Aşkları o gölün kıyısında başlamıştı… Ünlü çift muhteşem villalarını satıyor!

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İTALYA ÜNLÜ AKTÖRÜN İKİNCİ VATANI GİBİ

Çift son olarak Venedik Film Festivali’ne adeta çıkarma yapmış, iki isim de kırmızı halıda verdikleri pozlar ve şıklıklarıyla göz kamaştırmıştı. George Clooney ve Amal Clooney festivale katılmadan önce de İtalya’nın kuzey bölgesindeki Como Gölün’nün kıyısında bulunan meşhur villalarında tatil yaptı ve ikiz çocuklarıyla yat gezisine çıktılar.

George ve Amal Clooney çifti bir süredir Venedik Film Festivali için İtalya'daydı... Clooney'ler bu festivalin gediklisi çünkü tatil için de sık sık İtalya'ya geliyorlar ve Como Gölü kıyısında da muhteşem bir evleri var

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Villa Oleandra adlı bu göz kamaştıran mülkü Clooney, 2002 yılında satın almıştı. 18'inci yüzyılda inşa edilen aradan geçen zamanda elden geçirilip yenilenin bu villa için ünlü aktör o zaman 10 milyon dolar ödemişti. Clooney evi satın aldıktan sonra da "İtalya, bu ev ve çevresindekiler beni çok sakinleştiriyor” demişti. Bu ünlü eve sürekli gittiği için İtalya Clooney'nin ikinci vatanı denmeye başlamıştı.

21 YIL ÖNCE 10 MİLYONA ALDIĞI O ÜNLÜ VİLLAYI SATIYOR

25 odalı villada 25 tane oda, bir açık hava tiyatrosu, yüzme havuzu ve Clooney'in hem otomobillerini hem de motosikletlerinin sığdığı kocaman bir garaj var. Clooney bu evi aldığından beri yaptığı her tatil büyük bir ilgi çekiyor ve Como Gölü gazeteci akınına uğruyordu. Durum ünlü aktör Amal Clooney’le evlenince daha da kontrolden çıktı.

2013'te tanışan ve 2014'te evlenen George ve Amal Clooney gösteri dünyasının en ilgi çeken çiftlerinden: Başarıl bir avukat olan Amal Clooney'e ünlü çapkını dize getiren ve evliliğe ikna eden sessiz güç olarak bakılıyor

George ve Amal Clooney’nin evliliği medyada büyük ilgi görünce yeri artık herkes tarafından bilinen bu eve gösterilen ilgili de her geçen gün daha da büyüdü. Ve çift artık tatillerini geçirmek için gittikleri bu masallardan çıkmış gibi görünen göl kıyısında rahat edemez oldular. Daha o günlerde Clooney’nin evi satmayı kafasına koyduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı.

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YOĞUN İLGİ EVLENTİKTEN SONRA DAHA DA BUNALTICI HALE GELMİŞTİ

2015’te ünlü çifte yakın bir kaynak "George bölgeyi ve orada yaşayan insanları çok seviyor ama şehirdeyken gördüğü ilginin de farkında. Bu yoğun ilgi de haliyle onun ve ailesinin huzurunu bozuyor. Villa için büyük bir teklif aldı ve bunu değerlendiriyor ve İtalya'nın başka bir bölgesinde daha az erişilebilir başka bir mülk satın alacak" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü aktörün 2002'de 10 milyon dolara aldığı villa şimdi 107 milyon dolara satılığa çıktı... Clooney'nin burada bir evi olması zaten ünlü olan Como Gölü kıyısını tam bir turist mıktasını haline getirmişti

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George Clooney’nin 2002’de 10 milyon dolara satın aldığı muhteşem evi 107 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi. Usta aktör fiyatta pazarlık ve indirim yapsa dahi evin satışından büyük bir kâr elde edecek. Öte yandan basına yansıyan bilgiye göre evin ilanı açıktan erişimin olmadığı özel bir sitede yer alıyor ve sadece belli kişiler tarafından görülebiliyor.

AŞKLARI O GÖLÜN KIYISINDA BAŞLAMIŞTI

Bu özel evin ve Como Gölü’nün ünlü çift için anlamı büyük. Amal Alamuddin ve George Clooney, ortak arkadaşları tarafından Como Gölü yakınlarında verilen bir partide tanıştırılmışlardı. Nasıl ki yıllardır aşklarını burada gözlerden uzakta yaşıyor ve tatillerini de bu romantik yerde yapıyorlarsa aşklarının ilk kıvılcımları da aynı yerde doğmuştu.

Çift için Como Gölü'nün ve oradaki evlerinin özel bir anlamı var: George ve Amal Clooney yıllar önce göl kıyısında verilen bir partide tanıştılar ve aşkları da böyle başladı... Clooney'ler evlendikten ve çocukları olduktan sonra da en güzel tatillerini burada geçirdi

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2013’te Como Gölü’nde başlayan bu aşk 2014’te Venedik’te evlilikle taçlanmıştı. 62 yaşındaki George Clooney ve 45 yaşındaki eşi Amal Clooney’nin bu mutlu evlilikten biri kız biri erkek ikiz çocukları oldu. Çiftin Alexander ve Ella ismini verdiği ikizleri atık 6 yaşında. Zaman zaman çiftle ilgili ayrılık söylentileri ortaya çıksa da onlar hep basının karşısında mutlu aşk pozları vermeye ve aşklarının da ilk günkü gibi devam ettiğini söylüyorlar. George ve Amal Clooney Como Gölü'nün ve evlerini ne kadar sevseler de artık orada rahat edemiyorlar... Çiftin bu kez de Fransa'da bir malikane aldıkları ve Amal Clooney'nin gözlerden uzaktaki bu eve gitmeyi daha çok tercih ettiği öğrenildi

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YENİ İSTİKAMET FRANSA OLDU

Clooney çifti Como Gölü'ndeki evlerinde rahat edememeye başlayınca 2021'de Fransa'nın Provence bölgesinde bulunan çarpıcı güzellikteki Domaine du Canadel malikanesini satın almışlardı. ABD medyasına göre İTALYA'da gördükleri yoğun ilgiden bunaldıkları için özellikle Amal Clooney son zamanlarda bu evde kalmayı tercih ediyormuş.