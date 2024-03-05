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Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

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#John Candy#Genç Yaşta Ölen Ünlüler#Hollywood
Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 13:48

Daha sadece 43 yaşındayken bu dünyadan göçtüğünde kariyerinin zirvesinde, büyük bir Hollywood yıldızıydı. Genç de olsa yaşlı da, ölüm kimseye yakıştırılmaz elbet… Ancak ünlü oyuncunun hem filmlerdeki rolleri hem de gerçek hayattaki güler yüzü ve enerjisine bakan ona bu ani gidişi hiç yakıştıramamıştı.

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80’li yıllar boyunca beyaz perdede hayat verdiği karakterlerle Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olmuş, komedi yeteneği ve dramın da üstesinden gelen usta oyunculuğuyla gösteri dünyasının en beğenilen ve saygı duyulan aktörleri arasında anılmaya başlamıştı.

Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

KARİYERİNİN ZİRVESİNDEYKEN, 43 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Evde Tek Başına, Uzay Topları gibi unutulmaz komedi filmleri bir yana JFK gibi dram filmlerinde de oyunculuğunu konuşturan John Candy, kariyerinin zirvesinde, daha 43 yaşındayken ölüp hayranlarını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Kalp krizi geçirip hayata veda eden Candy, ölümünün üzerinden 30 yıl geçse se unutulmadı. Yaşı kadar filmde rol alan bir o kadar da televizyon dizsinde oynayan Kanadalı aktörü geride bıraktığı iki çocuğu ve oyuncu arkadaşları duygu dolu paylaşımlarla andı.

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Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

1979’da evlendiği seramik sanatçısı v ressam Rosemary Margaret Hobor’la ölümüne kadar evli kalan usta aktör geride Jennifer ve Chris adında iki evlat bırakmıştı.

GERİDE KALAN EŞİ BİR DAHA KİMSEYLE EVLENMEDİ

John Candy’nin genç yaşta dul kalan eşi usta aktörün ölümünün ardından yeniden nikah masasına oturmadı ve ona verdiği evlilik yeminini hiç bozmadı.  Candy’nin kızı Jennifer 44, babası gibi oyunculuğu ve komedyenliği seçen oğlu Chris ise 39 yaşında.

Babalarının ölümünün 30. yılında onu sosyal medya hesaplarından anan iki çocuğu, büyürken yanlarında olamayan yıldız oyuncuya duydukları bitmeyen özlemi kelimelere döktü.

Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

Jennifer Candy-Sullivan, babasının ölüm yıldönümünde kardeşiyle birlikte çekilmiş bir çocukluk fotoğraflarını paylaşarak "30 yıl önce bugün... hem seninle hem de sensiz bir ömür gibi geliyor" diye yazdı.

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BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİĞİ ÇOCUKLARINDAN BABALARINA DUYGU DOLU MESAJLAR

Babasının hayatını kaybettiği yaşı geçen kızı Jennifer ona "Seni özlüyorum ve seni her zaman seviyorum” diye seslenerek fotoğrafın altına minik bir kalp kondurdu. 39 yaşındaki Chris Candy ise, babasının çok renkli Hawaii desenli gömleğiyle, güneş ışığının altında kameraya gülümsediği bir fotoğrafını seçmişti.

Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

Yıllar sonra babasının meslektaşı olan Chris Candy paylaşımına "Bugün tüm sevgim babama. #johncandy" notunu iliştirdi. Ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da onunla birlikte kamera karşısına geçen arkadaşları da usta aktörü unutmadı.

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ROL ARKADAŞLARI DA ONU HİÇ UNUTMADI

Evde Tek Başına filmindeki rol arkadaşı Catherine O'Hara, Candy’nin tanıdığı en sevimli insanlardan biri olduğunu söylerken usta aktör Steve Martin de eski dostunu "John'un komedisi yaşamaya devam ediyor ama benim onunla ilgili hatıralarımda 'nezaket' ve 'tatlılık' kelimeleri manşetlerde yer alıyor" diyerek andı.

Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

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ANİ ÖLÜMÜ ADETA GELİYORUM DEMİŞTİ

John 4 Mart 1994'te Wagons East filminin çekimleri sırasında Meksika'da hayatını kaybetmişti. Menajeri 43 yaşındaki aktörün kalp krizi geçirdiğini ve uykusunda öldüğünü duyurmuştu.

Candy, hayatındaki zorluklara ve mesleki mücadelelere tepki olarak aşırı yeme eğiliminde olduğunu itiraf etmişti.

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Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan usta aktör aslında kendi babası da erken yaşta kalp krizinden ölmüş olsa da sağlıksız yeme alışkanlıklarından vazgeçemediğini, sık sık kaygı atakları ve anksiyete bozukluğu yaşadığını da söylüyordu.

Yıldız oyuncu gencecik yaşta hayattan kopup gitti, geride bıraktıkları ise onu hiç unutmadı: Sensiz geçen yıllar birikip bir ömür oldu baba

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#John Candy#Genç Yaşta Ölen Ünlüler#Hollywood

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