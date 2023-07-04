Dizideki aşkları gerçek olmuştu: İkinci bebeklerini kucaklarına aldılar

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Dizi 2019’da final yapmasına rağmen konuşulmaya devam ediyor. 2011’de sette, gencecik birer yıldız adayıyken tanışan İngiliz oyuncular Kit Harington ve Rose Leslie, canlandırdıkları karakterlerin senaryo gereği yakınlaşmasıyla birlikte bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Yoğun ve zorlu çekim süreçlerinde bir araya gelen Harington ve Leslie’nin dizideki rolleri gerçeğe dönüştü ve çift büyük bir aşk yaşamaya başladı.

Rose Leslie’nin dizide 2012-2014 yılları arasında canlandırdığı Ygritte adlı karakter, şimdi eşi olan Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow’la aşk yaşamıştı. Leslie, karakteri ölünce dizden ayrıldı ancak Harington'la olan aşkları devam etti

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Sette birlikte olan ikili o dönemlerde sürekli bir arada fotoğraflansalar da bir süre bu ilişkiyi inkâr ettiler. Özel hayatlarını gizli tutmayı tercih eden Kit Harington ve Rose Leslie ilk kez 2016’da kırmızı halıya birlikte çıkmış ve ilişki yaşadıklarını resmen ilan etmişti. 2017’de nişanlandılar, 2018’de de Game of Thrones dizisindeki oyuncu arkadaşlarının da katıldığı bir törenle evlendiler.

Çift 2017'de nişanlandıklarını açıkladı, 2018'de de Game of Thrones dizisindeki arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendiler

Rose Leslie Eylül 2020’de bir dergi için poz verdiğinde artık belli olmaya başlayan karnı ortaya çıkmış ve hamilelik haberi böyle duyulmuştu. Çiftin oğulları Ocak 2021’de doğdu. Kit Harington ikinci bebeklerini beklediklerini şubat ayında katıldığı bir televizyon programında müjdelemişti.

Özel hayatlarını saklı gizli yaşayan Kit Harington ve Rose Leslie'nin 2,5 yaşındaki oğlunun adı bile açıklanmadı

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Kit Harington, bebek müjdesini sözcüsü aracılığıyla duyurdu ve yapılan açılamada “Aile küçük kızları aralarına katıldığı için çok mutlu” dendi. Bebeğin adı ya da doğumla ilgili detaylarsa paylaşılmadı. Çiftin 2,5 yaşındaki oğlunun adı da henüz açıklanmış değil. Özel hayatlarının gizliliğine çok önem veren Harington ve Leslie sosyal medya hesabı da kullanmıyor ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşmıyor.

Rose Leslie ve Kit Harington ikinci bebeklerinin doğumundan önce Londra sokaklarında böyle görüntülenmişti

Rose Leslie, sadece iki hafta önce Londra’da kız kardeşiyle gezintiye çıkmışken görüntülenmişti. Artık hamileliğinin son gülerini yaşayan yıldız oyuncu yürümekte zorlandığı ve kardeşinin koluna girdiği dikkatlerden kaçmamıştı.

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Kit Harington “Dizinin bana en büyük hediyesi Rose Leslie” demişti. Ünlü oyuncu bir süre alkol bağımlılığıyla ilgili sorunlar yaşamış ve ağır bir depresyon geçirmiş; aile kurup baba olduktan sonraysa hayatını yeniden rayına oturtmuştu

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Kit Harington, kızının doğumundan bir süre önce verdiği bir röportajda oğullarının bir kardeşi olacağından haberi olmadığını ve büyük bir sürpriz yaşayacağını açıklamıştı. Kit Harington ve Rose Leslie, ilk çocukları olduğu zaman ebeveynliğe çok daha romantik bir yaklaşımları olduğunu ancak çocuk büyütmenin zorluklarıyla karşılaştıktan sonra artık konuya “pratik” bir bakış açısı geliştirdiklerini söylemişlerdi.