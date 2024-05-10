Artık yeni karısı eskisini kıskanmayacak... Sessiz sedasız altı yıl aşk yaşadı... Şimdi de gizlice nişanlandı

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Eski çift, üç çocuklarının hatırına mecburen sık sık görüşmeyi sürdürüyor. Bazen samimiyetleri, peşlerindeki paparazzi ordusu tarafından da görüntüleniyor. Tabii ki bu samimiyet de söz konusu ünlünün yeni karısını çileden çıkarıyor.

Hatta söylenenlere göre yeni karısı, yıllar sonra kavuştuğu kocasının eski karısını düpedüz kıskanıyordu. İşte şimdi o yeni eş için derin ve rahat bir nefes alma zamanı geldi. Çünkü kocasının eski karısı nişanlandı!



Böyle anlatınca belki eski ve yeni eşler kafa karıştırıcı olabiliyor. Açıkça söylersek, Ben Affleck'in eski karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner, altı yıldır fazla göz önüne çıkmadan aşk yaşadığı sevgilisi John Miller ile gizlice nişanlandı. Bu cepheden gelen son haberler bu yönde.

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Jennifer Garner'ın nişanlanması da Ben Affleck'in yeni karısı Jennifer Lopez için derin bir nefes alma zamanı geldiğini gösteriyor.

Çünkü Lopez, 20 yıl sonra muradına erdiği kocası Ben Affleck'in, eski karısı Jennifer Garner ile bu kadar samimi olmasını kıskanıyordu.



Her ne kadar Ben Affleck, "Eski karımı artık kardeşim gibi görüyorum" dese de Lopez'in içi bir türlü rahat etmiyordu.

Özetle, Jennifer Garner'ın altı yıllık ilişkisi artık ciddileştiğine göre JLo'nun da onu kıskanması için bir neden kalmadı.

Şimdi gelelim olayın asıl kahramanlarına yani Jennifer Garner ile John Miller'a. Aslında onları takip edenlerin bildiği gibi çift, altı yıldır flört ediyor.

Kimi zaman sokaklarda el ele sarmaş dolaş görüntülenseler de ilişkilerini öyle çok da fazla göz önüne çıkarmamaya çalışıyorlar.



ABD magazin basınına konuşan kaynaklara bakılırsa Garner ile Miller, tıpkı ilişkilerini yaşadıkları gibi sessiz sedasız nişanlandılar. Yine bu kaynaklara göre ikisinin de mutluluktan ayakları yerden kesilmiş durumda.

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Aslına bakılırsa Jennifer Garner, başarısızlıkla biten iki evlilikten ve dokuz yıl yalnızlıktan sonra nihayetinde aradığı aşkı buldu ünlü yıldıza yakın kaynaklara göre.

Bunlardan biri Life & Style'a yaptığı açıklamada "Jennifer bu kez diğer yarısını buldu. Birbirlerine çok iyi geliyorlar" diye konuştu.



Yine Life & Style'a konuşan aynı kaynağa göre Jennifer Garner, her ne kadar ilk iki evliliği başarısızlıkla bitse de Garner'ın John Miller ile üçüncü kez şansını denemekten yana.



Jennifer Garner ile iş insanı John Miller, 2018 yılından bu yana birlikteler. Onunla tanıştığında da Ben Affleck ile evliliği resmi olarak henüz sonuçlanmıştı. Ama Garner yine de aşka direnmedi.



Bir ara kısa bir ayrılık yaşadılar Miller ile ama sonra tekrar bir araya geldiler. 2020 yılında aşklarına yeniden başlayan çift o zamandan bu yana da ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

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GEÇMİŞİNDE İKİ BAŞARISIZ EVLİLİK VAR

Jennifer Garner, ilk evliliğini 2000 ile 2004 arasında Scott Foley ile yaptı. Ardından 2005 ile 2015 arasında Ben Affleck ile evli kaldı.

Bu süreçte çiftin üç tane çocuğu oldu. Fakat 10 yıl sonra yollarını ayırdılar. Evlilik, resmi olarak 2018 yılında sona erdi.