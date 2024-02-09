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Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’

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#Maisie Williams#GAME OF THRONES#Arya Stark
Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 12:55

Dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncuların bu rolleri uğruna geçirdikleri fiziksel değişimler, kimi zaman oldukça ileri uçlara gidebiliyor. Birçok Hollywood yıldızı canlandıracakları karakterlere benzeyebilmek için çok kilo alabiliyor, tam tersi bir anda aşırı kilo verebiliyor veya makyaj ya da protez uygulamalarıyla tanınmaz hale geliyor.

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Yayınlandığı dönemde tüm dünyanın konuştuğu, milyonları ekran başına çeken ve unutulmaz televizyon efsaneleri arasına giren Game of Thrones dizisiyle hatırlanan İngiliz yıldız Maisie Williams da son rolü için benzer bir mücadeleye girişti.

Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’
Maisie Williams, Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterini canlandırmaya başladığında daha sadece 14 yaşındaydı

Dizide ilk rol almaya başladığında daha sadece 14 yaşında olan Maisie Williams adeta dünyanın gözleri önünde büyüyüp bir genç kadına dönüşmüştü. Game of Thrones’da canlandırdığı Arya Stark rolü İngiliz oyuncuya dünya yıldızlığının da kapısını aralamış oldu.

Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’

Dizi sayesinde tüm dünya tarafından tanınan yıldız bir oyuncu olan Maisie Williams'ın yeni rolüne hazırlık süreci de epey zorlu geçti

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26 yaşındaki yıldız oyuncu bir süredir üzerinde çalıştığı yeni dizisine nasıl hazırlandığını ve yaşadığı zorlukları anlattı. The New Look adlı dizide efsane modacı Christian Dior'un küçük kız kardeşi Catherine Dior'u canlandıran Maisie Williams için bu rol ve hazırlık süreci epey zorlu olmuş…

Zaten epey minyon bir fiziği olan ünlü oyuncu rolü için bir de 15 kiloya yakın zayıflamak zorunda kalında büyük sıkıntı çektiğini söylüyor. Rolü için bir yandan da kafasını kazıtan Williams, rolüne hazırlanırken yaşadıkları yüzünden sürekli kâbuslar gördüğünü ve uyku felcine benzer bir durum yaşadığını da itiraf ediyor.

Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’
26 yaşındaki yıldız, dizi için bir yandan çok kilo verdiğini bir yandan da rolünün gerçek hayatta yaşadıklarını canlandırmaya çalışırken sürekli kâbuslar görüp uyuyamaz hale geldiğini itiraf etti

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Tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip genç yıldızın kilo kaybını denetlerken, hızlıca ve dramatik bir biçimde kilo verebilmek için neler yaptığını anlattı. "Terlemeye başlamak için sabah 4'te kalkmam gerekiyordu. Bir gece önce, akşam 7 ya da 8 gibi tuzlu ve beni susuz bırakacak bir şeyler yememe izin verildi” diyen Maisie Williams en çok 3 saat uyuduğunu ve bazen yediği tek şeyin sadece bir avuç fındık olduğunu anlattı.

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Maisie Williams, bir deri bir kemik kalmış Catherine'e dönüşme sürecinin vücuduna büyük zarar verdiğini ve geceler boyunca uyuyamadığını söyledi: "Uyandığımda kendimi şişenin içine konmuş bir bilye gibi hissediyordum ve etrafta sallanıp duruyordum".

Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’
Williams dizide, Christian Dior'un Nazi’lere karşı direnen, hikâyesi pek bilinmeyen kız kardeşi Catherine Dior'u canlandırıyor

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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi’lere karşı savaşan Fransız direnişçilerinden olan Catherine Dior'u canlandırırken uyku bile uyuyamadığını söyleyen yıldız oyuncu kâbuslarını "Çok fazla kısıtlanmışlık hissi, neredeyse uyku felci gibi, kapana kısılma ve saldırıya uğrama rüyaları ve üniformalı adamların korkunç görüntüleri vardı" diyerek tarif etti.

Maisie Williams, bu önemli rolde Christian Dior'un, Nazi’lere karşı direnişe katıldıktan sonra 1944 yılında Nazi polisi Gestapo tarafından tutuklanan ve işkence gören kardeşi Catherine'in az bilinen hikayesini anlatıyor.

Yeni dizisi için iğne ipliğe döndü… ‘Öyle kabuslar gördüm ki uykumda felç oluyorum sandım’

Williams röportajında yeni rolü için geçirdiği bu dönüşümü Game of Thrones’da Arya Stark'ı canlandırırken yaşadığı deneyimle karşılaştırdı. “Arya Stark’ı oynarken farklı kaslar geliştirmem gerekmişti” diyen Maisie Williams bu rolün ise "ne yediğini, nasıl hareket ettiğini, uyuduğunu ve düşündüğünü ele geçirdiğini" söylüyor…

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#Maisie Williams#GAME OF THRONES#Arya Stark

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