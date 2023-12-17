Yeni aşkı için restoranı kapattı… Eski eşten kritik uyarı geldi: Hem kalbini hem cüzdanını açık tutsun!

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3 EVLİLİKTEN SONRA GÖNLÜNÜ HEP BOŞ TUTTU

Hollywood’un en büyük yıldızlarından 61 yaşındaki Tom Cruise, başından 3 evlilik geçtikten sonra aşk hayatıyla pek gündeme gelmeyen hatta bu konuda en ketum davranan oyunculardan biri haline gelmişti.

Son yıllarda peş peşe rol aldığı Mission Impossible serisi filmleri ve Top Gün Maverick gibi filmlerle kan kaybeden Hollywood sinemasını dirilten isim olarak anılan ve filmleri gişe rekorları kıran usta aktör galalarda, ödül törenlerinde ve kırmızı halılarda hep tek başına… Ama görünen o ki bu durum artık değişmek üzere olabilir…

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PARTİDE SABAHA KADAR DANS ETTİLER

Cruise’un yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü 36 yaşındaki Rus güzel Elsina Khayrova’ya kaptırdığı iddiasını ilk kez Daily Mail gazetesi dile getirdi. Ses getiren haberin ardından bu kez de devreye Khayrova’nın boşandığı eşi, Rus iş insanı Dmitry Tsetkov girdi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu söylentilere göre Tom Cruise ve Elsina Khayrova, Londra sosyetesini bir araya getiren bir partide ilk kez bir araya geldi. Gece boyunca sarmaş dolaş dans eden, partide bulunanların iddialarına göre öpüşüp koklaşan bu taze aşıklar oldukça mutlu görünüyordu. Tom Cruise Hollywood'un özel hyarı konusunda en ketum davranan yıldızlarından biri... Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes'la evlenip boşanan Cruise'un hayatında 15 yıldır kimse yok; olduysa da kimse bunu bilmiyor

RESTORANIN BİR KATINI ONUN İÇİN KİRALADI

Bu yeni aşk manşetlere yansıyıp bir anda çok konuşulmaya başlamıştı ki çiftin bu kez de Londra’nın çok lüks restoranlarından birinde yeniden bir araya geldikleri ortaya çıktı. Habere göre yeni sevgilisiyle rahat edebilmek için 61 yaşındaki usta aktör bu seçkin restoranın tüm katını kiraladığı söyleniyor.

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İddiayı gündeme getiren bu kez de İngiliz The Sun gazetesi oldu. Hollywood’un en büyük servet sahibi oyuncularından olan Cruise’un sevgilisiyle ıstakoz ve suşiden oluşan oldukça pahalı bir menü tercih ettiği söylendi.

Tom Cruise ve Elsina Khayrova'nın geçen günkü partiden sonra bu kez de lüks bir restoranda baş başa yemek yediği iddia edildi... Ünlü aktörün rahat edebilmek için mekanın bir katını kiraladığı da söyleniyor

İkiliyi görenlerin anlattığına göre Tom Cruise çok mutlu görünüyordu ve Elsina Khayrova’nın ağzından çıkan her kelimeyi dikkatlice dinliyordu. Cruise ve Khayrova’nın fiziksel olarak “çok yakın” olduğu da iddia edildi.

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BAŞ BAŞA YEMEĞE ÖZEL KORUMA

Restoran kapatmalı bu baş başa yemekte çifte Tom Cruise’un güvenlik görevlisi de eşlik etti. Hatta restoranın personeli yıldız oyuncuyla fotoğraf çektirmek istediklerinde güvenlik araya girdi ve fotoğraf alınmasını engelledi.

Elsina Khayrova’nın yemeğe ışıltılı siyah bir elbise ve siyah bir kürk paltoyla geldiği söylendi. Bu buluşmayı gizli tutmak isteyen ve bu yüzden sert önlemler alan Tom Cruise’un mekândan ayrılırken bu durumu telefi etmek için çok cömert davrandığı ve herkese 100’er sterlin bahşiş verdiği de iddia edildi.

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RUS MODEL İNGİLİZ VATANDAŞI OLDU, LONDRA SOSYETESİNE GİRDİ

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İngiliz vatandaşı olan eski Rus model, daha önce Surrey'de 22 milyon sterlinlik bir malikaneyi ve Londra'da 18 milyon sterlin değerinde evleri paylaştığı Rus iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi. Çiftin ayrıca milyonlarca sterlin değerinde araba, mücevher ve sanat koleksiyonlarının yanı sıra Dubai ve Kıbrıs'ta da mülkleri vardı.

Elsina Khayrova'nın Dmitry Tsetkov'la olaylı biten evliliğinden iki çocğu olduğu biliniyor

Çok çalkantılı geçen boşanmaları, Bayan Khayrova'nın eski kocasından 1 milyon sterlinlik çanta koleksiyonu da dahil olmak üzere önemli miktarda mal varlığını saklamakla suçlanmasının ardından yaz aylarında manşetlere çıkmıştı.

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“TOM SADECE KALBİNİ DEĞİL CÜZDANINI DA AÇIK TUTSUN”

Elsina Khayrova ve Tom Cruise arasında yeni alevlenen bu aşk ortaya çıkınca, Rus güzelin eski kocasından bir uyarı geldi. Eski eş, Rus iş insanı Tsetkov ünlü aktörü “yeni aşkını memnun etmenin zor olduğu” konusunda uyardı ve 11 yıllık çalkantılı evlilikleri boyunca kıyafetlere 10 milyon sterlin ve el çantalarına 2 milyon sterlin gibi şaşırtıcı bir para harcadığını iddia etti.

Rus güzelin eski eşi Dmitry Tsetkov, Tom Cruise'a bir uyarı mesajı yolladı ve bu ilişkide kalbi kadar "cüzdanını" da açık tutması gerektiğini söyledi

MailOnline'a özel olarak 27 milyon sterlinlik Surrey'deki malikanesinden konuşan iş adamı Tsetkov şunları söyledi: “Tom Cruise ya da bir başkası, kiminle birlikte olursa olsun, onun hayattaki güzel şeylerden hoşlandığını ve pahalı ve lüks bir zevke sahip olduğunu bilmelidirler. Tom gözlerini ve cüzdanını açık tutmalı.”

BOŞANIRKEN SERVETİNİN YARISINDAN FAZLASINI KAYBETMİŞ

Servetini elmas ve madencilikten kazanan 43 yaşındaki Dmitry Tsetkov, üç yıl süren çetin boşanma savaşının kendisine 150 milyon sterline mal olduğunu iddia ediyor. Hatta karısıyla birlikteyken 200 milyon sterlin olan servetinin, yasal ücretleri ödemek ya da karısına devretmek için varlıklarını satmak zorunda kaldığı için 50 milyon sterline düştüğünü söylüyor.

Yine de “Onun adına mutluyum, her şeyin en iyisini diliyorum” diyen Tsetkov, eski eşiyle Tom Cruise hakkında konuşmadıklarını söyledi. “Elsina ile bu konuda konuşmadım çünkü tercih ettiğimiz iletişim yöntemi sadece avukatlarımız aracılığıyla konuşmak” diyen iş insanı “O 36 yaşında, güzel, finansal olarak bağımsız ve hayatı seviyor” dedi.

ESKİ EŞTEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: BENİ SADECE TOM CRUISE CANLANDIRABİLİR

Kremlin'in en çok arananlar listesinde yer alan Dmitry Tsetkov, Tom Cruise’u çok beğendiğini söyledi ve sadece üç ay önce hayatıyla ilgili bir film yapmak isteyen bir Hollywood yapımcısıyla görüştüğünü ve sadece Cruise'un kendisini oynamasını istediğinde ısrar ettiğini açıkladı.





“Tom Cruise benim favori aktörüm, gördüğüm en iyi aktörlerden biri. Onun birçok filmini izledim. Yapımcıya beni oynayabilecek tek aktörün Tom Cruise olduğunu söyledim. Hemen hemen aynı boy ve kilodayız ve bu gerçekleşirse onur duyarım. Beni Tom'dan daha iyi canlandıracak birini düşünemiyorum. Umarım bir gün bu projeyi görüşmek üzere onunla bir araya gelebilirim.”