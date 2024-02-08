Onu anlatırken gözleri dolup ağlıyor… Robert De Niro 10 aylık kızıyla poz verdi: Aynı benim küçüklüğüm!

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Kazandığı tüm başarılar ve ödüller bir yana, Robert De Niro, son aylarda taze babalığın keyfini sürüyor. People dergisine verdiği röportajda 10 aylık olan kızı Gia ile arasındaki tatlı bağı anlatan, bir de güzel poz veren De Niro mutluluktan havalara uçuyor.

Kısa bir süre önce katıldığı yayında kızıyla ilgili hislerini anlatırken gözyaşlarını tutamayan efsane aktör Sincaplarla süslü sevimli bir tulum giyen, yakasında da önlüğü bağlı olan kızı Gia’yı kucağında tutarken "O kadar sevimli bir bebek ki. Çok tatlı" dedi.

De Niro, kızı Gia'nın kendisinin bebeklik haline çok benzediğini de söyledi.

Robert De Niro 10 aylık kızı Gia'yla bu tatlı pozu verdi... De Niro, küçük kızının kendisinin küçüklüğüne benzediğini söyledi

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79 yaşında baba olan ve 80. yaşına da küçük kızıyla giren Robert De Niro böylece tam 7 çocuk babası oldu. "Çocukların hepsi bayılıyor. Torunlar bile. Kızım Gia aslında onların teyzesi ve torunlarım ergen olmak üzereler" diyen De Niro ilerleyen yaşının ne anlama geldiğinin farkında…

De Niro, 2023 baharında kız arkadaşı Tiffany Chen ile birlikte dünyaya getirdiği Gia'nın yanı sıra 56 yaşındaki Drena, 47 yaşındaki Raphael, 28 yaşındaki ikizler Julian ve Aaron, 25 yaşındaki Elliot ve 12 yaşındaki Helen’in de babası.

Gia doğana kadar De Niro'nun en küçük çocuğu, 12 yaşındaki kızı Helen'di...

Usta aktörün geçen yıl, baba olduktan hemen sonra kaybettiği torunu, Drena De Niro’nun oğlu Leandro da dahil olmak üzere dört de torunu var. Büyük bir sevinçle çok büyük bir acıyı peş peşe yaşayan Robert De Niro kızı Gia için "Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor. Bu harikulade bir şey." demişti.

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Robert De Niro, kızının annesi, 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen ile ev hayatları hakkında da konuştu. İlerleyen yaşından dolayı ağır işler yapmaktan kaçındığını söyleyen usta oyuncu elinden gelen yardımı yaptığını söylese de işin zor kısmının üstesinden Chen’in geldiğini itiraf etti.

De Niro daha önce de kızıyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğulmuştu

“80 yaşında bile olsa yeniden baba olmak harika bir duygu" diyen Robert De Niro kızı büyüdüğünde neler olacağını bilmediğini, onu yalnız bırakmaktan korktuğunu ancak kızı Gia’ya sahip olmanın her şeye değeceğini söylüyor.

De Niro ve Tiffany Chen, 2015’te De Niro’nun oynadığı "The Intern" filminin setinde tanışmıştı. O günlerde profesyonelce sürdürdükleri ilişki ise 2021’de aşka dönüştü.

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Usta aktör Tiffany Chen ile film setinde tanışmıştı

De Niro ilişkilerinin nasıl başladığını "Çalışırken sadece işti. Birkaç yıl sonra tekrar temasa geçtik ve ben de 'Sanırım iyi anlaşıyoruz ve sanırım gerçekten iyi anlaşıyoruz' dedim" diyerek anlattı.

Efsane aktör daha önce 1976-1988 yılları arasında Diahnne Abbott ve 1997-2018 yılları arasında da Grace Hightower ile evliydi.