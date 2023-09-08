Yıldız isim ünlenmesini sağlayan cesur kostümlerini satışa çıkardı: Bu anılar paylaşmak için

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Artık 56 yaşında, iki yetişkin oğlu olan Pamela Anderson, bir zamanlar özel hayatıyla gündemden düşmeyen ve hayatı en çok merak edilen oyuncular arasındaydı. Sahil güvenlik dizisinde ünlenen yıldız oyuncu seksi görüntüsü, dolgun hatları, sürekli mayo ve bikinileriyle verdiği pozlarla hep gündemde kalmayı biliyordu.

Sahil Güvenlik dizisiyle ünlenen Pamela Anderson 90'lı ve 2000'li yıllar boyunca bir mankenden çok daha fazla sayıda mayolu ve bikinili poz veriyordu... Anderson'un bu pozları uzun yıllar dergi kapaklarını ve gazete manşetlerini süsledi

Şöhretle birlikte özel hayatında da birçok çalkantı yaşayan Pamela Anderson eski eşlerinden Tommy Lee ile birlikte çekilen ve onun tarafından internete sızdırılan yatak odası görüntüleri, sadece 12 gün evli kaldığı bir başka eski eşi Jon Peters, inşaat işçisi olan son eşi Kanadalı inşaatçı Dan Hayhurst ile yaşadığı aşklarla çok konuşulmuştu.

Anderson dizide sürekli giydiği kırmızı mayosuyla ünlendi ve kırmızı mayo adeta onun adıyla özdeşleşti

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Hayatı ve başından geçen skandallar iki ayrı belgesele konu olan yıldız isim bu tartışmalı dönemleri kendi kaleme aldığı anı kitabında da anlattı. Tam 4 kez evlenen Pamela Anderson iki çocuğunun babası olan Tommy Lee’den hamileyken bile şiddet görmüş ancak ona zarar veren bu ilişkiden bir türlü kopamamıştı. Anderson daha sonra bir başka ünlü müzisyen Kid Rock’la da kısa süreli bir evlilik yaptı, onunla da samimi pozları basının eline geçti.

Pamela Anderson'un Tommy Lee ile birlikteyken giydiği çarpıcı elbiseler çok konuşulmuştu... Anderson o günlerde zaten oldukça cüretkar olan kostümlerinin içine iç çamaşırı giymediğini, bunun kendisini heyecanlandırdığını söylüyordu

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Anderson film yapımcısı Jon Peters’la sürpriz bir evlilik yapıp 12 günde ayrıldı ve en sonunda da koruması Dan Hayhurst’le olan 2 yıllık evliliğini 2022’de bitirdi. Her zaman sadece sevilmek istedi ve dışarıdan öyle görünmese de arkadaşları tarafından çok romantik olarak tarif edilen bu kadın aradığı mutluluğu hiçbir erkekte bulmadı.

Pamela Anderson'un mali sıkıntılar yaşadığı konuşuluyordu... Tüm ikonik kostümlerini satacak olması da bu yüzden soru işareti yarattı: Ünlü isim yakın zamanda kendi adını taşıyan bir mayo ve bikini markası kurmuştu

Geçtiğimiz aylarda Jon Peters’ın sadece 12 gün evli kaldığı Pamela Anderson’a mirasından 10 milyon dolar ayrıdığı konuşulmuştu. Dünya çapında ünlü bir yıldız olsa da Pamela Anderson’un son zamanlarda maddi sıkıntılar çektiği konuşuluyordu. Tam bu söylentilerin ardından ünlü oyuncu sürpriz bir açıklamayla gündeme geldi.

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Pamela Anderson 1990'lardan son yıllara kadar uzanan devasa moda koleksiyonunu satılığa çıkardığını açıkladı. 56 yaşındaki yıldız isim “Yeni hayatıma 'yer açmak' için 90'lardan kalma seksi kıyafetlerimi satıyorum” dedi ve bu ilginç hamlenin sebebini de “Bu anılar paylaşmak için yapıldı” şeklinde açıkladı. Bir zamanlar “Sarışın bomba” olarak anılan oyuncu, dolabındaki ikonik parçaların tamamını satacağını paylaştı.

Ünlü oyuncu ünlenmesinde büyük payı olan ikonik giysilerini "yeni hayatına yer açmak için" sattığını söyledi

"İsraf etmeyi sevmiyorum. Zihnimi temizlemek, dolabımı boşaltmak daha iyi. Bu aslında yeni bir hayat için yer açmak. Başkalarının bu parçalardan keyif aldığını görmek için sabırsızlanıyorum. Tarzım yıllar içinde şüphesiz değişti ve başkalarının da kıyafetlerimde benim bulduğum keyfi bulacağını düşünmek beni heyecanlandırıyor. Bunlara tutunmak için bir neden yok. Bu anılar paylaşmak için yapıldı.”

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Pamela Anderson’un satacağı giysileri arasında 1995’te Tommy Lee’yle birlikteyken giydiği kırmızı deri mini elbise, 2002 MTV avrupa Müzik Ödülleri töreninde giydiği iç çamaşırlarını gösteren pembe dantel elbise, Barb Wire filminde giydiği ikonik deri pantolon, 90’larda giyip sık sık poz verdiği mayo ve bikiniler ve elbette Sahil güvenlik dizisinde üzerinden çıkarmadığı ve adıyla özdeşleşen kırmızı mayo da var.