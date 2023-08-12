Robert De Niro'nun torunu 20'nci yaşını göremeden hayatını kaybetmişti... Acılı anneden buruk kutlama: Umarım ruhun huzur bulmuştur

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ÖNCE BABALIK HEYECANINI SONRA İSE ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ TATTI

De Niro’yu kısa bir süre sonra aynı zamanda yakın dostu da olan Al Pacino izledi: O da 83 yaşında dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Gösteri dünyası bu iki dev aktörün hayatlarının sonbaharında yeniden babalık sevincini tatmasını konuşurken yaşanan büyük trajedi maalesef tüm bu sevinci unutturdu.

Hollywood'un yaşayan efsanesi robert De Niro önce 79 yaşında yeniden baba olmanın heyecanını tattı sonra da 19 yaşındaki torunu Leandro'nun ölümüyle yıkıldı

ROBERT DE NIRO'NUN EN BÜYÜK KIZINDAN DOĞAN TORUNU 2 TEMMUZ'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

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2 ay boyunca 79 yaşında yedinci kez baba olması nedeniyle konuşulan ünlü oyuncu Robert De Niro, bu kez acı bir haberle sarsılmıştı. Oyuncunun en büyük çocuğu, kızı Drena De Niro’dan olan 19 yaşındaki torunu Leandro hayatını kaybetti. Genç yaşta gerçekleşen ve tüm aileyi yasa boğan ölümün ardındaysa büyük bir trajedi yatıyordu.

Tıpkı dedesi ve annesi gibi oyunculuk yapmak isteyen Leandro De Niro Rodriguez, kısacık ömründe iki filmde rol aldı... 2 Temmuz'da evinde ölü bulunan talihsiz gencin son zamanlarda ABD'de bir salgın gibi yayılan fentanil adındaki ilaç ve daha başka birçok uyuşturucu maddedinin karışımı yüzünden öldüğü açıklandı

TEK ÇOCUĞUNU TRAJİK ŞEKİLDE KAYBETTİ

Leandro, kendisi de babası gibi oyunculuğu seçmiş olan Drena De Niro’nun tek çocuğuydu. Leandro De Niro Rodriguez'in şok edici ölümünü 2 Temmuz'da annesi Drena duyurdu. 19 yaşındaki De Niro-Rodriguez, 2 Temmuz’da Manhattan’ın alt bölgesinde bulunan 55 Wall St. adresindeki bir apartmanda hareketsiz şekilde bulunmuş ve olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Tek çocuğunun ölümü annesi Drena De Niro’yu yıktı.

Tek çocuğunu trajik şekilde kaybeden anne Drena De Niro, aylar önce, Anneler Günü için oğluyla verdiği bu pozu paylaşmıştı

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51 yaşındaki acılı anne oğlunun ölümünü duyururken ona “Benim güzel meleğim” diye seslenmiş, çektiği acıyı da "Seni karnımda ilk hissettiğim andan itibaren kelimelerin tarif edebileceğinin çok ötesinde sevdim. Sen hep benim neşem, kalbim, hayatımdaki en saf ve en gerçek şey oldun. Şu anda senin yanında olmak isterdim. Keşke seninle birlikte olabilseydim." sözleriyle ifade etmişti.

Drena De Niro, oğlunun 20. yaş günü için bir dizi fotoğraf paylaştı: Tek evladını kaybetmenin acısını atlatamayan Drena oğluna "Umarım artık huzur içindesindir ve ruhun bugün ve her zaman neşeyle doludur" diyerek seslendi

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"KEŞKE SEVGİM SENİ KURTARABİLSEYDİ"

Drena De Niro "Çok üzgünüm bebeğim. Huzur içinde ve ebedi cennette yat sevgili oğlum." diye seslendiği oğlu Leandro için "yalnızca sevgim seni kurtarabilseydi keşke” diye dilekte bulunmuştu. Ancak sevgisi oğlunu korumaya yetmedi. New York Şehri Adli Tabibi 3 gün önce, 19 yaşındaki gencin vücudunda fentanil, alprazolam, bromazolam, 7-aminoklonazepam, ketamin ve kokain gibi maddelerin bulunduğunu açıklarken ölüm sebebinin de bu olduğunu bildirdi.

Drena De Niro, oğlunun ölüm haberini duyururken "Keşke sevgim seni kurtarabilmeye yetseydi" demişti

Leandro De Niro Rodriguez'in ölümü intihar ya da şüpheli ölüm olarak adlandırılmadı. Ancak kayıtlara “kaza sonucu ölüm” olarak geçti. Polis, Leandro'ya bu ölümcül ilaçları sattığı iddia edilen Sophia Marks adlı bir kadını 13 Temmuz’da tutuklamıştı. Drena De Niro, oğlunun telefonunda bu kişiyle yaptığı yazışmaları bulmuş ve polise ihbarda bulunmuştu. 19 yaşındaki genç ne yazık ki özellikle ABD’de bir salgın gibi büyüyen ölümcül fentanil haplarının son kurbanlarından oldu.

Leandro'ya ölümüne yol açan uyuşturucu maddeleri satan kişi 13 Temmuz'da tutuklanmıştı

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20. YAŞINI GÖREMEDEN BU DÜNYADAN GÖÇTÜ

11 Ağustos 2003’te doğan Leandro De Niro Rodriguez, yaşasaydı dün 20. yaş gününü kutlayacaktı. Onun daha 20 yaşını bile göremeden acı şekilde sonlanan hayatını onurlandıran bir kez daha kederli annesi Drena De Niro oldu. Oğlunun çocukluğundan kısacık ömrünün sonuna kadar çekilmiş fotoğraflarını Instagram’a koyan Drena'nın yürek burkan paylaşımı, oğlunun yasadışı uyuşturucuların "toksik" bir kombinasyonundan öldüğünün ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra yapılmıştı.





"BUGÜN 20 YAŞINDA OLACAKTIN OĞLUM"

Drena De Niro oğlunun fotoğraflarının altına "Bugün 20 yaşında olacaktın. Hayatımın en mutlu ve en derin 20 yılı için teşekkür ederim, küçük meleğim. Umarım artık huzur içindesindir ve ruhun bugün ve her zaman neşeyle doludur. 11~8~03 - 2~7~23" yazdı. Fotoğrafların arasında Leandro’nun sevimli çocukluk fotoğraflarından arkadaşlarıyla verdiği mutlu pozlara, annesi ve babasıyla çektirdiklerinden dedesi Robert De Niro’yla olanlara kadar birçok fotoğraf bulunuyordu.

Robert De Niro torununun ölümünün ardından sadece bir kez yaşadığı derin üzüntüyü paylaştı sonra da bu konuda sessiz kalmayı tercih etti

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ROBERT DE NIRO TORUNUNU KAYBETMENİN ACISIYLA YIKILDI

Torununun cenazesinde oldukça kötü durumda görünen, üzüntüden yıkılmışlığı açıkça belli olan robert De Niro bu trajik ölümle ilgili olarak suskun kalmayı tercih etmişti. De Niro sadece, ölüm duyulduktan sonra basın sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı ve “Sevgili torunum Leo'nun vefatından derin üzüntü duyuyorum. Herkesten gelen başsağlığı dileklerine büyük minnettarlık duyuyoruz. Leo'yu kaybetmenin yasını tutabilmemiz için bize mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz." sözlerini kullandı. Leandro New York’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından 8 Temmuz'da toprağa verilmişti.