Aşkları çoktan bitti ama dostlukları hiç bozulmadı: Ben ne giyeceğimi bile hala ona soruyorum

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Bir de bu iki kişi aldatma, kıskançlık ve türlü çeşit skandalların neredeyse her gün manşetlere taşındığı Hollywood’dan olunca durum daha da karmaşık hale geliyor. Karşılıklı açıklamalar, sark edilen tatsız sözler, kıskandırma amaçlı yeni kaçamaklar derken bırakın dost kalmayı hep büyük kavgalar gündeme geliyor.

Az sayıda olsa da yaşanan büyük aşkların ardından dost kalabilen, birbirlerinden hep güzel bahseden ünlü isimler de yok değil. Bir dönem evli olup boşanan, büyük aşklar yaşayıp ayrıldıktan sonra hala görüşen ünlüler, sayıları az olsa da bu konuda iyi birer örnek teşkil ediyor.

Bu eski çiftlere en iyi örneklerin başında Bruce Willis ve Demi Moore geliyor. Moore, amansız bir hastalığa yakalanan eski eşinin en büyük destekçilerinden. Heidi Klum ve Seal, Orlando Bloom ve Miranda Kerr, Brad Pitt ve Jennifer Aniston bu konuda akla hemen gelen ilk isimler.

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Ünlü oynuvu ve yönetmen Zach Braff ve eski kız arkadaşı Florence Pugh da geçen sene ayrılmalarına rağmen birbirlerini hâlâ çok sevdiklerini, hatta birbirlerine düşkün olduklarını söyleyen ünlülerden. Hatta son yıllarda Hollywood’un en gözde yıldızlarından olan Florence Pugh, Braff’ın yönettiği A Good Person filminde başrol oynadı.

Film, çift çoktan ayrıldıktan sonra gösterime girmişti. 48 yaşındaki Braff’la 27 yaşındaki Pugh'un yaş farkları çok konuşulmuş, çift birlikteyken bu konuda eleştirilere maruz kalmıştı. Üç yıl birlikte olan iki ünlü isim 2022’nin ağustos ayında ayrıldı.

"Birbirimizi seviyoruz. Birbirimizi seviyoruz ve arkadaşız ve bu sabah burada, televizyonda canlı yayındayım ve Florence onay vermek için kıyafetimin fotoğraflarını görmek istedi. Hâlâ giyim kuşam konusunda ona danışıyorum” diyen Zach Braff, ayrıldığı eski aşkıyla aralarındaki yakınlığı bu sözlerle itiraf etti.

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Florence Pugh’nun çalıştığı en iyi aktrislerden biri olduğunu söyleyen ünlü yönetmen “Ona torpil geçmiyorum” dedi ve filmi izleyen herkesin bu gerçeği göreceğini söyledi: "Onun benim başrol kadın oyuncum olmasını sağladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen Zach Braff filmdeki rolü sevgilisi Florence Pugh için yazdığını da itiraf etti.

Braff ve Pugh ilk olarak birlikte çalıştıkları bir filmin setinde tanışmıştı. 2019’un sonuna doğru da ilişkilerini açıkladılar. Florence Pugh o günlerde bu çok ses getiren ilişki için "Ben 24 yaşındayım. Bana kimi sevip sevmemem gerektiğini söylemenize ihtiyacım yok ve hayatım boyunca kimseye kimi sevip sevemeyeceğini söylemem. Bu sizin haddinize değil" diyerek çok sert bir paylaşım yapmış ve ilişkisini savunmuştu.

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Braff ve Pugh, ayrıldıkları günden beri birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylemedikeri gibi sürekli görüşmeye devam ettiler. Hatta Zach Braff, Florence Pugh’nun ailesiyle yemek yerken görüntülendi. Florence Pugh ise eski aşkının 48. yaş gününü sosyal medyadan kutlayarak ona övgü dolu sözlerle seslendi ve onu hâlâ çok sevdiğini de yazmayı ihmal etmedi.