etse de evliliğinin çok mutlu olduğunu söylüyor.

Ayda Field'ın kendi adını taşıyan bir giyim markası var... Robbie williams da zaman zaman eşi için modellik yapıyor ve bu pozları sosyal medya hesabıdan paylaşıyor

Robbie Williams ve Ayfa Field, yıldız şarkıcı tüm bu bahsettiği bağımlılık günlerinde ortak arkadaşları tarafından tanıştırılmışlar. Başta kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da o günlerden beri birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Çiftin çok konuşulan düğünlerinde 8 köpekleri de yer almış ve yüzük taşıyıcısı olmuşlardı.





EVLİLİK DIŞI TEK BİR EĞLENCESİ KALMIŞ...

Williams artık evlilik dışı tek eğlencesinin kendisine hayranları tarafından yollanan müstehcen Instagram mesajları olduğunu itiraf ediyor. Ünlü şarkıcı böyle durumlarda da hemen karısını çağırıyormuş: “Böyle mesajlar gelince ilk yaptığım şey Ayda'ya göstermek ve 'Şuna bak!!!' demek oluyor.”





MUTLU BİR MÜNZEVİ HAYATI YAŞIYOR

Robbie Williams Ayda Field’la evliliğini "Birbirimize karşı mide bulandırıcı derecede anlayışlı ve yakınız. Ben mutluyum, Ayda ise harika.” diye anlatıyor: "Büyük bir hayatım olduğunu biliyorum ve aileme sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Şu anda kendimi çok mutlu bir münzevi olarak tanımlayabilirim.”